ISU Vs HYDK Live Score, PSL 2026: In-Form Hyderabad Kingsmen Eye Seventh Win In Last Eight Games

Islamabad United Vs Hyderabad Kingsmen LIVE Cricket Score, PSL 2026: Squads
Hyderabad Kingsmen: Maaz Sadaqat, Marnus Labuschagne(c), Usman Khan(w), Saim Ayub, Kusal Perera, Glenn Maxwell, Hassan Khan, Irfan Khan, Hunain Shah, Mohammad Ali, Akif Javed, Hammad Azam, Syed Saad Ali, Sharjeel Khan, Riley Meredith, Shayan Jahangir, Maheesh Theekshana, Rizwan Mehmood, Tayyab Arif, Ahmed Hussain, Asif Mehmood
Islamabad United: Devon Conway(w), Sameer Minhas, Mohsin Riaz, Shadab Khan(c), Mark Chapman, Haider Ali, Faheem Ashraf, Chris Green, Imad Wasim, Salman Mirza, Richard Gleeson, Dipendra Singh Airee, Sameen Gul, Andries Gous, Salman Irshad, Mohammad Hasnain, Mehran Mumtaz, Shamar Joseph, Mohammad Faiq, Hamza Sajjad, Nisar Ahmad
Match Details!
Match: Islamabad United vs Hyderabad Kingsmen
Venue: Gaddafi Stadium, Lahore
Timings: 7:30 PM IST
Welcome!
Hello cricket fans! Welcome to the live coverage of the Eliminator 2 of PSL 2026 between Islamabad United and Hyderabad Kingsmen at the Gaddafi Stadium in Lahore. Stay tuned for the live score and real-time updates of the match.