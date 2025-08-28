Central Zone Vs North East Zone Live Streaming, Duleep Trophy 2025 2nd Quarter-Final: Toss Update, Playing XIs

Central Zone are up against North East Zone in the second quarterfinal of the Duleep Trophy 2025 taking place at the Centre of Excellence in Bengaluru starting Thursday, August 28. Duleep Trophy kicks off a long domestic season for India.
Central Zone Vs North East Zone Toss Update
North East Zone captain Rongsen Jonathan wins toss and decides to field first.
Central Zone Vs North East Zone Playing XIs
North East Zone Playing XI: Karnajit Yumnam, Techi Doria, Hem Chetri, Rongsen Jonathan(c), Ashish Thapa, Jehu Anderson(w), Ankur Malik, Palzor Tamang, Bishworjit Konthoujam, Akash Choudhary, Pheiroijam Jotin
Central Zone Playing XI: Aayush Pandey, Danish Malewar, Rajat Patidar(c), Aryan Juyal(w), Yash Rathod, Shubham Sharma, Harsh Dubey, Kuldeep Yadav, Deepak Chahar, Aditya Thakare, Khaleel Ahmed
Full Squads:
North East Zone Squad: Rongsen Jonathan(c), Ankur Malik, Arpit Subash Bhatewara(w), Jehu Anderson, Aryan Bora, Techi Doria, Palzor Tamang, Ashish Thapa, Sedezhalie Rupero, Bishworjit Konthoujam, Ajay Lamabam Singh, Akash Choudhary, Karnajit Yumnam, Hem Chetri, Pheiroijam Jotin
Central Zone Squad: Yash Rathod, Rajat Patidar, Aayush Pandey, Dhruv Jurel(w/c), Sanjeet Desai, Aryan Juyal, Deepak Chahar, Kuldeep Yadav, Khaleel Ahmed, Harsh Dubey, Danish Malewar, Manav Suthar, Shubham Sharma, Aditya Thakare, Saransh Jain
Central Zone Vs North East Zone, Duleep Trophy 2025 Live Streaming
Duleep Trophy 2025 will not be live streamed anywhere in India. There will also be no television broadcast of the tournament.