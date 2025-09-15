Oman Vs UAE, T20 Asia Cup Match 7: OM Elect To Bowl – Check Playing XIs

Oman won the toss and elected to field first against the United Arab Emirates in the seventh match of the Asia Cup 2025 group A clash at the Sheikh Zayed Cricket Stadium.
Oman have handed a T20I debut to Aryan Bisht, who previously represented them in two ODIs during the ICC Men’s Cricket World Cup League 2 in May, giving the youngster his first taste of T20 international action as they aim to bounce back in the Asia Cup.
On the other hand, UAE will be without Simranjeet Singh for this clash, with Muhammad Jawad coming into the playing XI.
Oman Vs UAE, T20 Asia Cup Match 7: Playing XIs
Oman Playing XI: Aamir Kaleem, Jatinder Singh (c), Hammad Mirza, Aryan Bisht, Jiten Ramanandi, Vinayak Shukla (wk), Faisal Shah, Shakeel Ahmed, Hassnain Ali Shah, Samay Shrivastava, Wasim Ali
United Arab Emirates Playing XI: Alishan Sharafu, Muhammad Waseem (c), Mohammad Zuhaib Khan, Rahul Chopra (wk), Asif Khan, Harshit Kaushik, Dhruv Parashar, Haider Ali, Junaid Siddique, Muhammad Rohid Khan, Muhammad Jawadullah
Oman Vs UAE, T20 Asia Cup Match 7: Squads
UAE: Alishan Sharafu, Muhammad Waseem(c), Muhammad Zohaib, Rahul Chopra(w), Asif Khan, Harshit Kaushik, Dhruv Parashar, Simranjeet Singh, Haider Ali, Junaid Siddique, Muhammad Rohid Khan, Muhammad Farooq, Aryansh Sharma, Matiullah Khan, Ethan DSouza, Muhammad Jawadullah, Saghir Khan
Oman: Aamir Kaleem, Jatinder Singh(c), Hammad Mirza, Vinayak Shukla(w), Shah Faisal, Hassnain Shah, Mohammad Nadeem, Zikria Islam, Sufyan Mehmood, Shakeel Ahmed, Samay Shrivastava, Karan Sonavale, Ashish Odedara, Mohammad Imran, Aryan Bisht, Nadeem Khan, Sufyan Yousaf