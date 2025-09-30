India Women vs Sri Lanka Women Live Cricket Score, ODI World Cup 2025: Streaming Info
The match between India and Sri Lanka will be broadcast live on Star Sports Network channels in India. The first match of the Women’s World Cup 2025 will also be live-streamed on the JioHotstar app and website.
India Women vs Sri Lanka Women Live Cricket Score, ODI World Cup 2025: Head-to-head Record In ODIs
Matches played: 35
India won: 31
SL won: 3
No result: 1
India Women vs Sri Lanka Women Live Cricket Score, ODI World Cup 2025: Squads
Sri Lanka Women: Hasini Perera, Vishmi Gunaratne, Chamari Athapaththu(c), Harshitha Samarawickrama, Anushka Sanjeewani(w), Kavisha Dilhari, Dewmi Vihanga, Achini Kulasuriya, Udeshika Prabodhani, Piumi Wathsala Badalge, Malki Madara, Inoka Ranaweera, Nilakshi de Silva, Sugandika Kumari, Imesha Dulani
India Women: Pratika Rawal, Smriti Mandhana, Harleen Deol, Harmanpreet Kaur(c), Jemimah Rodrigues, Richa Ghosh(w), Deepti Sharma, Sneh Rana, Radha Yadav, Kranti Gaud, Renuka Singh Thakur, Arundhati Reddy, Amanjot Kaur, Uma Chetry, Shree Charani