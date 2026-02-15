United States Of America Vs Namibia LIVE Score, T20 World Cup 2026: Group A Rivals USA, NAM Clash In Chennai

United States Of America Vs Namibia, T20 World Cup 2026: Monank Patel-led USA will be eyeing another win as they take on Namibia on Sunday, February 15 at the MA Chidambaram Stadium, Chennai. Catch the USA vs NAM live score and updates, right here

Outlook Sports Desk
ICC T20 WC 2026: Netherlands US Shayan Jahangir
United States' Shayan Jahangir plays a shot during the T20 World Cup cricket match between Netherlands and United States in Chennai, India. | Photo: AP/Mahesh Kumar A
Welcome to Sunday's another clash at the ICC T20 World Cup 2026 featuring United States of America, who come on the back of a dominant victory over the Netherlands, as they take on Namibia at the MA Chidambaram Stadium, Chennai, on February 15. With a win under their belt, USA have something to show but Namibia, in contrast, are struggling to stay in the tournament, having lost both of their opening games. Catch the USA vs NAM live score and updates, right here
LIVE UPDATES

USA VS NAM Live Score,T20 World Cup 2026: H2H

Total matches: 5

 USA won: 2

 Namibia won: 3

No result: 0

USA VS NAM Live Score,T20 World Cup 2026: Squads

Namibia Squad: Louren Steenkamp, Jan Frylinck, Jan Nicol Loftie-Eaton, Gerhard Erasmus(c), JJ Smit, Zane Green(w), Malan Kruger, Ruben Trumpelmann, Bernard Scholtz, Ben Shikongo, Max Heingo, Dylan Leicher, Jack Brassell, Jan Balt, Willem Myburgh

United States of America Squad: Monank Patel(w/c), Shayan Jahangir, Saiteja Mukkamalla, Sanjay Krishnamurthi, Shubham Ranjane, Milind Kumar, Harmeet Singh, Mohammad Mohsin, Shadley van Schalkwyk, Nosthush Kenjige, Ali Khan, Shehan Jayasuriya, Ehsan Adil, Saurabh Netravalkar, Andries Gous

