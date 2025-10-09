Malaysia Vs Qatar LIVE Score, ICC T20 World Cup East Asia Pacific Qualifier 2025: MAS Eye Win Over QAT

Malaysia vs Qatar LIVE Score, ICC T20 World Cup East Asia Pacific Qualifier 2025: Hello and welcome to our live coverage of Match 4 between Malaysia and Qatar on Thursday, 9 October, at Al Amerat Cricket Ground (Ministry Turf 1), Oman. Malaysia start their qualifiers in top form, winning all five of their last T20Is, with key players Virandeep Singh and Vijay Unni in focus. Qatar come in after a 7-wicket loss to UAE, having posted 118/8 with Mirza Mohammed Baig top-scoring and Mujeeb Ur Rehman Muhammad Zaman leading the wickets. They will look to bounce back against Malaysia. Get Malaysia vs Qatar ball-by-ball commentary right here.
Malaysia Vs Qatar, ICC T20 World Cup East Asia Pacific Qualifier 2025: Ball-By-Ball Commentary
Malaysia Vs Qatar, ICC T20 World Cup East Asia Pacific Qualifier 2025: Squads
Malaysia Squad: Ahmad Faiz(c), Aslam Khan Malik, Zubaidi Zulkifle, Muhammad Amir Azim, Sharvin Muniandy, Amir Khan Malik, Arif Ullah, Virandeep Singh(w), Khizar Hayat, Muhammad Wafiq, Vijay Unni, Pavandeep Singh, Muhamad Syahadat, Ainool Hafizs, Muhammad Haziq Aiman, Syed Aziz Mubarak
Qatar Squad: Imal Liyanage(w), Zubair Ali, Shariq Munir, Muhammad Asim, Muhammad Tanveer, Mujeeb ur Rehman, Shahzaib Jamil, Mirza Mohammed Baig(c), Mohammad Ikramullah Khan, Daniel Archer Louis, Owais Ahmed, Muhammad Murad, Amir Farooq, Arif Nasir Uddin, Saqlain Arshad
Malaysia Vs Qatar, ICC T20 World Cup East Asia Pacific Qualifier 2025: Live Streaming
Live streaming of the ICC Men’s T20 World Cup East Asia Pacific Qualifier 2025 will be available on the FanCode app and website in India.