Bangladesh A Vs Malaysia LIVE Score, Women's Asia Cup Rising Stars 2026: Early Blow For BANA As Syuhada Strikes

Bangladesh A vs Malaysia LIVE Score, Women’s Asia Cup Rising Stars 2026: Catch play-by-play updates of Match 11 of the Women’s Asia Cup Rising Stars 2026 between Bangladesh A and Malaysia on Wednesday, 18 February at the Terdthai Cricket Ground in Bangkok

Bangladesh A Vs Malaysia LIVE Cricket Score, Womens Asia Cup Rising Stars 2026 Updates
Malaysia National Women's Cricket team. X | Malaysia Cricket
Bangladesh A vs Malaysia LIVE Score, Women’s Asia Cup Rising Stars 2026: Hello and welcome to our live coverage of Match 11 of the Women’s Asia Cup Rising Stars 2026 between Bangladesh A and Malaysia on Wednesday, 18 February at the Terdthai Cricket Ground in Bangkok. Bangladesh A Women arrive unbeaten with two wins from two, riding strong momentum and eyeing another commanding performance. Malaysia Women, meanwhile, are still searching for their first win after back-to-back defeats and will be desperate to turn things around in Bangkok.
LIVE UPDATES

Bangladesh A Vs Malaysia LIVE Score, Women's Asia Cup Rising Stars 2026: BANWA 36/1 (4.4)

Nur Arianna Natsya continues, and Sarmin Sultana wastes no time making her presence felt. A deft touch guides the ball fine, racing away to third man for four, smart placement, no real power needed. The very next delivery is tighter, and Sarmin can only defend as Malaysia Women pull things back momentarily.

Bangladesh A Vs Malaysia LIVE Score, Women's Asia Cup Rising Stars 2026: Game On!

Game on, and there’s an early breakthrough! Nur Dania Syuhada strikes straightaway. Ishma Tanjim goes fishing outside off, the edge flies, and Wan Julia makes no mistake.

Bangladesh A Women lose their opener for a duck, gone for 0 off 3 balls. Malaysia Women couldn’t have asked for a sharper start.

Bangladesh A Vs Malaysia LIVE Score, Women's Asia Cup Rising Stars 2026: Playing XIs

Malaysia Women (Playing XI): Ainna Hamizah Hashim, Wan Julia(w), Nazatul Hidayah Husna, Mas Elysa Yasmin(c), Nur Izzatul Syafiqa, Irdina Beh Nabil, Mahirah Izzati Ismail, Nur Dania Syuhada, Nur Arianna Natsya, Amalin Sorfina, Musfirah Nur Ainaa

Bangladesh A Women (Playing XI): Ishma Tanjim, Rubya Haider Jhelik(w), Shamima Sultana, Sumaiya Akter, Lata Mondal, Fahima Khatun(c), Sadia Akter, Farjana Easmin, Shorifa Khatun, Jannatul Ferdus, Fatema Jahan Sonia

Bangladesh A Vs Malaysia LIVE Score, Women's Asia Cup Rising Stars 2026: Toss Update

Bangladesh A Women have won the toss and have opted to bat.

Bangladesh A Vs Malaysia LIVE Score, Women's Asia Cup Rising Stars 2026: Good Morning!

Hello, we’re back with another live blog, it’s Bangladesh A vs Malaysia. Stay tuned for live updates.

