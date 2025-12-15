Melbourne Renegades Vs Brisbane Heat Live Streaming, Big Bash League: Toss Update, Playing XIs

Brisbane Heat won bat flip and elected to field against Melbourne Renegades
Perth Scorchers beat Sydney Sixers in BBL 2025-26 opener
Melbourne Renegades lock horns with Brisbane Heat in the second match of Big Bash League 2025-26 at the GMHBA Stadium in South Geelong, Victoria on Monday (December 15). Watch the BBL cricket match live.
In the rain-affected season opener on Sunday, Perth Scorchers beat Sydney Sixers by five wickets.
Melbourne Renegades Vs Brisbane Heat, Big Bash League: Bat Flip Update
Brisbane Heat won the bat flip and elected to field first against Melbourne Renegades.
Melbourne Renegades Vs Brisbane Heat, Big Bash League: Playing XIs
Brisbane Heat: Colin Munro, Jack Wildermuth, Nathan McSweeney (c), Matt Renshaw, Max Bryant, Hugh Weibgen, Jimmy Peirson (wk), Xavier Bartlett, Shaheen Afridi, Liam Haskett, Patrick Dooley
Melbourne Renegades: Josh Brown, Tim Seifert, Jake Fraser-McGurk, Mohammad Rizwan (wk), Oliver Peake, Will Sutherland (c), Matthew Spoors, Hassan Khan, Gurinder Sandhu, Fergus O Neill, Jason Behrendorff
Melbourne Renegades Vs Brisbane Heat, Big Bash League: Live Streaming
Where will the Melbourne Renegades vs Brisbane Heat, Big Bash League 2025-26 match be telecast and live streamed?
The Melbourne Renegades vs Brisbane Heat, Big Bash League 2025-26 match will be telecast on the Star Sports Network TV channels in India and live streamed on the JioHotstar app and website in the country.
Melbourne Renegades Vs Brisbane Heat, Big Bash League: Squads
Brisbane Heat: Max Bryant, Colin Munro, Nathan McSweeney (c), Matt Renshaw, Jimmy Peirson (wk), Jack Wildermuth, Hugh Weibgen, Xavier Bartlett, Shaheen Afridi, Lachlan Hearne, Patrick Dooley, Liam Haskett, Ollie Patterson
Melbourne Renegades: Jake Fraser-McGurk, Josh Brown, Tim Seifert (wk), Hassan Khan, Harry Dixon, Oliver Peake, Will Sutherland (c), Fergus O Neill, Jason Behrendorff, Gurinder Sandhu, Andrew Tye, Mohammad Rizwan, Matthew Spoors, Caleb Jewell