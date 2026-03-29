Quetta Gladiators Vs Hyderabad Kingsmen LIVE Score, PSL 2026: QG Win Toss, Opt To Bat First In Search Of Maiden Win

Quetta Gladiators vs Hyderabad Kingsmen LIVE Score, PSL 2026: Playing XIs
Quetta Gladiators: Saud Shakeel (c), Shamyl Hussain, Khawaja Nafay, Rilee Rossouw, Hasan Nawaz, Ben McDermott (wk), Tom Curran, Ahmed Daniyal, Alzarri Joseph, Abrar Ahmed, Usman Tariq.
Hyderabad Kingsmen: Saim Ayub, Usman Khan (wk), Marnus Labuschagne (c), Irfan Khan, Maaz Sadaqat, Hassan Khan, Hammad Azam, Riley Meredith, Maheesh Theekshana, Akif Javed, Mohammad Ali.
Quetta Gladiators have won the toss and have opted to bat first today.
Explaining the decision, QG captain Saud Shakeel said, "We'll bat first. It's a new day, it's a good pitch and it might slow down as the game progresses. We didn't play our best cricket in the last game. We'll be looking at 200."
Series: Pakistan Super League (PSL) 2026
Venue: Gaddafi Stadium, Lahore
Date: Sunday, March 29, 2026
Time: 3:00 PM IST
Welcome to our live coverage of this high-stakes PSL 2026 clash. Both the Quetta Gladiators and Hyderabad Kingsmen are hunting for their first points of the season. Stay tuned for ball-by-ball updates, build-up and a lot more.