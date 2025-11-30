Karnali Yaks Vs Kathmandu Gorkhas LIVE Score, NPL 2025: Sompal Kami Opts To Bat In Kirtipur - Check Playing XIs

Karnali Yaks vs Kathmandu Gorkhas LIVE Score, Nepal Premier League 2025: Playing XIs & Toss
Karnali Yaks have won the toss and have opted to bat
Kathmandu Gorkhas (Playing XI): Ben Charlesworth, Aakash Tripathi, Milind Kumar, John Simpson(w), Mohammad Aadil Alam, Gerhard Erasmus, Bhim Sharki, Rashid Khan, Karan KC(c), Santosh Yadav, Shahab Alam
Karnali Yaks (Playing XI): Priyank Panchal, Mark Watt, William Bosisto, Gulsan Jha, Najibullah Zadran, Pawan Sarraf, Sompal Kami(c), Deepak Dumre(w), Nandan Yadav, Yuvraj Khatri, Bipin Sharma
Karnali Yaks vs Kathmandu Gorkhas LIVE Score, Nepal Premier League 2025: Squads
Karnali Yaks Squad: Priyank Panchal, Mark Watt, William Bosisto, Gulsan Jha, Najibullah Zadran, Pawan Sarraf, Sompal Kami(c), Deepak Dumre(w), Nandan Yadav, Yuvraj Khatri, Bipin Sharma, Dipendra Rawat, Imran Sheikh, Arjun Gharti, Unish Bikram Singh, Max ODowd
Kathmandu Gorkhas Squad: Ben Charlesworth, Aakash Tripathi, Rashid Khan, Milind Kumar, John Simpson(w), Mohammad Aadil Alam, Gerhard Erasmus, Karan KC(c), Santosh Yadav, Shahab Alam, Dipesh Prasad Kandel, Krish Karki, Pratik Shrestha, Tul Bahadur Thapa, Sunny Patel, Uttam Thapa Magar, Ricardo Vasconcelos, Bhim Sharki, Heinrich Klaasen