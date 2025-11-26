Biratnagar Kings Vs Chitwan Rhinos Live Streaming, Nepal Premier League: Toss Update, Playing XIs

Biratnagar Kings facing Chitwan Rhinos in match 12 of Nepal Premier League 2025
Kings win toss, elect to bowl first
Match being live streamed, telecast in India and Nepal
Biratnagar Kings take on Chitwan Rhinos in match 12 of Nepal Premier League 2025 at the Tribhuvan University International Cricket Ground in Kirtipur on Wednesday (November 26). Watch the cricket match live.
Biratnagar Kings Vs Chitwan Rhinos, Nepal Premier League: Toss Update
Biratnagar Kings won the toss and elected to field first against Chitwan Rhinos.
Biratnagar Kings Vs Chitwan Rhinos, Nepal Premier League: Playing XIs
Biratnagar Kings: Lokesh Bam (wk), George Munsey, Sam Heazlett, Basir Ahamad, Shubham Ranjane, Narayan Joshi, Marchant de Lange, Pratis GC, Sandeep Lamichhane (c), Surya Tamang, Naren Bhatta
Chitwan Rhinos: Deepak Bohara, Dawid Malan, Dev Khanal, Ravi Bopara, Kushal Malla (c), Saif Zaib, Arjun Saud (wk), Kamal Singh Airee, Amar Routela, Ranjit Kumar, Sohail Tanvir
Biratnagar Kings Vs Chitwan Rhinos, Nepal Premier League: Live Streaming Info
Where will the Biratnagar Kings vs Chitwan Rhinos, Nepal Premier League 2025 match be telecast and live streamed?
The Biratnagar Kings vs Chitwan Rhinos, Nepal Premier League 2025 match is being telecast on Star Sports Select 2 SD and HD TV channels in India. It is being live streamed on the FanCode app and website in the country.
In Nepal, the game will be telecast for free on Kantipur Max TV. Live streaming will be available on the Dish Home Go app.
Biratnagar Kings Vs Chitwan Rhinos, Nepal Premier League: Squads
Chitwan Rhinos: Deepak Bohara, Dawid Malan, Dev Khanal, Ravi Bopara, Kushal Malla (c), Saif Zaib, Arjun Saud (wk), Kamal Singh Airee, Amar Routela, Rijan Dhakal, Ranjit Kumar, Bipin Acharya, Gautam KC, Bipin Rawal, Alpesh Ramjani, Sohail Tanvir
Biratnagar Kings: Lokesh Bam (wk), George Munsey, Martin Guptill, Basir Ahamad, Shubham Ranjane, Narayan Joshi, Marchant de Lange, Pratis GC, Sandeep Lamichhane (c), Naren Bhatta, Surya Tamang, Sam Heazlett, Shankar Rana, Subash Bhandari, Sharwan Kisku, Sahil Patel