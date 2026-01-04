Dhaka Capitals Vs Rangpur Riders Live Streaming, Bangladesh Premier League 2025-26: Toss Update, Playing XIs

Here is all you need to know about match 12 of Bangladesh Premier League 2025-26 between Dhaka Capitals and Rangpur Riders: preview, toss update, playing XIs, squads and live streaming information

Outlook Sports Desk
Curated by: bhuvan gupta
Updated on:
Updated on:
Dhaka Capitals Vs Rangpur Riders Live Streaming, Bangladesh Premier League 2025-26 Toss Playing XIs
Captains at the toss for the Bangladesh Premier League 2025-26 between Dhaka Capitals and Rangpur Riders in Sylhet. Photo: X/Bangladesh Cricket
Summary
Summary of this article

  • Dhaka Capitals lying fifth in six-team standings with two points

  • Rangpur Riders third in Bangladesh Premier League 2025-26 with two points

  • Capitals won the toss and elected to field first

Dhaka Capitals face Rangpur Riders in match 12 of Bangladesh Premier League 2025-26 at the Sylhet International Cricket Stadium on Sunday (January 4). Watch the T20 cricket match live.

The Capitals are lying fifth in the six-team standings with two points from three games so far, while the Riders are third with four points. The Mohammad Mithun-led Dhaka lost to Chattogram Royals by 10 wickets in their last outing, whereas Nurul Hasan's Riders beat Sylhet Titans by six wickets previously.

Dhaka Capitals Vs Rangpur Riders, Bangladesh Premier League 2025-26: Toss Update

Dhaka Capitals won the toss and elected to field first against Rangpur Riders.

Dhaka Capitals Vs Rangpur Riders, Bangladesh Premier League 2025-26: Playing XIs

Rangpur Riders: Dawid Malan, Litton Das, Towhid Hridoy, Kyle Mayers, Mahmudullah, Khushdil Shah, Nurul Hasan (wk/c), Aliss Al Islam, Mustafizur Rahman, Akif Javed, Rakibul Hasan

Dhaka Capitals: Saif Hassan, Rahmanullah Gurbaz (wk), Abdullah Al Mamun, Mohammad Mithun (c), Shamim Hossain, Sabbir Rahman, Nasir Hossain, Imad Wasim, Mohammad Saifuddin, Taskin Ahmed, Ziaur Rahman Sharifi

File photo of the Bangladesh national cricket team. - | Photo: X/ICC
ICC T20 World Cup 2026: Bangladesh Name 15-Member Squad; Litton Das To Captain, Mustafizur Rahman Leads Bowling Attack

BY Outlook Sports Desk

Dhaka Capitals Vs Rangpur Riders, Bangladesh Premier League 2025-26: Live Streaming Info

Where will the Dhaka Capitals vs Rangpur Riders, Bangladesh Premier League 2025-26 match be telecast and live streamed?

The Dhaka Capitals vs Rangpur Riders, Bangladesh Premier League 2025-26 match will be live streamed in India on the FanCode app and website. There will be no television broadcasts of the game in the country.

Dhaka Capitals Vs Rangpur Riders, Bangladesh Premier League 2025-26: Squads

Rangpur Riders: Dawid Malan, Litton Das, Towhid Hridoy, Kyle Mayers, Mahmudullah, Khushdil Shah, Nurul Hasan (wk/c), Faheem Ashraf, Aliss Al Islam, Mustafizur Rahman, Mrittunjoy Chowdhury, Nahid Rana, Kamrul Islam, Iftikhar Ahmed, Abdul Halim, Nayeem Hasan, Rakibul Hasan, Emilio Gay, Akif Javed, Muhammad Akhlaq, Khawaja Nafay, Sufiyan Muqeem, Iftakhar Hossain Ifti, Mehedi Hasan Sohag

Dhaka Capitals: Saif Hassan, Zubaid Akbari, Usman Khan, Mohammad Mithun (wk/c), Shamim Hossain, Sabbir Rahman, Imad Wasim, Nasir Hossain, Mohammad Saifuddin, Taskin Ahmed, Salman Mirza, Taijul Islam, Irfan Sukkur, Odean Smith, Ziaur Rahman Sharifi, Abdullah Al Mamun, Maruf Mridha, Khuzaima Tanveer, Tofael Ahmed, Jayed Ullah, Moinul Islam

Published At:
  8. Ikkis Review | Raghavan’s Anti-War Drama Remains Sincere & Effective Amidst Deafening Jingoism