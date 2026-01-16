Saurashtra Vs Punjab Live Score, Vijay Hazare Trophy Semi-Final: SAU Win Toss, Elect To Field

Saurashtra Vs Punjab Live Score, Vijay Hazare Trophy SF: Playing XIs
Punjab: Prabhsimran Singh (wk/c), Harnoor Singh, Anmolpreet Singh, Naman Dhir, Nehal Wadhera, Ramandeep Singh, Sanvir Singh, Krish Bhagat, Sukhdeep Bajwa, Mayank Markande, Gurnoor Brar
Saurashtra: Harvik Desai (wk/c), Vishvaraj Jadeja, Prerak Mankad, Sammar Gajjar, Chirag Jani, Ruchit Ahir, Parswaraj Rana, Dharmendrasinh Jadeja, Ankur Panwar, Jaydev Unadkat, Chetan Sakariya
Saurashtra Vs Punjab Live Score, Vijay Hazare Trophy SF: Toss Update
Saurashtra have won the toss and opted to field first against Punjab. Playing XIs coming up soon.
Saurashtra Vs Punjab Live Score, Vijay Hazare Trophy SF: Good Afternoon!
Greetings and welcome everyone. The second semi-final of Vijay Hazare Trophy Elite 2025-26 is nearly upon us. Sit back and watch this space for the latest updates.