Wimbledon 2026 Guide: Schedule, Seeds, LIVE Streaming Info - All You Need To Know About Grand Slam At All-England Club

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Outlook Sports Desk
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Get to know the seeds, schedule, live streaming info, key absentees from the upcoming French Open 2026 tennis tournament starting from Monday, June 29

Wimbledon 2026 Guide: Schedule, Seeds, LIVE Streaming Info
Novak Djokovic of Serbia practices one day ahead of the start of the Wimbledon Tennis Championships in London. Kin Cheung/AP Photo
Summary of this article

  • The Wimbledon Championships 2026 begin at the All-England Club on June 29.

  • Carlos Alcaraz is out, leaving Jannik Sinner and Novak Djokovic as top contenders

  • Serena Williams returns as a wildcard alongside a highly competitive women's field

The Wimbledon Championships 2026, the 139th edition of the historic tournament, are set to captivate the tennis world from June 29 to July 12 at the All-England Club. As the grass-court season reaches its pinnacle, this year’s draw arrives with significant storylines, headlined by the notable withdrawal of two-time defending champion Carlos Alcaraz due to a wrist injury.

Men’s Contenders

With Alcaraz sidelined, Jannik Sinner enters as the clear favorite to claim the crown. The world number one is looking to solidify his dominance on the surface, though he faces stiff competition. Seven-time champion Novak Djokovic continues his pursuit of history, aiming to match Roger Federer's record of eight Wimbledon titles and capture an elusive 25th Grand Slam trophy.

Meanwhile, newly crowned French Open champion Alexander Zverev arrives in London riding a wave of momentum, and American power-hitter Taylor Fritz is widely regarded as a major threat from the bottom half of the draw.

Women’s Contenders

The women’s draw is equally compelling, marked by the sensational singles return of seven-time champion Serena Williams, who has accepted a wildcard entry for her first major appearance since 2022. World number one Aryna Sabalenka leads the field as a primary favorite, closely trailed by the formidable Elena Rybakina. Defending champion Iga Świątek remains a dangerous contender, while rising talents like French Open winner Mirra Andreeva and Coco Gauff add depth to an incredibly competitive field

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From the nostalgic return of a legend in Williams to the high-stakes pursuit of records by Djokovic and the rise of Sinner as the tour’s leading force, the 2026 Championships promise two weeks of elite tennis. With the grass surface favoring big servers and tactical versatility, the stage is perfectly set for a fortnight of intense drama at SW19.

