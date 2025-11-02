Zimbabwe Vs Afghanistan LIVE Score, 3rd T20I: AFG Batting First In Harare

Zimbabwe face Afghanistan in third T20I on November 2, 2025
Hosts seek consolation win, having lost series already
Zimbabwe vs Afghanistan, 3rd T20I toss update, playing XIs and more below
Zimbabwe vs Afghanistan Live Score, 3rd T20I: Welcome to the live coverage of the third T20I between Zimbabwe and Afghanistan at the Harare Sports Club on Sunday, November 2, 2025. Afghanistan sealed the three-match series with a seven-wicket win in the second match.
Zimbabwe vs Afghanistan Live Score, 3rd T20I: Ball-by-Ball Commentary
Zimbabwe vs Afghanistan, 3rd T20I: Toss Update
Afghanistan won the toss and elected to bat first against Zimbabwe.
Zimbabwe Vs Afghanistan, 3rd T20I: Playing XIs
Zimbabwe: Brian Bennett, Dion Myers, Brendan Taylor (wk), Sikandar Raza (c), Ryan Burl, Tashinga Musekiwa, Clive Madande, Brad Evans, Wellington Masakadza, Tinotenda Maposa, Richard Ngarava
Afghanistan: Rahmanullah Gurbaz (wk), Ibrahim Zadran (c), Sediqullah Atal, Darwish Rasooli, Mohammad Nabi, Shahidullah Kamal, Sharafuddin Ashraf, Mujeeb Ur Rahman, Fareed Ahmad Malik, Abdullah Ahmadzai, Fazalhaq Farooqi
Zimbabwe Vs Afghanistan, 3rd T20I: Full Squads
Zimbabwe: Brian Bennett, Tadiwanashe Marumani (wk), Dion Myers, Brendan Taylor, Sikandar Raza (c), Ryan Burl, Tashinga Musekiwa, Brad Evans, Tinotenda Maposa, Wellington Masakadza, Blessing Muzarabani, Richard Ngarava, Graeme Cremer, Clive Madande, Tony Munyonga.
Afghanistan: Rahmanullah Gurbaz (wk), Ibrahim Zadran, Sediqullah Atal, Darwish Rasooli, Azmatullah Omarzai, Mohammad Nabi, Rashid Khan (c), Abdullah Ahmadzai, Mujeeb Ur Rahman, Bashir Ahmad, Noor Ahmad, Fareed Ahmad Malik, Sharafuddin Ashraf, Ijaz Ahmad Ahmadzai, Shahidullah Kamal.