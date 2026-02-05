Zimbabwe Vs Oman LIVE Score, ICC T20 WC Warmup Match: OMA On Course To Chase Down 188 Against Chevrons

Zimbabwe cricket team in action against Afghanistan during the second T20I in Harare on October 31, 2025. | Photo: X/ZimCricketv

ZIM Vs OMA live score, ICC T20 World Cup Warmup Match: Zimbabwe look to test their bench strength when they take on associate member, Oman in the ongoing ICC T20 World Cup 2026 Warm-up match on Thursday, February 5. Both teams are placed in strong groups and will look towards this match as a practice match. Catch play-by-play updates and scores for the ICC T20 World Cup 2026 warm-up match 11 at the Sinhalese Sports Club, Colombo LIVE UPDATES 5 Feb 2026, 01:58:10 pm IST ZIM Vs OMA live score, ICC T20 World Cup Warmup Match: OMA At 144/4 After 15 Overs Oman need 44 runs in 30 balls and have six wickets in hand. They are on course to chase down 188 unless ZIM have other ideas and Oman collapse like a pack of cards. 5 Feb 2026, 01:35:36 pm IST ZIM Vs OMA live score, ICC T20 World Cup Warmup Match: OMA At 111/2 After 10 Overs Oman need 77 runs in 60 balls and have eight wickets in hand to chase down the score. This is some batting performance from the Associate member against a Full Nation side. 5 Feb 2026, 01:10:26 pm IST ZIM Vs OMA live score, ICC T20 World Cup Warmup Match: OMA At 62/1 After 5 Overs Oman need 126 runs in 90 balls at 8.4 rpo. The Oman side mean business as they have raced to 62 runs in five overs and are putting the Zimbabwe batters under pressure in Colombo. 5 Feb 2026, 12:59:48 pm IST ZIM Vs OMA live score, ICC T20 World Cup Warmup Match: Zimbabwe Score 188 ZIM have put up a tough score against OMA in their warm-up match in Colombo. Aamir Kaleem has given his side a good start with two fours and as many sixes. 5 Feb 2026, 12:41:34 pm IST ZIM Vs OMA live score, ICC T20 World Cup Warmup Match: Zimbabwe, Oman Placed In Group B ZIM and OMA are placed in Group B alongside the likes of Australia, Sri Lanka and Ireland. This will be one tough group to crack besides the Aussies, it's an open group for the rest of the sides. 5 Feb 2026, 12:39:40 pm IST ZIM Vs OMA live score, ICC T20 World Cup Warmup Match: Zimbabwe Batting Brian Bennett (56) has guided Zimbabwe to 187 against Oman with a late flurry from Tashinga Musekiwa (54 not out) as OMA bowlers gave away too many runs at the death. For OMA, Sufyan Mehmood was the pick of their bowlers with 3/22 in four overs. 5 Feb 2026, 12:28:11 pm IST ZIM Vs OMA live score, ICC T20 World Cup Warmup Match: Playing XIs Zimbabwe: Brian Bennett, Brendan Taylor, Dion Myers, Ryan Burl, Tony Munyonga, Clive Madande(w), Tashinga Musekiwa, Brad Evans, Blessing Muzarabani, Graeme Cremer, Richard Ngarava(c), Sikandar Raza, Tadiwanashe Marumani, Tinotenda Maposa, Wellington Masakadza. Oman: Aamir Kaleem, Hammad Mirza, Wasim Ali, Karan Sonavale, Mohammad Nadeem, Vinayak Shukla(w/c), Jiten Ramanandi, Jatinder Singh, Ashish Odedara, Shafiq Jan, Sufyan Mehmood, Shakeel Ahmed, Nadeem Khan, Shah Faisal, Hassnain Shah, Jay Odedra. 5 Feb 2026, 12:27:15 pm IST ZIM Vs OMA live score, ICC T20 World Cup Warmup Match: Toss Oman have won the toss and have opted to field. 5 Feb 2026, 12:19:47 pm IST ZIM Vs OMA live score, ICC T20 World Cup Warmup Match: Select Matches Available For Telecast & Streaming Select matches will be streamed live on Jio Hotstar whereas the Zimbabwe vs Oman game will be available on ICC.tv. 5 Feb 2026, 11:27:25 am IST ZIM Vs OMA live score, ICC T20 World Cup Warmup Match: Squads Zimbabwe Squad: Brian Bennett, Tadiwanashe Marumani, Dion Myers, Sikandar Raza(c), Ryan Burl, Clive Madande, Tashinga Musekiwa, Brad Evans, Tony Munyonga, Wellington Masakadza, Graeme Cremer, Brendan Taylor(w), Richard Ngarava, Blessing Muzarabani, Tinotenda Maposa Oman Squad: Aamir Kaleem, Hammad Mirza, Wasim Ali, Karan Sonavale, Mohammad Nadeem, Vinayak Shukla(w), Jiten Ramanandi, Jatinder Singh(c), Ashish Odedara, Shafiq Jan, Sufyan Mehmood, Shakeel Ahmed, Nadeem Khan, Shah Faisal, Hassnain Shah, Jay Odedra