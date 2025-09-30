IND W vs SL W live Updates: Team India in action at the Sri Lanka Women's Tri-Nations ODI series 2025. X | BCCI Women

India Women vs Sri Lanka Women Live Cricket Score, ODI World Cup 2025: Harmanpreet Kaur-led India square off against Chamari Athapaththu’s Sri Lanka in game one of the ICC Women’s World Cup 2025 at the Barsapara Cricket Stadium in Guwahati on Tuesday. IND-W will be favourites given the home conditions but Athapaththu sounded bullish of her side's chances against the hosts. Get the live score and updates of the IND-W vs SL-W, match 1 of the ICC Women’s World Cup 2025, right here

LIVE UPDATES

30 Sept 2025, 01:04:28 pm IST India Women vs Sri Lanka Women Live Cricket Score, ODI World Cup 2025: Streaming Info The match between India and Sri Lanka will be broadcast live on Star Sports Network channels in India. The first match of the Women’s World Cup 2025 will also be live-streamed on the JioHotstar app and website.

30 Sept 2025, 12:22:37 pm IST India Women vs Sri Lanka Women Live Cricket Score, ODI World Cup 2025: Head-to-head Record In ODIs Matches played : 35

India won : 31

SL won : 3

No result: 1