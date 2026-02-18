Bangladesh A Vs Malaysia LIVE Score, Women's Asia Cup Rising Stars 2026: Early Blow For BANA As Syuhada Strikes

Bangladesh A Vs Malaysia LIVE Score, Women's Asia Cup Rising Stars 2026: BANWA 36/1 (4.4)
Nur Arianna Natsya continues, and Sarmin Sultana wastes no time making her presence felt. A deft touch guides the ball fine, racing away to third man for four, smart placement, no real power needed. The very next delivery is tighter, and Sarmin can only defend as Malaysia Women pull things back momentarily.
Game On!
Game on, and there’s an early breakthrough! Nur Dania Syuhada strikes straightaway. Ishma Tanjim goes fishing outside off, the edge flies, and Wan Julia makes no mistake.
Bangladesh A Women lose their opener for a duck, gone for 0 off 3 balls. Malaysia Women couldn’t have asked for a sharper start.
Playing XIs
Malaysia Women (Playing XI): Ainna Hamizah Hashim, Wan Julia(w), Nazatul Hidayah Husna, Mas Elysa Yasmin(c), Nur Izzatul Syafiqa, Irdina Beh Nabil, Mahirah Izzati Ismail, Nur Dania Syuhada, Nur Arianna Natsya, Amalin Sorfina, Musfirah Nur Ainaa
Bangladesh A Women (Playing XI): Ishma Tanjim, Rubya Haider Jhelik(w), Shamima Sultana, Sumaiya Akter, Lata Mondal, Fahima Khatun(c), Sadia Akter, Farjana Easmin, Shorifa Khatun, Jannatul Ferdus, Fatema Jahan Sonia
Toss Update
Bangladesh A Women have won the toss and have opted to bat.
Good Morning!
Hello, we’re back with another live blog, it’s Bangladesh A vs Malaysia. Stay tuned for live updates.