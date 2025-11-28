Chitwan Rhinos Vs Kathmandu Gorkhas LIVE Score, NPL 2025: Kushal Malla Opts To Bowl In Kirtipur - Check Playing XIs

Chitwan Rhinos Vs Kathmandu Gorkhas LIVE Score, Nepal Premier League 2025: Get play-by-play updates for Match 15 of the ongoing NPL 2025 on Friday, 28 November, at Tribhuvan University International Cricket Ground, Kirtipur, right here

Hello and welcome to today's coverage of the ongoing Nepal Premier League (NPL) 2025 where Chitwan Rhinos go head-to-head against Kathmandu Gorkhas at Tribhuvan University International Cricket Ground, Kirtipur. Rhinos are third in the points table and will look to bag a victory as they look to climb up the ladder whereas the Gorkhas are just below them in the NPL 2025 points table. Get play-by-play updates for Match 15 of the ongoing NPL 2025 on Friday, 28 November, at Tribhuvan University International Cricket Ground, Kirtipur, right here
Chitwan Rhinos Vs Kathmandu Gorkhas LIVE Score, Nepal Premier League 2025: Toss, Playing XIs

Chitwan Rhinos have won the toss and have opted to field

Kathmandu Gorkhas (Playing XI): Aakash Tripathi, Ben Charlesworth(w), John Simpson, Milind Kumar, Rashid Khan, Santosh Yadav, Gerhard Erasmus, Shahab Alam, Mohammad Aadil Alam, Karan KC(c), Dipesh Prasad Kandel

Chitwan Rhinos (Playing XI): Deepak Bohara, Dawid Malan, Dev Khanal, Saif Zaib, Ravi Bopara, Arjun Saud(w), Kushal Malla(c), Rijan Dhakal, Sohail Tanvir, Kamal Singh Airee, Ranjit Kumar

Chitwan Rhinos Vs Kathmandu Gorkhas LIVE Score, Nepal Premier League 2025: Squads

Kathmandu Gorkhas: Aakash Tripathi, Ben Charlesworth(w), Rashid Khan, Milind Kumar, John Simpson, Santosh Yadav, Gerhard Erasmus, Mohammad Aadil Alam, Karan KC(c), Shahab Alam, Dipesh Prasad Kandel, Krish Karki, Pratik Shrestha, Tul Bahadur Thapa, Sunny Patel, Uttam Thapa Magar, Ricardo Vasconcelos, Bhim Sharki

Chitwan Rhinos: Deepak Bohara, Dawid Malan, Dev Khanal, Saif Zaib, Ravi Bopara, Kushal Malla(c), Amar Routela, Arjun Saud(w), Sohail Tanvir, Kamal Singh Airee, Ranjit Kumar, Bipin Acharya, Gautam KC, Rijan Dhakal, Bipin Rawal, Alpesh Ramjani

