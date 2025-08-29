Central Delhi Kings vs East Delhi Riders Live Streaming, DPL 2025 Qualifier 1: Toss Update, Playing XIs

The toss for the first Qualifier of the Delhi Premier League 2025 between Central Delhi Kings and East Delhi Riders has been delayed due to rain. Stay tuned for latest update on this match.
Central Delhi Kings vs East Delhi Riders Playing XIs
To be announced after toss
Full Squads:
East Delhi Riders Squad: Arpit Rana, Sujal Singh, Hardik Sharma, Shivam Tripathi, Anuj Rawat(w/c), Mayank Rawat, Rohan Rathi, Rounak Waghela, Navdeep Saini, Akhil Chaudhary, Ashish Meena, Rohit Yadav, Vaibhav Baisla, Vansh Jetly, Kavya Gupta, Salil Malhotra, Ajay Ahlawat, Yuvraaj Rathi, Yashwardhan Oberai, Kunal Sharma, Mrinal Gulati, Rishabh Rana
Central Delhi Kings Squad: Aaryavir Sehwag, Kaushal Suman(w), Yugal Saini, Jonty Sidhu(c), Jasvir Sehrawat, Aryan Rana, Aditya Bhandari, Simarjeet Singh, Tejas Baroka, Money Grewal, Gavinsh Khurana, Arun Pundir, Sampooran Tripathi, Vivek Kumar Tiwary, Sumit Chhikara, Pranshu Vijayran, Yash Dhull, Aarnav Koul, Siddharth Joon, Nikhil Malik, Harshit Sethi, Yamit Sehrawat, Rishi Sharma
Central Delhi Kings vs East Delhi Riders Live Streaming
Central Delhi Kings vs East Delhi Riders, DPL 2025 Qualifier 1 can be watched live on JioHotstar app and website.