Argentina's Lionel Messi celebrates scoring his side's third goal against Venezuela during a World Cup 2026 qualifying soccer match at the Monumental stadium in Buenos Aires, Argentina.
Argentina's Lionel Messi attacks against Venezuela during a World Cup 2026 qualifying soccer match at the Monumental stadium in Buenos Aires, Argentina.
Argentina's Lautaro Martinez celebrates scoring his side's second goal against Venezuela during a World Cup 2026 qualifying soccer match at the Monumental stadium in Buenos Aires, Argentina.
Argentina's Rodrigo De Paul, left, and Venezuela's Salomon Rondon vie for the ball during a World Cup 2026 qualifying soccer match at the Monumental stadium in Buenos Aires, Argentina.
Argentina's Julian Alvarez dribbles challenged by Venezuela's goalkeeper Rafael Romo during a World Cup 2026 qualifying soccer match at the Monumental stadium in Buenos Aires, Argentina.
Argentina's Lionel Messi, center, celebrates with Julian Alvarez after scoring his side's opening goal against Venezuela during a World Cup 2026 qualifying soccer match at the Monumental stadium in Buenos Aires, Argentina.
Argentina's Lionel Messi scores his side's opening goal against Venezuela during a World Cup 2026 qualifying soccer match at the Monumental stadium in Buenos Aires, Argentina.
Argentina's Lionel Messi dribbles chased by Venezuela's Cristian Casseres, left, during a World Cup 2026 qualifying soccer match at the Monumental stadium in Buenos Aires, Argentina.
Argentina's Lionel Messi embraces his sons prior to a World Cup 2026 qualifying soccer match against Venezuela at the Monumental stadium in Buenos Aires, Argentina.