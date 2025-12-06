Real Betis Vs Barcelona LIVE Score, La Liga: Leaders Barca Visit Seville To Extend Winning Run

Real Betis vs Barcelona LIVE Score: Head-To-Head
Matches played: 60
Real Betis wins: 10
Barcelona wins: 38
Draws: 12
Real Betis vs Barcelona LIVE Score: BAR Playing XI
Starting XI: Joan Garcia; Jules Kounde, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Alejandro Balde; Roony Bardghji, Eric Garcia, Pedri (c); Lamine Yamal, Ferran Torres, Marcus Rashford.
Bench: Eder Aller (gk), Wojciech Szczesny (gk), Jofre Torrents, Andreas Christensen, Tomas Marques, Marc Casado, Fermin Lopez, Dro Fernandez, Marc Bernal, Raphinha, Frenkie de Jong, Robert Lewandowski.
Real Betis vs Barcelona LIVE Score: BET Playing XI
Starting XI: Alvaro Valles; Aitor Ruibal, Marc Bartra (c), Natan, Valentin Gomez; Sergi Altimira, Pablo Fornals, Marc Roca; Antony, Cucho Hernandez, Abdessamad Ezzalzouli.
Bench: Adrian (gk), Pau Lopez (gk), Angel Ortiz, Ricardo Rodriguez, Junior Firpo, Diego Llorente, Rodrigo Riquelme, Pablo Garcia, Giovani Lo Celso, Nelson Deossa, Cedric Bakambu, Chimy Avila.
Real Betis vs Barcelona LIVE Score: Match Details
Fixture: Real Betis vs Barcelona, Matchday 15
Venue: Estadio La Cartuja, Seville
Date: Saturday, December 6, 2025
Time: 11:00 PM IST
Live Streaming: FanCode
Real Betis vs Barcelona LIVE Score: Welcome!
This is the start of our live blog for Barcelona’s trip to Seville to face Real Betis. With the home side chasing European ambitions and the Catalan visitors seeking to consolidate their lead, this clash promises to be intense in Andalusia. Stay tuned for pre-match updates and line-ups as they are released.