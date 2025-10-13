Nepal Vs Qatar, T20 World Cup Asia Pacific Qualifiers Super Six: QAT Win Toss, Opt To Field

Nepal Vs Qatar: Undefeated Nepal take on Qatar in their Super Six match of the ICC Men's T20 World Cup Asia & EAP Qualifier 2025 at Al Amerat. Catch the toss update and playing XIs here

Outlook Sports Desk


Nepal Vs Qatar, T20 World Cup Asia Pacific Qualifiers Super Six
Nepal Vs Qatar, T20 World Cup Asia Pacific Qualifiers Super Six Photo: X/CricketNep
  • Nepal face Qatar in the Asia and EAP Qualifiers for the T20 World Cup 2026

  • Qatar have won the toss and opted to bowl first

  • Nepal are currently undefeated with three wins in three matches

Nepal take on Qatar in their Super Six match of the ICC Men's T20 World Cup Asia & EAP Qualifier 2025 at Al Amerat on Monday, October 13. Nepal have four points from two wins while Qatar have two points from a win and a loss.

Nepal Vs Qatar Toss Update

Qatar captain Mirza Mohammed Baig has won the toss and opted to field first.

Nepal Vs Qatar Playing XI

Qatar Playing XI: Imal Liyanage(w), Zubair Ali, Shariq Munir, Muhammad Asim, Muhammad Tanveer, Mirza Mohammed Baig(c), Shahzaib Jamil, Daniel Archer Louis, Amir Farooq, Mujeeb ur Rehman, Owais Ahmed

Nepal Playing XI: Kushal Bhurtel, Aasif Sheikh(w), Rohit Paudel(c), Kushal Malla, Dipendra Singh Airee, Sundeep Jora, Gulsan Jha, Mohammad Aadil Alam, Sompal Kami, Nandan Yadav, Sandeep Lamichhane

Nepal Vs Qatar Scorecard


Qatar Squad: Imal Liyanage(w), Zubair Ali, Shariq Munir, Muhammad Asim, Muhammad Tanveer, Mirza Mohammed Baig(c), Shahzaib Jamil, Mohammad Ikramullah Khan, Daniel Archer Louis, Mujeeb ur Rehman, Owais Ahmed, Muhammad Murad, Amir Farooq, Arif Nasir Uddin, Saqlain Arshad

Nepal Squad: Kushal Bhurtel, Aasif Sheikh(w), Rohit Paudel(c), Kushal Malla, Dipendra Singh Airee, Gulsan Jha, Sundeep Jora, Sompal Kami, Sandeep Lamichhane, Nandan Yadav, Lalit Rajbanshi, Lokesh Bam, Mohammad Aadil Alam, Shahab Alam, Karan KC, Aarif Sheikh

Nepal vs Qatar, ICC Men’s T20 World Cup East Asia Pacific Qualifier 2025: Live Streaming

When to watch Nepal vs Qatar, ICC Men’s T20 World Cup East Asia Pacific Qualifier 2025?

The Nepal vs Qatar, ICC Men’s T20 World Cup East Asia Pacific Qualifier 2025 will be played on Monday, 13 October at 8:30 PM IST.

Where to watch Nepal vs Qatar, ICC Men’s T20 World Cup East Asia Pacific Qualifier 2025?

Nepal vs Qatar, ICC Men’s T20 World Cup East Asia Pacific Qualifier 2025 match will be available to live stream on FanCode application and website in India.

