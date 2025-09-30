Cricket

IND-W Vs SL-W, Live Action In Pictures: See Best Photos From Guwahati

Captain Chamari Athapaththu won the coin toss and opted for Sri Lanka to bowl first against India in the opening match of the Women’s Cricket World Cup on Tuesday. Eight teams will contest 31 matches for a chance to lift the trophy on Nov. 2 after the final in either Colombo or Navi Mumbai. Guwahati, Indore, Visakhapatnam and Navi Mumbai are hosting India’s leg of the tournament. Colombo in Sri Lanka is the other venue, and where Pakistan will play its matches. India is gunning for its first Women’s World Cup crown from its fourth tournament on home turf after 1978, 1997 and 2013. Skipper Harmanpreet Kaur chose a three-spinner attack, which is anticipated to be par for the course in the tournament. Opener Smriti Mandhana is the batter to watch for the home crowds. She has scored 2,100 runs at average of 58.33, including eight centuries, since the previous World Cup in 2022 in New Zealand.