India A Vs Oman Live Score, ACC Asia Cup Rising Stars 2025: Jitesh Sharma’s Side Eye Comeback After Pakistan A Defeat

India A vs Oman Live Cricket Score, T20 Asia Cup Rising Stars 2025: After a heartbreaking loss against Pakistan A, the Indian team will look for a strong win against a comparatively weaker opponents Oman at the West End Park International Cricket Stadium, Doha on Tuesday, Nov 18

V
Vikas Patwal
Updated on:
Updated on:
India A Vs Oman Live Score, ACC Asia Cup Rising Stars 2025
India A Vs Pakistan A Live Cricket Score, Asia Cup Rising Stars 2025: IND A Shot Out for 136 In Poor Batting Display X/BCCI
India A vs Oman Live Cricket Score, Asia Cup Rising Stars 2025: Catch the live updates of the match No. 10 of the Asia Cup Rising Stars between India A and Oman from the West End Park International Cricket Stadium, Doha on Tuesday, November 18. India A head into their clash against Oman looking to bounce back after a disappointing defeat to Pakistan A. In their last game, India A were bowled out for 136 in 19 overs. Pakistan A chased down the target of 137 in just 13.2 overs, winning by 8 wickets. Oman, meanwhile, come with momentum, having secured a tight two-wicket win over UAE, will look to present a strong challenge. Now, led by skipper Jitesh Sharma, India A must regroup and deliver a strong performance to stay alive in the tournament.
LIVE UPDATES

India A vs Oman Live Cricket Score, Asia Cup Rising Stars 2025: Squads

India-A: Priyansh Arya, Vaibhav Suryavanshi, Nehal Wadhera, Naman Dhir (vc), Suryansh Shedge, Jitesh Sharma (c) (wk), Ramandeep Singh, Harsh Dubey, Ashutosh Sharma, Yash Thakur, Gurjapneet Singh, Vijay Kumar Vyshak, Yudhvir Singh Charak, Abhisek Porel (wk), Suyash Sharma.

Oman: Hammad Mirza (c), Sufyan Yousaf (wk), Karan Sonavale, Wasim Ali, Aryan Bisht, Narayan Saishiv, Zikria Islam, Muzahir Raza, Shafiq Jan, Samay Shrivastava, Jay Odedra, Pruthvikumar Macchi, Hassnain Shah, Shuaib Al Balushi, Ubaid Ullaha, MD Yousuf.

India A vs Oman Live Cricket Score, Asia Cup Rising Stars 2025: Welcome!

Hello and Welcome to our live coverage of the India A vs Oman match No. 10 of the Asia Cup Rising Stars 2025. Stay tuned for latest and key updates from the clash.

Published At:
SUBSCRIBE
Tags

Click/Scan to Subscribe

qr-code

Advertisement

MOST POPULAR

Advertisement

WATCH

Advertisement

MORE FROM THE AUTHOR

Advertisement

PHOTOS

Advertisement

CLOSE

Today Sports News

Cricket News

  1. India A Vs Oman Live Score, ACC Asia Cup Rising Stars 2025: Jitesh Sharma’s Side Eye Comeback After Pakistan A Defeat

  2. Biratnagar Kings vs Pokhara Avengers Live Score, NPL 2025: Lamichhane Strikes Twice; Kings In Control|POA 108/5 (11.3)

