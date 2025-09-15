Oman Vs UAE, T20 Asia Cup Match 7: OM Elect To Bowl – Check Playing XIs

Oman Vs UAE, T20 Asia Cup Match 7: Check the toss, playing XIs and match report from the Group A clash at the Sheikh Zayed Cricket Stadium

O
Outlook Sports Desk
Updated on:
Updated on:
Oman National Cricket Team
Oman Vs UAE, T20 Asia Cup Match 7: OM Elect To Bowl – Check Playing XIs Photo: X | Oman Cricket
info_icon

Oman won the toss and elected to field first against the United Arab Emirates in the seventh match of the Asia Cup 2025 group A clash at the Sheikh Zayed Cricket Stadium.

Oman have handed a T20I debut to Aryan Bisht, who previously represented them in two ODIs during the ICC Men’s Cricket World Cup League 2 in May, giving the youngster his first taste of T20 international action as they aim to bounce back in the Asia Cup.

On the other hand, UAE will be without Simranjeet Singh for this clash, with Muhammad Jawad coming into the playing XI.

Oman Vs UAE, T20 Asia Cup Match 7: Playing XIs

Oman Playing XI: Aamir Kaleem, Jatinder Singh (c), Hammad Mirza, Aryan Bisht, Jiten Ramanandi, Vinayak Shukla (wk), Faisal Shah, Shakeel Ahmed, Hassnain Ali Shah, Samay Shrivastava, Wasim Ali

United Arab Emirates Playing XI: Alishan Sharafu, Muhammad Waseem (c), Mohammad Zuhaib Khan, Rahul Chopra (wk), Asif Khan, Harshit Kaushik, Dhruv Parashar, Haider Ali, Junaid Siddique, Muhammad Rohid Khan, Muhammad Jawadullah

Oman Vs UAE, T20 Asia Cup Match 7: Squads

UAE: Alishan Sharafu, Muhammad Waseem(c), Muhammad Zohaib, Rahul Chopra(w), Asif Khan, Harshit Kaushik, Dhruv Parashar, Simranjeet Singh, Haider Ali, Junaid Siddique, Muhammad Rohid Khan, Muhammad Farooq, Aryansh Sharma, Matiullah Khan, Ethan DSouza, Muhammad Jawadullah, Saghir Khan

Related Content
Related Content

Oman: Aamir Kaleem, Jatinder Singh(c), Hammad Mirza, Vinayak Shukla(w), Shah Faisal, Hassnain Shah, Mohammad Nadeem, Zikria Islam, Sufyan Mehmood, Shakeel Ahmed, Samay Shrivastava, Karan Sonavale, Ashish Odedara, Mohammad Imran, Aryan Bisht, Nadeem Khan, Sufyan Yousaf

Get the Latest Cricket News, today's match Live Cricket Scores, Match Results, and upcoming cricket series & schedule at Outlook India. To follow our special coverage of the Asia Cup 2025, News updates, Asia Cup 2025 Schedule, Asia Cup teams' Squad, Asia Cup Points table, and stats.