Wimbledon Tennis Tournament 2026 - Singles Schedule

First Round | Monday, June 29 – Tuesday, June 30 |

Second Round | Wednesday, July 1 – Thursday, July 2 |

Third Round | Friday, July 3 – Saturday, July 4 |

Fourth Round | Sunday, July 5 – Monday, July 6 |

Quarter-finals | Tuesday, July 7 – Wednesday, July 8 |

Semi-finals | Thursday, July 9 (Ladies') / Friday, July 10 (Gentlemen's) |

Finals | Saturday, July 11 (Ladies') / Sunday, July 12 (Gentlemen's) |

Wimbledon Tennis Tournament 2026 - Women's Seeds

1 | Aryna Sabalenka |

2 | Elena Rybakina |

3 | Iga Świątek |

4 | Jessica Pegula |

5 | Mirra Andreeva |

6 | Amanda Anisimova |

7 | Coco Gauff |

8 | Elina Svitolina |

9 | Linda Nosková |

10 | Karolína Muchová |

11 | Belinda Bencic |

12 | Marta Kostyuk |

13 | Jasmine Paolini |

14 | Naomi Osaka |

15 | Diana Shnaider |

Wimbledon Tennis Tournament 2026 - Women's Entrants

1. Aryna Sabalenka

2. Teodora Kostović

3. Oleksandra Oliynykova

4. McCartney Kessler

5. Jelena Ostapenko

6. Harriet Dart

7. Antonia Ružić

8. Emma Raducanu

9. Leylah Fernandez

10. Janice Tjen

11. Mimi Xu

12. Daria Kasatkina

13. Anastasia Gasanova

14. Emiliana Arango

15. Elsa Jacquemot

16. Naomi Osaka

17. Karolína Muchová

18. Anastasia Zakharova

19. Bianca Andreescu

20. Zhang Shuai

21. Alycia Parks

22. Alicia Dudeney

23. Mananchaya Sawangkaew

24. Maja Chwalińska

25. Kateřina Siniaková

26. Zheng Qinwen

27. Peyton Stearns

28. Nikola Bartůňková

29. Barbora Krejčíková

30. Hannah Klugman

31. Magda Linette

32. Mirra Andreeva

33. Jessica Pegula

34. Darja Vidmanova

35. Sara Sorribes Tormo

36. Victoria Jiménez Kasintseva

37. Dayana Yastremska

38. Aoi Ito

39. Jessica Bouzas Maneiro

40. Anastasia Potapova

41. Ekaterina Alexandrova

42. Panna Udvardy

43. Lanlana Tararudee

44. Lilli Tagger

45. Yulia Putintseva

46. Tatjana Maria

47. Jaqueline Cristian

48. Iva Jovic

49. Belinda Bencic

50. Mika Stojsavljevic

51. Wang Xinyu

52. Elisabetta Cocciaretto

53. Francesca Jones

54. Diane Parry

55. Magdalena Fręch

56. Anna Kalinskaya

57. Ann Li

58. Zeynep Sönmez

59. Claire Liu

60. Hanne Vandewinkel

61. Solana Sierra

62. Anna Bondar

63. Tamara Korpatsch

64. Coco Gauff

Women’s Singles: Wildcard Entrants

1. Serena Williams

2. Harriet Dart

3. Alicia Dudeney

4. Katie Swan

5. Mika Stojsavljevic

6. Mimi Xu

7. Hannah Klugman

8. Alycia Parks

Wimbledon Tennis Tournament 2026 - Men's Seeds

1 | Jannik Sinner |

2 | Alexander Zverev |

3 | Félix Auger-Aliassime |

4 | Ben Shelton |

5 | Alex de Minaur |

6 | Taylor Fritz |

7 | Novak Djokovic |

8 | Daniil Medvedev |

9 | Flavio Cobolli |

10 | Alexander Bublik |

11 | Casper Ruud |

12 | Andrey Rublev |

13 | Jiří Lehečka |

14 | Luciano Darderi |

Wimbledon Tennis Tournament 2026 - Men's Entrants

1. Jannik Sinner

2. Miomir Kecmanović

3. Nuno Borges

4. Tristan Boyer

5. Aleksandar Vukic

6. Jenson Brooksby

7. Emilio Nava

8. Ignacio Buse

9. Rafael Jodar

10. Felix Gill

11. Denis Shapovalov

12. Pablo Carreño Busta

13. Shintaro Mochizuki

14. Max Basing

15. Ethan Quinn

16. Luciano Darderi

17. Casper Ruud

18. Hubert Hurkacz

19. Hamad Medjedovic

20. Sebastian Ofner

21. Soon-Woo Kwon

22. Martin Landaluce

23. Alexandre Müller

24. Tommy Paul

25. Brandon Nakashima

26. Jack Pinnington Jones

27. Jan-Lennard Struff

28. Sebastian Baez

29. Camilo Ugo Carabelli

30. Daniel Merida

31. Marin Čilić

32. Daniil Medvedev

33. Félix Auger-Aliassime

34. Aleksandr Shevchenko

35. Adam Walton

36. Dino Prižmić

37. Adolfo Daniel Vallejo

38. Nicolas Mejia

39. Michael Zheng

40. Cameron Norrie

41. Alejandro Davidovich Fokina

42. Juan Manuel Cerundolo

43. Thiago Agustin Tirante

44. Fabian Marozsan

45. Luca Van Assche

46. Márton Fucsovics

47. Dalibor Svrcina

48. Learner Tien

49. Andrey Rublev

50. Roman Safiullin

51. Aleksandar Kovacevic

52. Botic van de Zandschulp

53. Jesper de Jong

54. Rinky Hijikata

55. Roberto Bautista Agut

56. Joao Fonseca

57. Arthur Rinderknech

58. Oliver Tarvet

59. Marco Trungelliti

60. Martin Damm Jr.

61. Hugo Gaston

62. Stefanos Tsitsipas

63. Wu Yibing

64. Novak Djokovic

65. Ben Shelton

66. Alex de Minaur

67. Flavio Cobolli

68. Jakub Menšík

69. Karen Khachanov

70. Arthur Fils

71. Ugo Humbert

72. Alejandro Tabilo

73. Alexander Zverev

74. Taylor Fritz

75. Alexander Bublik

76. Jiří Lehečka

77. Frances Tiafoe

78. Francisco Cerúndolo

79. Tomas Martin Etcheverry

80. Matteo Arnaldi

81. Jack Draper

82. Matteo Berrettini

83. Stan Wawrinka

84. Alexander Blockx

85. Billy Harris

86. Harry Wendelken

87. Arthur Fery

88. Toby Samuel

89. Jacob Fearnley

90. Zizou Bergs

91. Hubert Hurkacz

92. Miomir Kecmanović

93. Stefanos Tsitsipas

94. Wu Yibing

95. Matteo Berrettini

96. Stan Wawrinka

97. Alexander Blockx

98. Billy Harris

99. Harry Wendelken

100. Arthur Fery

101. Toby Samuel

102. Jacob Fearnley

103. Zizou Bergs

104. Hubert Hurkacz

105. Miomir Kecmanović

106. Stefanos Tsitsipas

107. Wu Yibing

108. Matteo Berrettini

109. Stan Wawrinka

110. Alexander Blockx

111. Billy Harris

112. Harry Wendelken

113. Arthur Fery

114. Toby Samuel

115. Jacob Fearnley

116. Zizou Bergs

117. Hubert Hurkacz

118. Miomir Kecmanović

119. Stefanos Tsitsipas

120. Wu Yibing

121. Matteo Berrettini

122. Stan Wawrinka

123. Alexander Blockx

124. Billy Harris

125. Harry Wendelken

126. Arthur Fery

127. Toby Samuel

128. Jacob Fearnley

Men’s Singles: Wildcard Entrants

1. Arthur Fery

2. Toby Samuel

3. Jack Pinnington Jones

4. Jacob Fearnley

5. Grigor Dimitrov

6. Stan Wawrinka

7. Harry Wendelken

8. Alexander Blockx

Wimbledon Tennis Tournament 2026: Live Streaming

Star Sports will telecast the live coverage of Wimbledon 2026 throughout India beginning on June 29, 2026. The Grand Slam will air live on the network's sports channels and livestream on JioHotstar, with feeds in English, Hindi, Tamil, Telugu, and Kannada.

Stay updated with the latest tennis news, live scores, match schedules, and exclusive coverage from the French Open 2026. Get real-time updates on cricket, IPL 2026 news, football, badminton, F1, and major sporting events worldwide, only on Outlook India.

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