Mumbai Vs Karnataka Live Streaming, Ranji Trophy Quarter-Final: MUM To Bat First – Check Playing XIs

Mumbai face Karnataka in Ranji Trophy 2025-26 quarter-final on Friday
Mumbai won the toss and opted to bat first
Find out when and where to watch Mumbai vs Karnataka match live
Mumbai are taking on Karnataka in the Ranji Trophy 2025-26 Elite Group fourth quarter-final at the Sharad Pawar Cricket Academy BKC in Mumbai on Friday, February 6, 2026. Mumbai, who topped Group D with four wins and three draws, will be the favourites when facing Group B’s second-placed Karnataka.
Mumbai vs Karnataka, Ranji Trophy 2025-26 Quarter-Final: Toss Update
Mumbai captain Shardul Thakur won the toss and opted to bat first in today’s MUM vs KAR match.
Mumbai vs Karnataka, Ranji Trophy 2025-26 Quarter-Final: Playing XIs
Mumbai: Akhil Herwadkar, Yashasvi Jaiswal, Musheer Khan, Tushar Deshpande, Akash Anand (wk), Shardul Thakur (c), Suryansh Shedge, Siddhesh Lad, Shams Mulani, Tanush Kotian, Mohit Avasthi.
Karnataka: KL Rahul, Mayank Agarwal, Karun Nair, Devdutt Padikkal (c), Shreyas Gopal, Smaran Ravichandran, Kruthik Krishna (wk), Vidyadhar Patil, Shikhar Shetty, Vidhwath Kaverappa, Prasidh Krishna.
Mumbai vs Karnataka, Ranji Trophy 2025-26 Quarter-Final: Full Squads
Mumbai: Akhil Herwadkar, Akash Anand (wk), Tushar Deshpande, Musheer Khan, Siddhesh Lad (c), Sarfaraz Khan, Suved Parkar, Shams Mulani, Himanshu Singh, Mohit Avasthi, Onkar Tukaram Tarmale, Akash Parkar, Atharva Ankolekar, Royston Dias, Shivam Dube, Sairaj Patil, Hardik Tamore, Angkrish Raghuvanshi, Sylvester DSouza, Shardul Thakur, Tanush Kotian.
Karnataka: KL Rahul, Mayank Agarwal, Aneesh KV, Devdutt Padikkal (c), Smaran Ravichandran, Shreyas Gopal, Kruthik Krishna (wk), Vidyadhar Patil, Shikhar Shetty, Mohsin Khan, Prasidh Krishna, Muralidhara Venkatesh, Vidhwath Kaverappa, Krishnan Shrijith, Dhruv Prabhakar.
Mumbai vs Karnataka, Ranji Trophy 2025-26 Quarter-Final: Live Streaming Details
All the Ranji Trophy 2025-26 quarter-final matches, including Mumbai vs Karnataka, will be live-streamed on the JioHotstar app and website in India. There will be no television broadcast of the games.