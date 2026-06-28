Wimbledon 2026 Guide: Schedule, Seeds, LIVE Streaming Info - All You Need To Know About Grand Slam At All-England Club

The Wimbledon Championships 2026 begin at the All-England Club on June 29.
Carlos Alcaraz is out, leaving Jannik Sinner and Novak Djokovic as top contenders
Serena Williams returns as a wildcard alongside a highly competitive women's field
The Wimbledon Championships 2026, the 139th edition of the historic tournament, are set to captivate the tennis world from June 29 to July 12 at the All-England Club. As the grass-court season reaches its pinnacle, this year’s draw arrives with significant storylines, headlined by the notable withdrawal of two-time defending champion Carlos Alcaraz due to a wrist injury.
Men’s Contenders
With Alcaraz sidelined, Jannik Sinner enters as the clear favorite to claim the crown. The world number one is looking to solidify his dominance on the surface, though he faces stiff competition. Seven-time champion Novak Djokovic continues his pursuit of history, aiming to match Roger Federer's record of eight Wimbledon titles and capture an elusive 25th Grand Slam trophy.
Meanwhile, newly crowned French Open champion Alexander Zverev arrives in London riding a wave of momentum, and American power-hitter Taylor Fritz is widely regarded as a major threat from the bottom half of the draw.
Women’s Contenders
The women’s draw is equally compelling, marked by the sensational singles return of seven-time champion Serena Williams, who has accepted a wildcard entry for her first major appearance since 2022. World number one Aryna Sabalenka leads the field as a primary favorite, closely trailed by the formidable Elena Rybakina. Defending champion Iga Świątek remains a dangerous contender, while rising talents like French Open winner Mirra Andreeva and Coco Gauff add depth to an incredibly competitive field
From the nostalgic return of a legend in Williams to the high-stakes pursuit of records by Djokovic and the rise of Sinner as the tour’s leading force, the 2026 Championships promise two weeks of elite tennis. With the grass surface favoring big servers and tactical versatility, the stage is perfectly set for a fortnight of intense drama at SW19.
Wimbledon Tennis Tournament 2026 - Singles Schedule
First Round | Monday, June 29 – Tuesday, June 30 |
Second Round | Wednesday, July 1 – Thursday, July 2 |
Third Round | Friday, July 3 – Saturday, July 4 |
Fourth Round | Sunday, July 5 – Monday, July 6 |
Quarter-finals | Tuesday, July 7 – Wednesday, July 8 |
Semi-finals | Thursday, July 9 (Ladies') / Friday, July 10 (Gentlemen's) |
Finals | Saturday, July 11 (Ladies') / Sunday, July 12 (Gentlemen's) |
Wimbledon Tennis Tournament 2026 - Women's Seeds
1 | Aryna Sabalenka |
2 | Elena Rybakina |
3 | Iga Świątek |
4 | Jessica Pegula |
5 | Mirra Andreeva |
6 | Amanda Anisimova |
7 | Coco Gauff |
8 | Elina Svitolina |
9 | Linda Nosková |
10 | Karolína Muchová |
11 | Belinda Bencic |
12 | Marta Kostyuk |
13 | Jasmine Paolini |
14 | Naomi Osaka |
15 | Diana Shnaider |
Wimbledon Tennis Tournament 2026 - Women's Entrants
1. Aryna Sabalenka
2. Teodora Kostović
3. Oleksandra Oliynykova
4. McCartney Kessler
5. Jelena Ostapenko
6. Harriet Dart
7. Antonia Ružić
8. Emma Raducanu
9. Leylah Fernandez
10. Janice Tjen
11. Mimi Xu
12. Daria Kasatkina
13. Anastasia Gasanova
14. Emiliana Arango
15. Elsa Jacquemot
16. Naomi Osaka
17. Karolína Muchová
18. Anastasia Zakharova
19. Bianca Andreescu
20. Zhang Shuai
21. Alycia Parks
22. Alicia Dudeney
23. Mananchaya Sawangkaew
24. Maja Chwalińska
25. Kateřina Siniaková
26. Zheng Qinwen
27. Peyton Stearns
28. Nikola Bartůňková
29. Barbora Krejčíková
30. Hannah Klugman
31. Magda Linette
32. Mirra Andreeva
33. Jessica Pegula
34. Darja Vidmanova
35. Sara Sorribes Tormo
36. Victoria Jiménez Kasintseva
37. Dayana Yastremska
38. Aoi Ito
39. Jessica Bouzas Maneiro
40. Anastasia Potapova
41. Ekaterina Alexandrova
42. Panna Udvardy
43. Lanlana Tararudee
44. Lilli Tagger
45. Yulia Putintseva
46. Tatjana Maria
47. Jaqueline Cristian
48. Iva Jovic
49. Belinda Bencic
50. Mika Stojsavljevic
51. Wang Xinyu
52. Elisabetta Cocciaretto
53. Francesca Jones
54. Diane Parry
55. Magdalena Fręch
56. Anna Kalinskaya
57. Ann Li
58. Zeynep Sönmez
59. Claire Liu
60. Hanne Vandewinkel
61. Solana Sierra
62. Anna Bondar
63. Tamara Korpatsch
64. Coco Gauff
Women’s Singles: Wildcard Entrants
1. Serena Williams
2. Harriet Dart
3. Alicia Dudeney
4. Katie Swan
5. Mika Stojsavljevic
6. Mimi Xu
7. Hannah Klugman
8. Alycia Parks
Wimbledon Tennis Tournament 2026 - Men's Seeds
1 | Jannik Sinner |
2 | Alexander Zverev |
3 | Félix Auger-Aliassime |
4 | Ben Shelton |
6 | Taylor Fritz |
7 | Novak Djokovic |
8 | Daniil Medvedev |
9 | Flavio Cobolli |
10 | Alexander Bublik |
11 | Casper Ruud |
12 | Andrey Rublev |
13 | Jiří Lehečka |
14 | Luciano Darderi |
Wimbledon Tennis Tournament 2026 - Men's Entrants
1. Jannik Sinner
2. Miomir Kecmanović
3. Nuno Borges
4. Tristan Boyer
5. Aleksandar Vukic
6. Jenson Brooksby
7. Emilio Nava
8. Ignacio Buse
9. Rafael Jodar
10. Felix Gill
11. Denis Shapovalov
12. Pablo Carreño Busta
13. Shintaro Mochizuki
14. Max Basing
15. Ethan Quinn
16. Luciano Darderi
17. Casper Ruud
18. Hubert Hurkacz
19. Hamad Medjedovic
20. Sebastian Ofner
21. Soon-Woo Kwon
22. Martin Landaluce
23. Alexandre Müller
24. Tommy Paul
25. Brandon Nakashima
26. Jack Pinnington Jones
27. Jan-Lennard Struff
28. Sebastian Baez
29. Camilo Ugo Carabelli
30. Daniel Merida
31. Marin Čilić
32. Daniil Medvedev
33. Félix Auger-Aliassime
34. Aleksandr Shevchenko
35. Adam Walton
36. Dino Prižmić
37. Adolfo Daniel Vallejo
38. Nicolas Mejia
39. Michael Zheng
40. Cameron Norrie
41. Alejandro Davidovich Fokina
42. Juan Manuel Cerundolo
43. Thiago Agustin Tirante
44. Fabian Marozsan
45. Luca Van Assche
46. Márton Fucsovics
47. Dalibor Svrcina
48. Learner Tien
49. Andrey Rublev
50. Roman Safiullin
51. Aleksandar Kovacevic
52. Botic van de Zandschulp
53. Jesper de Jong
54. Rinky Hijikata
55. Roberto Bautista Agut
56. Joao Fonseca
57. Arthur Rinderknech
58. Oliver Tarvet
59. Marco Trungelliti
60. Martin Damm Jr.
61. Hugo Gaston
62. Stefanos Tsitsipas
63. Wu Yibing
64. Novak Djokovic
65. Ben Shelton
66. Alex de Minaur
67. Flavio Cobolli
68. Jakub Menšík
69. Karen Khachanov
70. Arthur Fils
71. Ugo Humbert
72. Alejandro Tabilo
73. Alexander Zverev
74. Taylor Fritz
75. Alexander Bublik
76. Jiří Lehečka
77. Frances Tiafoe
78. Francisco Cerúndolo
79. Tomas Martin Etcheverry
80. Matteo Arnaldi
81. Jack Draper
82. Matteo Berrettini
83. Stan Wawrinka
84. Alexander Blockx
85. Billy Harris
86. Harry Wendelken
87. Arthur Fery
88. Toby Samuel
89. Jacob Fearnley
90. Zizou Bergs
91. Hubert Hurkacz
92. Miomir Kecmanović
93. Stefanos Tsitsipas
94. Wu Yibing
95. Matteo Berrettini
96. Stan Wawrinka
97. Alexander Blockx
98. Billy Harris
99. Harry Wendelken
100. Arthur Fery
101. Toby Samuel
102. Jacob Fearnley
103. Zizou Bergs
104. Hubert Hurkacz
105. Miomir Kecmanović
106. Stefanos Tsitsipas
107. Wu Yibing
108. Matteo Berrettini
109. Stan Wawrinka
110. Alexander Blockx
111. Billy Harris
112. Harry Wendelken
113. Arthur Fery
114. Toby Samuel
115. Jacob Fearnley
116. Zizou Bergs
117. Hubert Hurkacz
118. Miomir Kecmanović
119. Stefanos Tsitsipas
120. Wu Yibing
121. Matteo Berrettini
122. Stan Wawrinka
123. Alexander Blockx
124. Billy Harris
125. Harry Wendelken
126. Arthur Fery
127. Toby Samuel
128. Jacob Fearnley
Men’s Singles: Wildcard Entrants
1. Arthur Fery
2. Toby Samuel
3. Jack Pinnington Jones
4. Jacob Fearnley
5. Grigor Dimitrov
6. Stan Wawrinka
7. Harry Wendelken
8. Alexander Blockx
Wimbledon Tennis Tournament 2026: Live Streaming
Star Sports will telecast the live coverage of Wimbledon 2026 throughout India beginning on June 29, 2026. The Grand Slam will air live on the network's sports channels and livestream on JioHotstar, with feeds in English, Hindi, Tamil, Telugu, and Kannada.