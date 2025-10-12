Novak Djokovic, of Serbia, reacts as he plays against Valentin Vacherot, of Monaco, during the men's singles semifinal match of the Shanghai Masters tennis tournament at Qizhong Forest Sports City Tennis Center, in Shanghai, China.
Emily Snyder, girlfriend of Valentin Vacherot of Monaco celebrates with team members after Vacherot defeated Novak Djokovic of Serbia in the men's singles semifinal match of the Shanghai Masters tennis tournament at Qizhong Forest Sports City Tennis Center, in Shanghai, China.
Valentin vacherot of Monaco reacts after scoring a point against Novak Djokovic of Serbia during their men's singles semifinal match of the Shanghai Masters tennis tournament at Qizhong Forest Sports City Tennis Center, in Shanghai, China.
Valentin vacherot of Monaco serves to Novak Djokovic of Serbia during their men's singles semifinal match of the Shanghai Masters tennis tournament at Qizhong Forest Sports City Tennis Center, in Shanghai, China.
Novak Djokovic of Serbia returns a forehand shot from Valentin Vacherot of Monaco during their men's singles semifinal match of the Shanghai Masters tennis tournament at Qizhong Forest Sports City Tennis Center, in Shanghai, China.
Valentin vacherot of Monaco returns a forehand shot to Novak Djokovic of Serbia during their men's singles semifinal match of the Shanghai Masters tennis tournament at Qizhong Forest Sports City Tennis Center, in Shanghai, China.
Novak Djokovic of Serbia returns a backhand shot from Valentin Vacherot of Monaco during their men's singles semifinal match of the Shanghai Masters tennis tournament at Qizhong Forest Sports City Tennis Center, in Shanghai, China.
Valentin Vacherot of Monaco serves to Novak Djokovic of Serbia during their men's singles semifinal match of the Shanghai Masters tennis tournament at Qizhong Forest Sports City Tennis Center, in Shanghai, China.
Novak Djokovic of Serbia returns a backhand shot from Valentin Vacherot of Monaco during their men's singles semifinal match of the Shanghai Masters tennis tournament at Qizhong Forest Sports City Tennis Center, in Shanghai, China.