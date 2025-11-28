Vaibhav Sooryavanshi Headlines India's U-19 Asia Cup 2025 Squad: Check Full Squad And Schedule

Ayush Mhatre-led IND U-19 will fly to Dubai for the U-19 Asia Cup 2025
The tournament takes place from Dec 12-21, 2025
Vaibhav Sooryavanshi is also part of the squad
The Board of Control for Cricket in India (BCCI) on Friday, November 28, 2025 announced the India U-19 squad for the upcoming ACC Men’s U19 Asia Cup to take place in Dubai from 12th December. The team will be led by Ayush Mhatre, and also includes Vaibhav Sooryavanshi.
The tournament kicks-off from December 12 and will conclude on December 21, 2025 in the UAE. It will be held in the ODI format and will feature major teams (India, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh and Afghanistan), alongside three other teams that qualified through the ACC Men’s U19 Premier Cup.
India's first match will be on Friday, December 12 against one of the qualified teams at the ICC Academy Ground, Dubai. They will take on arch-rival Pakistan on Sunday, December 14 at the same venue and will conclude the group phase against another qualified team on Tuesday, December 16 at the The Sevens Stadium, Dubai.
India U19 Squad For Asia Cup 2025:
Ayush Mhatre (C), Vaibhav Sooryavanshi, Vihaan Malhotra (vc), Vedant Trivedi, Abhigyan Kundu (wk), Harvansh Singh (wk), Yuvraj Gohil, Kanishk Chouhan, Khilan A. Patel, Naman Pushpak, D. Deepesh, Henil Patel, Kishan Kumar Singh*, Udhav Mohan, Aaron George.
ACC U-19 Asia Cup 2025: Schedule
|Match No.
|Date
|Group
|Teams
|Venue
|1
|Fri, Dec 12
|Group A
|India U19 vs QF1
|ICC Academy Ground, Dubai
|2
|Fri, Dec 12
|Group A
|Pakistan U19 vs QF3
|The Sevens Stadium, Dubai
|3
|Sat, Dec 13
|Group B
|Afghanistan U19 vs Bangladesh U19
|ICC Academy Ground, Dubai
|4
|Sat, Dec 13
|Group B
|Sri Lanka U19 vs QF2
|The Sevens Stadium, Dubai
|5
|Sun, Dec 14
|Group A
|India U19 vs Pakistan U19
|ICC Academy Ground, Dubai
|6
|Sun, Dec 14
|Group A
|QF1 vs QF3
|The Sevens Stadium, Dubai
|7
|Mon, Dec 15
|Group B
|Afghanistan U19 vs Sri Lanka U19
|ICC Academy Ground, Dubai
|8
|Mon, Dec 15
|Group B
|Bangladesh U19 vs QF2
|The Sevens Stadium, Dubai
|9
|Tue, Dec 16
|Group A
|Pakistan U19 vs QF1
|ICC Academy Ground, Dubai
|10
|Tue, Dec 16
|Group A
|India U19 vs QF3
|The Sevens Stadium, Dubai
|11
|Wed, Dec 17
|Group B
|Bangladesh U19 vs Sri Lanka U19
|ICC Academy Ground, Dubai
|12
|Wed, Dec 17
|Group B
|Afghanistan U19 vs QF2
|The Sevens Stadium, Dubai
|SF1
|Fri, Dec 19
|Semi-final
|A1 vs B2
|ICC Academy Ground, Dubai
|SF2
|Fri, Dec 19
|Semi-final
|B1 vs A2
|The Sevens Stadium, Dubai
|Final
|Sun, Dec 21
|Final
|TBC vs TBC
|ICC Academy Ground, Dubai
ACC U-19 Asia Cup 2025: Groups
Group A: India, Pakistan, Qualifier 1, Qualifier 3
Group B: Bangladesh, Sri Lanka, Afghanistan, Qualifier 2