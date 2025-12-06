Real Betis Vs Barcelona LIVE Score, La Liga: Leaders Barca Visit Seville To Extend Winning Run

Sushruta Bhattacharjee
Real Betis vs Barcelona live score La Liga 2025-26 Matchday 15
Welcome to the live coverage of the La Liga 2025-26 Matchday 15 fixture between Real Betis and Barcelona at the Estadio La Cartuja in Seville on Saturday, December 6, 2025. Defending champions Barcelona, under Hansi Flick, arrive top of the table after a 3-1 win over Atletico Madrid and can move four points clear of Real Madrid with victory tonight. Real Betis, meanwhile, eased past Sevilla in their last league outing and followed it up with a 4-1 Copa del Rey win in midweek, showing strong momentum under Manuel Pellegrini. Follow the live scores and updates from the Real Betis vs Barcelona football match right here.
LIVE UPDATES

Real Betis vs Barcelona LIVE Score: Head-To-Head

  • Matches played: 60

  • Real Betis wins: 10

  • Barcelona wins: 38

  • Draws: 12

Real Betis vs Barcelona LIVE Score: BAR Playing XI

Starting XI: Joan Garcia; Jules Kounde, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Alejandro Balde; Roony Bardghji, Eric Garcia, Pedri (c); Lamine Yamal, Ferran Torres, Marcus Rashford.

Bench: Eder Aller (gk), Wojciech Szczesny (gk), Jofre Torrents, Andreas Christensen, Tomas Marques, Marc Casado, Fermin Lopez, Dro Fernandez, Marc Bernal, Raphinha, Frenkie de Jong, Robert Lewandowski.

Real Betis vs Barcelona LIVE Score: BET Playing XI

Starting XI: Alvaro Valles; Aitor Ruibal, Marc Bartra (c), Natan, Valentin Gomez; Sergi Altimira, Pablo Fornals, Marc Roca; Antony, Cucho Hernandez, Abdessamad Ezzalzouli.

Bench: Adrian (gk), Pau Lopez (gk), Angel Ortiz, Ricardo Rodriguez, Junior Firpo, Diego Llorente, Rodrigo Riquelme, Pablo Garcia, Giovani Lo Celso, Nelson Deossa, Cedric Bakambu, Chimy Avila.

Real Betis vs Barcelona LIVE Score: Match Details

  • Fixture: Real Betis vs Barcelona, Matchday 15

  • Venue: Estadio La Cartuja, Seville

  • Date: Saturday, December 6, 2025

  • Time: 11:00 PM IST

  • Live Streaming: FanCode

Real Betis vs Barcelona LIVE Score: Welcome!

This is the start of our live blog for Barcelona’s trip to Seville to face Real Betis. With the home side chasing European ambitions and the Catalan visitors seeking to consolidate their lead, this clash promises to be intense in Andalusia. Stay tuned for pre-match updates and line-ups as they are released.

