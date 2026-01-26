Afghanistan U19 Vs Sri Lanka U19 LIVE Score, World Cup: AFG Bat First Against SL In Windhoek - Check Playing XIs

Afghanistan U19 Vs Sri Lanka U19 Live Score: Playing XIs
Sri Lanka U19: Dimantha Mahavithana, Viran Chamuditha, Senuja Wekunagoda, Vimath Dinsara(c), Kavija Gamage, Chamika Heenatigala, Dulnith Sigera, Chamarindu Nethsara(w), Sethmika Seneviratne, Rasith Nimsara, Kugathas Mathulan
Afghanistan U19: Khalid Ahmadzai, Osman Sadat, Faisal Shinozada, Uzairullah Niazai, Mahboob Khan(w/c), Azizullah Miakhil, Khatir Stanikzai, Nooristani Omarzai, Roohullah Arab, Wahidullah Zadran, Abdul Aziz
Afghanistan U19 Vs Sri Lanka U19 Live Score: Toss
Sri Lanka U19 have won the toss and have opted to field.
Afghanistan U19 Vs Sri Lanka U19 Live Score: Squads
Afghanistan U19 Squad: Khalid Ahmadzai, Osman Sadat, Faisal Shinozada, Uzairullah Niazai, Mahboob Khan(w/c), Nazifullah Amiri, Khatir Stanikzai, Nooristani Omarzai, Roohullah Arab, Wahidullah Zadran, Salam Khan, Azizullah Miakhil, Zaitullah Shaheen, Aqil Khan, Abdul Aziz
Sri Lanka U19 Squad: Dimantha Mahavithana, Viran Chamuditha, Dulnith Sigera, Vimath Dinsara(c), Kavija Gamage, Chamika Heenatigala, Aadham Hilmy(w), Sethmika Seneviratne, Rasith Nimsara, Vigneshwaran Akash, Kugathas Mathulan, Senuja Wekunagoda, Malintha Silva, Chamarindu Nethsara, Jeewantha Sriram