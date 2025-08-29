Central Delhi Kings vs East Delhi Riders Live Streaming, DPL 2025 Qualifier 1: Toss Update, Playing XIs

Central Delhi Kings vs East Delhi Riders: Check the toss update, playing XIs and when and where to watch this Delhi Premier League 2025 match right here

Outlook Sports Desk
Central Delhi Kings vs East Delhi Riders Live Streaming
Anuj Rawat and Sujal Singh. Photo: Delhi Premier League
The toss for the first Qualifier of the Delhi Premier League 2025 between Central Delhi Kings and East Delhi Riders has been delayed due to rain. Stay tuned for latest update on this match.

Central Delhi Kings vs East Delhi Riders Playing XIs

To be announced after toss

Full Squads:

East Delhi Riders Squad: Arpit Rana, Sujal Singh, Hardik Sharma, Shivam Tripathi, Anuj Rawat(w/c), Mayank Rawat, Rohan Rathi, Rounak Waghela, Navdeep Saini, Akhil Chaudhary, Ashish Meena, Rohit Yadav, Vaibhav Baisla, Vansh Jetly, Kavya Gupta, Salil Malhotra, Ajay Ahlawat, Yuvraaj Rathi, Yashwardhan Oberai, Kunal Sharma, Mrinal Gulati, Rishabh Rana

Central Delhi Kings Squad: Aaryavir Sehwag, Kaushal Suman(w), Yugal Saini, Jonty Sidhu(c), Jasvir Sehrawat, Aryan Rana, Aditya Bhandari, Simarjeet Singh, Tejas Baroka, Money Grewal, Gavinsh Khurana, Arun Pundir, Sampooran Tripathi, Vivek Kumar Tiwary, Sumit Chhikara, Pranshu Vijayran, Yash Dhull, Aarnav Koul, Siddharth Joon, Nikhil Malik, Harshit Sethi, Yamit Sehrawat, Rishi Sharma

Central Delhi Kings vs East Delhi Riders Live Streaming

Central Delhi Kings vs East Delhi Riders, DPL 2025 Qualifier 1 can be watched live on JioHotstar app and website.

