Melbourne Renegades Vs Brisbane Heat Live Streaming, Big Bash League: Toss Update, Playing XIs

Here is all you need to know about the second match of Big Bash League 2025-26 between Melbourne Renegades and Brisbane Heat: preview, bat flip update, playing XIs, squads and live streaming information

Outlook Sports Desk
Updated on:
Melbourne Renegades Vs Brisbane Heat Live Streaming, Big Bash League: Toss Update, Playing XIs
Captains at the bat flip for the Big Bash League 2025-26 match between Melbourne Renegades and Brisbane Heat. Photo: X/BBL
Summary
  • Brisbane Heat won bat flip and elected to field against Melbourne Renegades

  • Perth Scorchers beat Sydney Sixers in BBL 2025-26 opener

  • Match to be telecast and live streamed in India

Melbourne Renegades lock horns with Brisbane Heat in the second match of Big Bash League 2025-26 at the GMHBA Stadium in South Geelong, Victoria on Monday (December 15). Watch the BBL cricket match live.

In the rain-affected season opener on Sunday, Perth Scorchers beat Sydney Sixers by five wickets.

Hobart Hurricanes celebrate their win over Perth Scorchers in the Women's Big Bash League 2025 final. - X/WBBL
Women's Big Bash League Final: Hobart Hurricanes Crush Perth Scorchers By Eight Wickets, Lift First-Ever Title

BY Outlook Sports Desk

Melbourne Renegades Vs Brisbane Heat, Big Bash League: Bat Flip Update

Brisbane Heat won the bat flip and elected to field first against Melbourne Renegades.

Melbourne Renegades Vs Brisbane Heat, Big Bash League: Playing XIs

Brisbane Heat: Colin Munro, Jack Wildermuth, Nathan McSweeney (c), Matt Renshaw, Max Bryant, Hugh Weibgen, Jimmy Peirson (wk), Xavier Bartlett, Shaheen Afridi, Liam Haskett, Patrick Dooley

Melbourne Renegades: Josh Brown, Tim Seifert, Jake Fraser-McGurk, Mohammad Rizwan (wk), Oliver Peake, Will Sutherland (c), Matthew Spoors, Hassan Khan, Gurinder Sandhu, Fergus O Neill, Jason Behrendorff

Melbourne Renegades Vs Brisbane Heat, Big Bash League: Live Streaming

Where will the Melbourne Renegades vs Brisbane Heat, Big Bash League 2025-26 match be telecast and live streamed?

The Melbourne Renegades vs Brisbane Heat, Big Bash League 2025-26 match will be telecast on the Star Sports Network TV channels in India and live streamed on the JioHotstar app and website in the country.

Melbourne Renegades Vs Brisbane Heat, Big Bash League: Squads

Brisbane Heat: Max Bryant, Colin Munro, Nathan McSweeney (c), Matt Renshaw, Jimmy Peirson (wk), Jack Wildermuth, Hugh Weibgen, Xavier Bartlett, Shaheen Afridi, Lachlan Hearne, Patrick Dooley, Liam Haskett, Ollie Patterson

Melbourne Renegades: Jake Fraser-McGurk, Josh Brown, Tim Seifert (wk), Hassan Khan, Harry Dixon, Oliver Peake, Will Sutherland (c), Fergus O Neill, Jason Behrendorff, Gurinder Sandhu, Andrew Tye, Mohammad Rizwan, Matthew Spoors, Caleb Jewell

Get the Latest Cricket News, today's match Live Cricket Scores, Match Results, and upcoming cricket series & schedule at Outlook India.

Published At:
