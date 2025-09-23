Pakistan Vs Sri Lanka, Asia Cup 2025: Abrar Ahmed Breaks Record With Economical Spell

Abrar Ahmed's 1/8 in four overs sets a new T20 Asia Cup record, leading Pakistan to restrict Sri Lanka to 133 in the Super Fours match on September 23

Outlook Sports Desk
Curated by: Sushruta Bhattacharjee
Pakistan's Abrar Ahmed celebrates the dismissal of United Arab Emirates's Asif Khan during the Asia Cup cricket match between Pakistan and United Arab Emirates at Dubai International Cricket Stadium, United Arab Emirates, Wednesday, Sept. 17, 2025. | Photo: AP/Altaf Qadri
  • Abrar Ahmed achieved 1/8 in 4 overs vs Sri Lanka in Asia Cup 2025

  • Ahmed becomes most economical spinner in T20 Asia Cup

  • New record surpassed Harbhajan Singh's earlier mark of 1/11

  • Sri Lanka managed to score only 133 runs during their innings

Pakistan's bowling attack impressed during their Asia Cup 2025 Super Four match against Sri Lanka at Abu Dhabi's Sheikh Zayed Stadium on September 23. Spinner Abrar Ahmed delivered the most economical spell by any spinner in a Men’s T20 Asia Cup game, registering figures of 1/8 across four overs.

Ahmed's exceptional bowling created a new record, outperforming the previous benchmark set by Indian legend Harbhajan Singh (1/11). These are the top five most economical overs bowled by spinners (four overs bowled) in the T20 Asia Cup:

  1. Abrar Ahmed (Pakistan): 2.00 (1/8) vs Sri Lanka in 2025.

  2. Harbhajan Singh (India): 2.75 (1/11) vs UAE in 2016.

  3. Nasum Ahmed (Bangladesh): 2.75 (1/11) vs Afghanistan in 2025.

  4. Rashid Khan (Afghanistan): 3.00 (0/12) vs Sri Lanka in 2022.

  5. Mujeeb Ur Rahman (Afghanistan): 3.00 (0/12) vs Pakistan in 2022.

Sri Lanka's Batting Stumbles

Sri Lanka managed 133 for 8 wickets in their 20 overs. Their innings began with some promise as Pathum Nissanka briefly got off the mark, but he quickly lost his wicket. Regular wickets prevented Sri Lanka from building any sustained momentum.

Kamindu Mendis scored 50 runs from 44 balls, and Charith Asalanka added 20 runs from 19 deliveries. Abrar Ahmed's tight bowling, alongside earlier breakthroughs by Shaheen Shah Afridi and Hussain Talat, restricted Sri Lanka's lower order. Tail-ender Wanindu Hasaranga contributed 15 runs from 13 balls before Abrar's accurate left-arm spin dismissed him.

