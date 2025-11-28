Chitwan Rhinos Vs Kathmandu Gorkhas LIVE Score, NPL 2025: Kushal Malla Opts To Bowl In Kirtipur - Check Playing XIs

Chitwan Rhinos Vs Kathmandu Gorkhas LIVE Score, Nepal Premier League 2025: Toss, Playing XIs
Chitwan Rhinos have won the toss and have opted to field
Kathmandu Gorkhas (Playing XI): Aakash Tripathi, Ben Charlesworth(w), John Simpson, Milind Kumar, Rashid Khan, Santosh Yadav, Gerhard Erasmus, Shahab Alam, Mohammad Aadil Alam, Karan KC(c), Dipesh Prasad Kandel
Chitwan Rhinos (Playing XI): Deepak Bohara, Dawid Malan, Dev Khanal, Saif Zaib, Ravi Bopara, Arjun Saud(w), Kushal Malla(c), Rijan Dhakal, Sohail Tanvir, Kamal Singh Airee, Ranjit Kumar
Chitwan Rhinos Vs Kathmandu Gorkhas LIVE Score, Nepal Premier League 2025: Squads
Kathmandu Gorkhas: Aakash Tripathi, Ben Charlesworth(w), Rashid Khan, Milind Kumar, John Simpson, Santosh Yadav, Gerhard Erasmus, Mohammad Aadil Alam, Karan KC(c), Shahab Alam, Dipesh Prasad Kandel, Krish Karki, Pratik Shrestha, Tul Bahadur Thapa, Sunny Patel, Uttam Thapa Magar, Ricardo Vasconcelos, Bhim Sharki
Chitwan Rhinos: Deepak Bohara, Dawid Malan, Dev Khanal, Saif Zaib, Ravi Bopara, Kushal Malla(c), Amar Routela, Arjun Saud(w), Sohail Tanvir, Kamal Singh Airee, Ranjit Kumar, Bipin Acharya, Gautam KC, Rijan Dhakal, Bipin Rawal, Alpesh Ramjani