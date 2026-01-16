Saurashtra Vs Punjab Live Score, Vijay Hazare Trophy Semi-Final: SAU Win Toss, Elect To Field

Saurashtra Vs Punjab Live Score, Vijay Hazare Trophy Elite 2025-26 Semi-Final: The winner of this clash will meet Vidarbha, who prevailed over defending champions Karnataka earlier, in the final. Follow the live score and updates from India's premier 50-over domestic cricket tournament

Saurashtra Vs Punjab Live Score, Vijay Hazare Trophy Elite 2025-26 Semi-Final
Prabhsimran Singh plays a shot during the third quarter-final of the Vijay Hazare Trophy 2025-26 between Madhya Pradesh and Punjab, at the BCCI Centre of Excellence ground in Bengaluru. Photo: PTI
Hello and welcome to our live coverage of the second Vijay Hazare Trophy Elite 2025-26 semi-final between Saurashtra and Punjab at the BCCI Centre of Excellence Ground 1 in Bengaluru on Friday (January 16). The Harvik Desai-led Saurashtra pipped Uttar Pradesh by 17 runs (by VJD method) in a rain-hit quarter-final to get here, while Prabhsimran Singh's Punjab thumped Madhya Pradesh by a whopping 183 runs in another last-eight game. The winner of this clash will meet Vidarbha, who prevailed over defending champions Karnataka earlier, in the final. Follow the live score and updates from India's premier 50-over domestic cricket tournament.
LIVE UPDATES

Saurashtra Vs Punjab Live Score, Vijay Hazare Trophy SF: Playing XIs

Punjab: Prabhsimran Singh (wk/c), Harnoor Singh, Anmolpreet Singh, Naman Dhir, Nehal Wadhera, Ramandeep Singh, Sanvir Singh, Krish Bhagat, Sukhdeep Bajwa, Mayank Markande, Gurnoor Brar

Saurashtra: Harvik Desai (wk/c), Vishvaraj Jadeja, Prerak Mankad, Sammar Gajjar, Chirag Jani, Ruchit Ahir, Parswaraj Rana, Dharmendrasinh Jadeja, Ankur Panwar, Jaydev Unadkat, Chetan Sakariya

Saurashtra Vs Punjab Live Score, Vijay Hazare Trophy SF: Toss Update

Saurashtra have won the toss and opted to field first against Punjab. Playing XIs coming up soon.

Saurashtra Vs Punjab Live Score, Vijay Hazare Trophy SF: Good Afternoon!

Greetings and welcome everyone. The second semi-final of Vijay Hazare Trophy Elite 2025-26 is nearly upon us. Sit back and watch this space for the latest updates.

