India A Vs Australia A Toss Update, 2nd Unofficial ODI 2025: Shreyas Iyer Wins Toss; Opts To Bat Against AUS A

Shreyas Iyer-led India A have won the toss and elected to bat against Australia A in the 2nd unofficial ODI match, to be played at Green Park Stadium, Kanpur on Friday, October 3, 2025.
India A vs Australia A, 2nd Unofficial ODI Match - Playing XIs
AUS A: Cooper Connolly, Harry Dixon, Jack Edwards, Jake Fraser-McGurk, Lachlan Hearne, Lachlan Shaw, Liam Scott, Mackenzie Harvey, Sam Elliott, Tanveer Sangha, Will Sutherland
IND A: Abhishek Sharma, Prabhsimran Singh, Tilak Varma, Shreyas Iyer, Riyan Parag, Nishant Sindhu, Suryansh Shedge, Harshit Rana, Yudhvir Singh, Ravi Bishnoi, Arshdeep Singh
India A vs Australia A, 2nd Unofficial ODI Match - Live Streaming Info
Squads
India A squad for 2nd and 3rd one-day matches: Shreyas Iyer (capt), Tilak Varma (vice-capt), Abhishek Sharma, Prabhsimran Singh (wk), Riyan Parag, Ayush Badoni, Suryansh Shedge, Vipraj Nigam, Nishant Sindhu, Gurjapneet Singh, Yudhvir Singh, Ravi Bishnoi, Abhishek Porel (wk), Harshit Rana, Arshdeep Singh
Australia A: Lachlan Shaw (wk), Jake Fraser-McGurk, Mackenzie Harvey, Jack Edwards, Cooper Connolly, Will Sutherland, Liam Scott, Tanveer Sangha, Todd Murphy, Henry Thornton, Sam Elliott, Harry Dixon, Tom Straker