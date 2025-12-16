India Vs Malaysia Live Streaming, U19 Asia Cup 2025: MAS Win Toss – See Playing XIs

India are taking on Malaysia in Match 10 of the ACC Under-19 Asia Cup 2025 at The Sevens Stadium in Dubai on Tuesday, December 16, 2025.
India vs Malaysia, ACC Men’s U19 Asia Cup 2025: Toss Update
Malaysia U19 captain Deeaz Patro won the toss and opted to bowl first in today’s match.
India vs Malaysia, ACC Men’s U19 Asia Cup 2025: Playing XI
India: Azib Wajdi, Mohammad Hairil (wk), Muhd Afinid, Deeaz Patro (c), Muhammad Aalif, Muhammad Akram, Hamzah Panggi, Muhammad Fathul Muin, N Sathnakumaran, Jaashwin Krishnamurthi, Muhammad Nurhanif.
India vs Malaysia, ACC Men’s U19 Asia Cup 2025: Live Streaming Details
The India vs Malaysia, ACC Men’s U19 Asia Cup 2025 match will be live-streamed on the SonyLIV app and website in India. Television broadcasts will take place on the Sony Sports Network channels in the country.