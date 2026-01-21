Maria Sakkari Vs Mirra Andreeva LIVE Score, Australian Open 2026: 18-Year-Old Eyes Big Scalp On Margaret Court Arena

Maria Sakkari Vs Mirra Andreeva LIVE Score, Australian Open 2026 First Round: Sakkari Makes Comeback!
That's some comeback by Maria Sakkari. After losing seven consecutive games, Sakkari is now back in the game with 3 back-to-back wins. What's was looking a one-sided affair is finally turning a bit competitve and it shows in the changed body language of Sakkari.
Set 2
Sakkari 4 : 3 Andreeva
Maria Sakkari Vs Mirra Andreeva LIVE Score, Australian Open 2026 First Round: Second Set Underway!
Mirra Andreeva carries on with her winning streak and clinches the first game of the second set. Maria Sakkari is looking completely distraught as she vens out her frustration by whacking down her raquet in anger.
Maria Sakkari Vs Mirra Andreeva LIVE Score, Australian Open 2026 First Round: Andreeva Wins First Set!
That's the set! What a splendid start for Mirra Andreeva as she grabs a bagel against her Maria Sakkari. She completely dominated the first set and makes a huge statement to the other top ten seeds.
Maria Sakkari Vs Mirra Andreeva LIVE Score, Australian Open 2026 First Round: Sakkari 0-5 Andreeva
Maria Sakkari, who has been a world No.3 is having a hard time on the Margaret Court Arena as Andreeva has taken a five point lead and is now serving for the set.
Maria Sakkari Vs Mirra Andreeva LIVE Score, Australian Open 2026 First Round: Strong Start By Andreeva!
That's a really good start by Mirra Andreeva. The Russian teenager, seeded eighth, has surged to a double-break lead over Greece’s Maria Sakkari in the first set. Andreeva takes a 4-0 lead in the opening set.
Maria Sakkari Vs Mirra Andreeva LIVE Score, Australian Open 2026 First Round: Match Info
Mirra Andreeva's match against Maria Sakkari will get underway at 1:40pm IST on the Margaret Court Arena.