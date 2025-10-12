Tennis

Novak Djokovic Vs Valentin Vacherot, Shanghai Masters: Qualifier Stuns Serbian To Enter Final

Two cousins will meet in the final of the Shanghai Masters after qualifier Valentin Vacherot stunned a hobbled Novak Djokovic on Saturday (October 11, 2025) to set up a title meeting with relative Arthur Rinderknech. The 204th-ranked Vacherot earned the biggest win of his career by downing Djokovic 6-3, 6-4 and becoming the lowest-ranked finalist in ATP Masters 1000 history, the ATP said. While Djokovic was aiming to add to his 100 career titles, the 26-year-old Vacherot will go for number one — against his cousin and fellow Texas A&M alum.