Saurashtra Vs Punjab Live Score, Vijay Hazare Trophy Semi-Final: SAU Win Toss, Elect To Field

Prabhsimran Singh plays a shot during the third quarter-final of the Vijay Hazare Trophy 2025-26 between Madhya Pradesh and Punjab, at the BCCI Centre of Excellence ground in Bengaluru. Photo: PTI

Hello and welcome to our live coverage of the second Vijay Hazare Trophy Elite 2025-26 semi-final between Saurashtra and Punjab at the BCCI Centre of Excellence Ground 1 in Bengaluru on Friday (January 16). The Harvik Desai-led Saurashtra pipped Uttar Pradesh by 17 runs (by VJD method) in a rain-hit quarter-final to get here, while Prabhsimran Singh's Punjab thumped Madhya Pradesh by a whopping 183 runs in another last-eight game. The winner of this clash will meet Vidarbha, who prevailed over defending champions Karnataka earlier, in the final. Follow the live score and updates from India's premier 50-over domestic cricket tournament.

LIVE UPDATES

16 Jan 2026, 01:24:37 pm IST Saurashtra Vs Punjab Live Score, Vijay Hazare Trophy SF: Playing XIs Punjab: Prabhsimran Singh (wk/c), Harnoor Singh, Anmolpreet Singh, Naman Dhir, Nehal Wadhera, Ramandeep Singh, Sanvir Singh, Krish Bhagat, Sukhdeep Bajwa, Mayank Markande, Gurnoor Brar Saurashtra: Harvik Desai (wk/c), Vishvaraj Jadeja, Prerak Mankad, Sammar Gajjar, Chirag Jani, Ruchit Ahir, Parswaraj Rana, Dharmendrasinh Jadeja, Ankur Panwar, Jaydev Unadkat, Chetan Sakariya

16 Jan 2026, 01:13:16 pm IST Saurashtra Vs Punjab Live Score, Vijay Hazare Trophy SF: Toss Update Saurashtra have won the toss and opted to field first against Punjab. Playing XIs coming up soon.