  3. IND Vs SA, 2nd Test: Nitish Reddy Rejoins Squad Amid Uncertainty Over Shubman Gill - Report

  4. Pakistan Vs Zimbabwe Live Cricket Score, Tri Nation T20I Series 2025: Bennett-Marumani Start Strong|ZIM 26/0 (3.3)

  5. Women’s Premier League 2026: When And Where Will Upcoming WPL Edition Be Played? Check Details

Football News

  1. Bayern Munich 4-0 Tottenham Highlights, Club Friendlies: Kane, Coman Shine In Die Roten’s Pre-Season Rout Of Spurs

  2. Panathinaikos 0-0 Shakhtar Donetsk Highlights, UEFA Europa League Qualifiers: Goalless First Leg In Athens

  3. Ballon D’Or 2025: Complete List Of Awards And Nominees

  4. Durand Cup 2025: NEROCA FC And Indian Navy Share Spoils In Goalless Draw

  5. Premier League Transfers: Burnley Sign Leslie Ugochukwu From Chelsea For £23m

Tennis News

  1. ATP Finals 2025: Jannik Sinner Sees Off Carlos Alcaraz Threat To Defend Title In Turin

  2. ATP Finals 2025: Jannik Sinner Surges To Victory Over Rival, Carlos Alcaraz In Turin

  3. ATP Finals 2025: Carlos Alcaraz, Jannik Sinner To Meet Again In Title Showdown

  4. ATP 2025 Finals: Carlos Alcaraz Set To Renew Rivalry With Jannik Sinner After Downing Auger-Aliassime In Last 4 Round

  5. ATP Finals: Carlos Alcaraz To End 2025 As World Number One After Beating Lorenzo Musetti

Badminton News

  1. Japan Masters Preview: Indians In Action, Draw, Live Streaming - All You Need To Know

  2. PV Sindhu Withdraws From Remaining 2025 BWF Tour Events To Recover From Foot Injury

  3. French Open Badminton 2025 Preview: Satwik-Chirag Aim For Deep Run; Lakshya Faces Familiar Opponent

  4. BWF World Junior Championships 2025: Tanvi Sharma Ends India's 17 Year Wait With Silver Medal In Guwahati

  5. Denmark Open: Satwik-Chirag Exit After Semifinal Loss To Hoki-Kobayashi

Trending Stories

National News

  1. Tejashwi To Hold Meeting With RJD MLAs To Discuss Future Course Of Action After Poll Drubbing

  2. Maharashtra BJP Halts Induction Of Palghar Leader Linked To 2020 Mob Lynching

  3. Delhi pollution: SC For long-term Solution, Refuses To Ban Polluting Activities

  4. Karnataka CM Siddaramaiah To Meet PM Modi On Monday, November 17

  5. The Secret Artists Of Corporate India

Entertainment News

  1. Nayanthara At 41: Revisiting The Lady Superstar’s 6 Best Performances

  2. DIFF 2025 : I, The Song | Dechen Roder’s Seraphic Exploration Of Identity, Illusion & Invention

  3. DIFF 2025 | Happyend: A Tender Tale Of Finding Political Consciousness

  4. DIFF 25 | Interview With Ritu Sarin And Tenzing Sonam: “DIFF Was Born Out Of Love For Cinema And Community”

  5. Kamini Kaushal, The Oldest Living Actress Bows Out

US News

  1. Goyal Signals Imminent Progress On India–US Trade Pact, Stresses Need for ‘Fair And Balanced’ Deal

  2. UN Security Council Backs Trump’s Gaza Plan, Approves International Stabilisation Force

  3. India to Gain from US Tariff Rollback on Select Farm Goods: Commerce Ministry

  4. China Warns Of Shift In Stance If US-South Korea Alliance Moves To Contain Beijing

  5. In Reversal, Trump Says House Republicans Should Vote To Release Epstein Files — 'We Have Nothing To Hide'

World News

  1. Washington’s Move Ignites Fear Of War With Venezuela

  2. At Least 42 Indians Feared Dead as Mecca–Madinah Bus Collides with Tanker in Saudi Arabia

  3. Pakistan, Jordan Vow Deeper Defence Cooperation As King Abdullah II Begins Landmark Visit

  4. Trump Warns Of Harsh Penalties For Nations Trading With Russia As New Sanctions Advance

  5. Nepal Announces March 5 Parliamentary Election Schedule

Latest Stories

  1. 46 Independent Filmmakers Demand Fair Screenings For Indie Films After Limited Release Of Kanu Behl’s Agra

  2. ED Raids Al Falah University In Probe Linked To Red Fort Blast Case

  3. Bison OTT Release: When And Where To Watch Mari Selvaraj's Dhruv Vikram Starrer Sports Drama

  4. Live-Action Moana Teaser: Catherine Laga'aia Plays The Titular Role While Dwayne Johnson Reprises His Role As Maui

  5. Former Indian Envoys Warn Hasina Death Verdict Deepens Bangladesh’s 'Very Polarised' Climate

  6. Bangladesh Interim Government Cautions Media Against Publishing Hasina’s Statements

  7. November 18, 2025 Horoscope: Surprises Await Libra, Sagittarius, And Pisces

  8. ‘There Was Less Cohesiveness In The Alliance’: Shakeel Ahmad On Congress Defeat In Bihar