Maria Sakkari Vs Mirra Andreeva LIVE Score, Australian Open 2026: 18-Year-Old Eyes Big Scalp On Margaret Court Arena

Maria Sakkari Vs Mirra Andreeva, Australian Open: Catch the live scores and updates from the second-round match at the Margaret Court Arena on Wednesday, January 21, right here

Australian Open: Mirra Andreeva vs Aryna Sabalenka
Australian Open 2026: Mirra Andreeva will look to advance to the third round. | Photo: AP/Mark Baker
Welcome to the second-round live action from Australian Open 2026 in women's singles as we look to cover today's match featuring 18-year-old sensation Mirra Andreeva, who takes on Greece's Maria Sakkari. Andreeva booked her spot in the 2nd round after her 4-6 6-3 6-3 win over former Wimbledon semi-finalist Vekic. Catch the live scores and updates from the second-round match at the Margaret Court Arena on Wednesday, January 21, right here
LIVE UPDATES

Maria Sakkari Vs Mirra Andreeva LIVE Score, Australian Open 2026 First Round: Sakkari Makes Comeback!

That's some comeback by Maria Sakkari. After losing seven consecutive games, Sakkari is now back in the game with 3 back-to-back wins. What's was looking a one-sided affair is finally turning a bit competitve and it shows in the changed body language of Sakkari.

Set 2

Sakkari 4 : 3 Andreeva

Maria Sakkari Vs Mirra Andreeva LIVE Score, Australian Open 2026 First Round: Second Set Underway!

Mirra Andreeva carries on with her winning streak and clinches the first game of the second set. Maria Sakkari is looking completely distraught as she vens out her frustration by whacking down her raquet in anger.

Maria Sakkari Vs Mirra Andreeva LIVE Score, Australian Open 2026 First Round: Andreeva Wins First Set!

That's the set! What a splendid start for Mirra Andreeva as she grabs a bagel against her Maria Sakkari. She completely dominated the first set and makes a huge statement to the other top ten seeds.

Maria Sakkari Vs Mirra Andreeva LIVE Score, Australian Open 2026 First Round: Sakkari 0-5 Andreeva

Maria Sakkari, who has been a world No.3 is having a hard time on the Margaret Court Arena as Andreeva has taken a five point lead and is now serving for the set.

Maria Sakkari Vs Mirra Andreeva LIVE Score, Australian Open 2026 First Round: Strong Start By Andreeva!

That's a really good start by Mirra Andreeva. The Russian teenager, seeded eighth, has surged to a double-break lead over Greece’s Maria Sakkari in the first set. Andreeva takes a 4-0 lead in the opening set.

Maria Sakkari Vs Mirra Andreeva LIVE Score, Australian Open 2026 First Round: Match Info

Mirra Andreeva's match against Maria Sakkari will get underway at 1:40pm IST on the Margaret Court Arena.

