Vaibhav Sooryavanshi Headlines India's U-19 Asia Cup 2025 Squad: Check Full Squad And Schedule

Ayush Mhatre will lead India in the U-19 Asia Cup 2025 that also includes superstar batter, Vaibhav Sooryavanshi that begins from 12 to 21 December 2025, in the UAE

Outlook Sports Desk
Curated by: Tejas Rane
Updated on:
Updated on:
Vaibhav Sooryavanshi
Vaibhav Sooryavanshi will be part of the IND U-19 Squad Photo: IPL
  • Ayush Mhatre-led IND U-19 will fly to Dubai for the U-19 Asia Cup 2025

  • The tournament takes place from Dec 12-21, 2025

  • Vaibhav Sooryavanshi is also part of the squad

The Board of Control for Cricket in India (BCCI) on Friday, November 28, 2025 announced the India U-19 squad for the upcoming ACC Men’s U19 Asia Cup to take place in Dubai from 12th December. The team will be led by Ayush Mhatre, and also includes Vaibhav Sooryavanshi.

The tournament kicks-off from December 12 and will conclude on December 21, 2025 in the UAE. It will be held in the ODI format and will feature major teams (India, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh and Afghanistan), alongside three other teams that qualified through the ACC Men’s U19 Premier Cup.

India's first match will be on Friday, December 12 against one of the qualified teams at the ICC Academy Ground, Dubai. They will take on arch-rival Pakistan on Sunday, December 14 at the same venue and will conclude the group phase against another qualified team on Tuesday, December 16 at the The Sevens Stadium, Dubai.

India U19 Squad For Asia Cup 2025:

Ayush Mhatre (C), Vaibhav Sooryavanshi, Vihaan Malhotra (vc), Vedant Trivedi, Abhigyan Kundu (wk), Harvansh Singh (wk), Yuvraj Gohil, Kanishk Chouhan, Khilan A. Patel, Naman Pushpak, D. Deepesh, Henil Patel, Kishan Kumar Singh*, Udhav Mohan, Aaron George.

ACC U-19 Asia Cup 2025: Schedule

Match No.DateGroupTeamsVenue
1Fri, Dec 12Group AIndia U19 vs QF1ICC Academy Ground, Dubai
2Fri, Dec 12Group APakistan U19 vs QF3The Sevens Stadium, Dubai
3Sat, Dec 13Group BAfghanistan U19 vs Bangladesh U19ICC Academy Ground, Dubai
4Sat, Dec 13Group BSri Lanka U19 vs QF2The Sevens Stadium, Dubai
5Sun, Dec 14Group AIndia U19 vs Pakistan U19ICC Academy Ground, Dubai
6Sun, Dec 14Group AQF1 vs QF3The Sevens Stadium, Dubai
7Mon, Dec 15Group BAfghanistan U19 vs Sri Lanka U19ICC Academy Ground, Dubai
8Mon, Dec 15Group BBangladesh U19 vs QF2The Sevens Stadium, Dubai
9Tue, Dec 16Group APakistan U19 vs QF1ICC Academy Ground, Dubai
10Tue, Dec 16Group AIndia U19 vs QF3The Sevens Stadium, Dubai
11Wed, Dec 17Group BBangladesh U19 vs Sri Lanka U19ICC Academy Ground, Dubai
12Wed, Dec 17Group BAfghanistan U19 vs QF2The Sevens Stadium, Dubai
SF1Fri, Dec 19Semi-finalA1 vs B2ICC Academy Ground, Dubai
SF2Fri, Dec 19Semi-finalB1 vs A2The Sevens Stadium, Dubai
FinalSun, Dec 21FinalTBC vs TBCICC Academy Ground, Dubai

ACC U-19 Asia Cup 2025: Groups

Group A: India, Pakistan, Qualifier 1, Qualifier 3

Group B: Bangladesh, Sri Lanka, Afghanistan, Qualifier 2

Published At:
