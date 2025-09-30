Cricket

IND-W Vs SL-W, Live Action In Pictures: See Best Photos From Guwahati

Captain Chamari Athapaththu won the coin toss and opted for Sri Lanka to bowl first against India in the opening match of the Women’s Cricket World Cup on Tuesday. Eight teams will contest 31 matches for a chance to lift the trophy on Nov. 2 after the final in either Colombo or Navi Mumbai. Guwahati, Indore, Visakhapatnam and Navi Mumbai are hosting India’s leg of the tournament. Colombo in Sri Lanka is the other venue, and where Pakistan will play its matches. India is gunning for its first Women’s World Cup crown from its fourth tournament on home turf after 1978, 1997 and 2013. Skipper Harmanpreet Kaur chose a three-spinner attack, which is anticipated to be par for the course in the tournament. Opener Smriti Mandhana is the batter to watch for the home crowds. She has scored 2,100 runs at average of 58.33, including eight centuries, since the previous World Cup in 2022 in New Zealand.

P
Photo Webdesk
Updated on:
Updated on:
India Women's Cricket World Cup 2025 match India vs Sri Lanka_Harmanpreet Kaur
ICC Women's Cricket World Cup 2025: India vs Sri Lanka | Photo: PTI/Swapan Mahapatra

India's captain Harmanpreet Kaur and Sri Lanka's captain Chamari Athapaththu at the toss before the start of the ICC Women's Cricket World Cup 2025 match between India and Sri Lanka, at ACA Stadium, Barsapara, in Guwahati.

2/10
India Womens Cricket World Cup 2025 match India vs Sri Lanka_Shreya Ghoshal
ICC Women's Cricket World Cup 2025: India vs Sri Lanka | Photo: AP/Anupam Nath

Shreya Ghoshal, Bollywood singer performs to tribute Singer Zubeen Garg before start the ICC Women's Cricket World Cup match between India and Sri Lanka at Barsapara Cricket Stadium in Guwahati.

3/10
India Womens Cricket World Cup 2025 match India vs Sri Lanka_Anagram Papon Mahanta
ICC Women's Cricket World Cup 2025: India vs Sri Lanka | Photo: AP/Anupam Nath

Anagram Papon Mahanta, Bollywood singer performs to tribute Singer Zubeen Garg before start the ICC Women's Cricket World Cup match between India and Sri Lanka at Barsapara Cricket Stadium in Guwahati.

4/10
India Womens Cricket World Cup 2025 match India vs Sri Lanka_Jou Barua
ICC Women's Cricket World Cup 2025: India vs Sri Lanka | Photo: AP/Anupam Nath

Jou Barua, Bollywood singer performs to tribute Singer Zubeen Garg before start the ICC Women's Cricket World Cup match between India and Sri Lanka at Barsapara Cricket Stadium in Guwahati.

5/10
India Womens Cricket World Cup 2025 match India vs Sri Lanka_Smriti Mandhana
ICC Women's Cricket World Cup 2025: India vs Sri Lanka | Photo: AP/Anupam Nath

India's Smriti Mandhana plays a shot during the ICC Women's Cricket World Cup match between India and Sri Lanka at Barsapara Cricket Stadium in Guwahati.

6/10
India Womens Cricket World Cup 2025 match India vs Sri Lanka_Smriti Mandhana
ICC Women's Cricket World Cup 2025: India vs Sri Lanka | Photo: AP/Anupam Nath

India's Smriti Mandhana walks off the field after losing her wicket during the ICC Women's Cricket World Cup match between India and Sri Lanka at Barsapara Cricket Stadium in Guwahati.

7/10
India Womens Cricket World Cup 2025 match India vs Sri Lanka_2
ICC Women's Cricket World Cup 2025: India vs Sri Lanka | Photo: AP/Anupam Nath

Sri Lanka's players celebrates the dismissal of India's Smriti Mandhana during the ICC Women's Cricket World Cup match between India and Sri Lanka at Barsapara Cricket Stadium in Guwahati.

8/10
India Womens Cricket World Cup 2025 match India vs Sri Lanka_Kavisha Dilhari
ICC Women's Cricket World Cup 2025: India vs Sri Lanka | Photo: AP/Anupam Nath

Sri Lanka's Kavisha Dilhari fields a ball during the ICC Women's Cricket World Cup match between India and Sri Lanka at Barsapara Cricket Stadium in Guwahati.

9/10
India Womens Cricket World Cup 2025 match India vs Sri Lanka_Pratika Rawal
ICC Women's Cricket World Cup 2025: India vs Sri Lanka | Photo: AP/Anupam Nath

India's Pratika Rawal plays a shot during the ICC Women's Cricket World Cup match between India and Sri Lanka at Barsapara Cricket Stadium in Guwahati.

10/10
India Womens Cricket World Cup 2025 match India vs Sri Lanka_Harleen Deol
ICC Women's Cricket World Cup 2025: India vs Sri Lanka | Photo: AP/Anupam Nath

India's Harleen Deol, left, and Pratika Rawal run between the wickets to score during the ICC Women's Cricket World Cup match between India and Sri Lanka at Barsapara Cricket Stadium in Guwahati.

Get the Latest Cricket News, today's match Live Cricket Scores, Match Results, and upcoming cricket series & schedule at Outlook India. To follow our special coverage of the Asia Cup 2025, News updates, Asia Cup 2025 Schedule, Asia Cup teams' Squad, Asia Cup Points table, and stats.

