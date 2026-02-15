United States Of America Vs Namibia LIVE Score, T20 World Cup 2026: Group A Rivals USA, NAM Clash In Chennai

USA VS NAM Live Score,T20 World Cup 2026: H2H
Total matches: 5
USA won: 2
Namibia won: 3
No result: 0
USA VS NAM Live Score,T20 World Cup 2026: Squads
Namibia Squad: Louren Steenkamp, Jan Frylinck, Jan Nicol Loftie-Eaton, Gerhard Erasmus(c), JJ Smit, Zane Green(w), Malan Kruger, Ruben Trumpelmann, Bernard Scholtz, Ben Shikongo, Max Heingo, Dylan Leicher, Jack Brassell, Jan Balt, Willem Myburgh
United States of America Squad: Monank Patel(w/c), Shayan Jahangir, Saiteja Mukkamalla, Sanjay Krishnamurthi, Shubham Ranjane, Milind Kumar, Harmeet Singh, Mohammad Mohsin, Shadley van Schalkwyk, Nosthush Kenjige, Ali Khan, Shehan Jayasuriya, Ehsan Adil, Saurabh Netravalkar, Andries Gous