Published At:
SUBSCRIBE
Tags

Click/Scan to Subscribe

qr-code

Advertisement

MOST POPULAR

Advertisement

WATCH

Advertisement

MORE FROM THE AUTHOR

Advertisement

PHOTOS

Advertisement

×

Today Sports News

Cricket News

  1. UAE Vs Oman Live Cricket Score, Asia Cup 2025: After Two Wickets In Quick Succession, Skipper Waseem Brings Up Fifty

  2. Mohammed Siraj Wins ICC Player Of The Month For August 2025 After Heroics At The Oval

  3. Asia Cup 2025: Pakistan Fan Changes Jersey To India Mid-Match, Watch Video

  4. Duleep Trophy 2025 Final: Rajat Patidar-led Central Zone Beat South Zone By Six Wickets To Win Title

  5. IND Vs PAK Handshake Row: Pakistan Management Lodge Protest Against India In Dubai - Report

Football News

  1. Bayern Munich 4-0 Tottenham Highlights, Club Friendlies: Kane, Coman Shine In Die Roten’s Pre-Season Rout Of Spurs

  2. Panathinaikos 0-0 Shakhtar Donetsk Highlights, UEFA Europa League Qualifiers: Goalless First Leg In Athens

  3. Ballon D’Or 2025: Complete List Of Awards And Nominees

  4. Durand Cup 2025: NEROCA FC And Indian Navy Share Spoils In Goalless Draw

  5. Premier League Transfers: Burnley Sign Leslie Ugochukwu From Chelsea For £23m

Tennis News

  1. Guadalajara Open 2025: Iva Jovic Becomes Youngest American To Win WTA Title Since Coco Gauff

  2. Beatriz Haddad Maia Stunned In Sao Paolo; Jelena Ostapenko Suffers Shock Exits At Guadalajara Open

  3. India Vs Switzerland, Davis Cup: Debutant Dhakshineshwar Suresh, Sumit Nagal Hand IND 2-0 Lead

  4. Sao Paolo Open: Beatriz Haddad Maia Sees Off Laura Pigossi To Enter Quarter-finals

  5. Carlos Alcaraz Dating Brooks Nader? Supermodel's Sister Gives Major Hint In US Open 2025 Champion's Romance

Badminton News

  1. Satwik-Chirag Vs Liang-Wang, Hong Kong Open 2025: Indian Duo Finish Runners-Up In BWF 500 Final

  2. Lakshya Sen Vs Li Shi Feng Live Streaming, Hong Kong Open 2025 Final: When, Where To Watch Match

  3. Lakshya Sen Vs Chou Tien Chen, Hong Kong Open: Indian Wins In Straight Games To Storm Into Final

  4. Satwik-Chirag Vs Liang-Wang Live Streaming, Hong Kong Open 2025: When, Where To Watch BWF 500 Final On Tv And Online

  5. Hong Kong Open 2025: Satwik-Chirag Reach Final, Beat Lin And Chen Of Chinese Taipei

Trending Stories

National News

  1. AIMIM Seeks Entry Into INDIA Bloc Ahead Of Bihar Assembly Election

  2. Hazratbal: Shrine, Politics And The Soul Of Kashmir

  3. Hail Mary: Book Review Of Arundhati Roy's 'Mother Mary Comes To Me'

  4. Jairam Ramesh Slams Great Nicobar Project as ‘Ecological Disaster’ Pushed Through by Modi Govt

  5. Delhi Court Orders TV News Anchor To Pay ₹10,000 In Defamation Case

Entertainment News

  1. Are We Really Free? | 11 Films To Watch This Independence Day

  2. 96 Years Of Kishore Kumar & His Evergreen Freedom In Comic Despair

  3. A Decade Of Masaan: Transgressive Love Amidst The Crumbling Facade Of Culture

  4. Watch | Can Met Gala Truly Celebrate Black Style Without Reckoning With Fashion's Past?

  5. Met Gala Through The Years: A Visual History Of Fashion’s Biggest Night

US News

  1. Charlie Kirk Shooting Suspect: Ammo Engraved With Antifascist Symbols, Gamer Codes, And Meme References

  2. Trump’s 'Last Warning' to Hamas: Accept Hostage Deal or Face Consequences

  3. Trump Mulls South Korea Visit; Possible Meeting With Xi Jinping Ahead Of APEC Summit

  4. Trump Slashes Tariffs on Metals, Medicines and More to Countries With U.S. Trade Deals

  5. Trump Asks SC To Quickly Take Up Tariffs Case

World News

  1. PM Modi Congratulates Nepal’s First Woman Interim PM, Calls It a Milestone for Women’s Empowerment

  2. Ukrainian Drone Strike Hits Bashneft Refinery In Russia, Operations Continue Unaffected

  3. China Responds To Trump’s Tariff Threats: 'We Don’t Engage In Wars'

  4. Nepal PM Honors Gen Z Protestors As Martyrs, Pledges Reform

  5. Trump Backs Jair Bolsonaro After 27-Year Sentence: What It Means For US-Brazil Ties

Latest Stories

  1. Delhi BMW crash: Finance Ministry Official Navjot Singh Killed, Woman Driver In Custody

  2. Supreme Court Puts Key Provisions Of Waqf Amendment Act On Hold | All Details

  3. Are We There Yet? Reflections On International Day Of Democracy

  4. UAE Vs Oman Live Cricket Score, Asia Cup 2025: After Two Wickets In Quick Succession, Skipper Waseem Brings Up Fifty

  5. Emmys 2025: ‘Hacks’ Hannah Einbinder Slams Ice, Shouts ‘Free Palestine’ In First Win

  6. Waqf Amendment Act Supreme Court: SC Temporarily Suspends Key Provisions Of the Waqf (Amendment) Act, 2025

  7. Horoscope Today, September 15, 2025: Predictions for Gemini, Scorpio, Pisces, and All Zodiac Signs

  8. Trump Blames Immigration Policy After Indian-Origin Man Killed In Dallas