SUBSCRIBE
Tags

Click/Scan to Subscribe

qr-code

Advertisement

MOST POPULAR

Advertisement

WATCH

Advertisement

MORE FROM THE AUTHOR

Advertisement

PHOTOS

Advertisement

CLOSE

Today Sports News

Cricket News

  1. India Women Vs Sri Lanka Women Live Cricket Score, ODI WC 2025: Play Resumes, Maximum Overs Reduced To 48

  2. Google Celebrates ICC Women’s World Cup 2025 Opener With Vibrant Doodle

  3. NZ Vs AUS, 1st T20I: Rachin Ravindra Injury Blow For New Zealand

  4. Asia Cup 2025: 'I Am Ashamed' - WC-winning Cricketer Syed Kirmani Criticises Politics Mixing With Sport

  5. IND-W Vs SL-W, Live Action In Pictures: See Best Photos From Guwahati

Football News

  1. Bayern Munich 4-0 Tottenham Highlights, Club Friendlies: Kane, Coman Shine In Die Roten’s Pre-Season Rout Of Spurs

  2. Panathinaikos 0-0 Shakhtar Donetsk Highlights, UEFA Europa League Qualifiers: Goalless First Leg In Athens

  3. Ballon D’Or 2025: Complete List Of Awards And Nominees

  4. Durand Cup 2025: NEROCA FC And Indian Navy Share Spoils In Goalless Draw

  5. Premier League Transfers: Burnley Sign Leslie Ugochukwu From Chelsea For £23m

Tennis News

  1. Iga Swiatek Considers Breaking WTA Rules, Says Tennis Season 'Too Long And Too Intense'

  2. Jannik Sinner Vs Fabian Marozsan, China Open: How World No. 2 Set Up Semis Clash With Alex De Minaur

  3. Daniil Medvedev Vs Alexander Zverev, China Open: Russian Topples Second Seed To Enter Semis

  4. Carlos Alcaraz Battles Past Casper Ruud to Reach Japan Open Final After First Set Scare

  5. Iga Swiatek Through To Round Of 16 At China Open After Camila Osorio Retires Hurt

Badminton News

  1. India At Korea Open Super 500 Preview: HS Prannoy, Ayush Shetty To Spearhead Challenge

  2. Satwik-Chirag Vs Kim-Seo Match Report, China Masters Final: Heartbreak For Sat-Chi Who Went Down In Straight Sets

  3. Satwik-Chirag Vs Kim-Seo Highlights, China Masters Final: Indian Pair Goes Down In Straight Games

  4. China Masters 2025: Satwik-Chirag Sail Into The Final With Win Over Aaron Chia-Soh Wooi

  5. Satwik-Chirag Vs Ren-Xie, China Masters 2025: Indian Duo Breezes Into Semi-Finals

Trending Stories

National News

  1. Prashant Kishor’s Corruption Offensive: Strategy or Political Gamble in Bihar?

  2. Three Day Internet Blackout In Bareilly Cripples Trade, Banking, And Healthcare

  3. Mumbai On High Alert As Heavy Rains Kill 10 Across State, Schools In Palghar Shut Today

  4. Spiti Becomes India’s First Cold Desert Reserve Under UNESCO

  5. Goa Rain Forecast: Yellow Alert in Effect as Heavy Showers Continue Through October

Entertainment News

  1. Bhagat Singh’s Many Rebirths On Screen: The Man, The Myth, The Moving Image

  2. Wayward Review | Mae Martin’s Delightful Perversion Of Maternal Care Crumbles Under A Mediocre Climax

  3. Mahesh Manjrekar's First Wife Deepa Mehta Passes Away, Son Satya Shares Heartfelt Tribute

  4. Shrimad Ramayan’s 8-Year-Old Actor Veer Sharma And His Brother Die In Kota Apartment Fire

  5. Ten Years Of Miguel Gomes’ Magical, Maddening Arabian Nights

US News

  1. Trump Threatens 100 per cent Tariff on Foreign Films, Alarming Hollywood

  2. Epstein Files Link Elon Musk, Prince Andrew to Financier’s Circle

  3. US Policy Shift Leaves India’s $20 Billion Generic Drug Sector On Edge

  4. Trump-Erdogan Meeting Focuses On Potential F-35 Ban Lift

  5. Trump Says He Will Not Allow Netanyahu To Annex West bank

World News

  1. Canada Names Bishnoi Gang as Terrorist Entity

  2. World's Tallest Bridge Opens In China, Cuts Travel Time To Two Minutes From Two Hours

  3. Trump And Netanyahu Unveil Gaza Peace Deal, Pledging No Israeli Occupation

  4. Typhoon Bualoi: Deadly Storm Devastates Vietnam After Philippines Rampage

  5. Moldova Votes In Pivotal Election Amid Claims Of Russian Meddling

Latest Stories

  1. Sagittarius October 2025 Horoscope: Fortunate Month With Opportunities In Career, Finances, And Love

  2. Bengaluru Weather Forecast: Pleasant Monsoon End with Light Showers Continuing

  3. Pakistan, IMF Begin Review Talks On $7 Billion Loan

  4. Deadly Car Bombing Rocks Quettad, Pakistan

  5. India Invokes MLAT with Singapore in Probe into Singer Zubeen Garg’s Death

  6. Patent Cliff Drives Pharma To China While EquitiesFirst Unlocks Capital

  7. Pawan Kalyan Condemns Kantara Chapter 1 Boycott Calls From Telugu Audience: Let Us Support Good Films

  8. ‘Significant’ Changes Coming to H-1B Visa Process Before 2026 Rollout: U.S. Commerce Secretary Lutnick