United States Of America Vs Namibia LIVE Score, T20 World Cup 2026: Group A Rivals USA, NAM Clash In Chennai

United States' Shayan Jahangir plays a shot during the T20 World Cup cricket match between Netherlands and United States in Chennai, India. | Photo: AP/Mahesh Kumar A

Welcome to Sunday's another clash at the ICC T20 World Cup 2026 featuring United States of America, who come on the back of a dominant victory over the Netherlands, as they take on Namibia at the MA Chidambaram Stadium, Chennai, on February 15. With a win under their belt, USA have something to show but Namibia, in contrast, are struggling to stay in the tournament, having lost both of their opening games. Catch the USA vs NAM live score and updates, right here

LIVE UPDATES

15 Feb 2026, 01:28:41 pm IST USA VS NAM Live Score,T20 World Cup 2026: H2H Total matches: 5 USA won: 2 Namibia won: 3 No result: 0