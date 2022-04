Covid Vaccine Covaxin Cleared For 6-12 Age Group By Drugs Regulator DCGI: Reports

Bharat Biotech's Covaxin cleared for 6-12 age group by drugs regulator DCGI, as per media reports.

भारत की कोविड से लड़ाई अब और अधिक मज़बूत @CDSCO_INDIA_INF ने



>6 से <12 आयुवर्ग के लिए 'Covaxin'



>5 से <12 आयुवर्ग के लिए 'Corbevax'



12 से ऊपर के आयुवर्ग के लिए 'ZyCoV-D' की 2 डोज को



'Restricted Use in Emergency Situations' की मंज़ूरी दी है। — Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) April 26, 2022

Previously the Drug Controller General of India (DGCI) has given approval to Zydus Cadila’s Covid-19 vaccine (ZyCoV-D) for emergency use in children aged 12 years and above.

(This is a developing story. Further details awaited.)