Werder Bremen Vs Bayer Leverkusen Live Streaming, German Bundesliga 2025-26: When, Where To Watch Match

Werder Bremen take on Bayer Leverkusen at the Weserstadion in their first home fixture of the German Bundesliga 2025-26 season on Saturday (August 30, 2025). Watch the Werder Bremen vs Bayer Leverkusen football match today.
Horst Steffen, newly appointed as Bremen’s manager, is still searching for his first competitive win, while Erik ten Hag continues to settle into his role at Leverkusen following a summer of major squad changes.
Last season, Leverkusen finished as Bundesliga runners-up with 69 points, their fourth-best campaign. Bremen ended in eighth place, their highest finish since returning to the top flight.
Both sides are looking to recover from opening-day defeats. The Green-Whites were beaten 4-1 by Eintracht Frankfurt, while Die Werkself lost 2-1 at home to Hoffenheim.
Bremen have won the Bundesliga four times, most recently in 2004, while Leverkusen claimed their first-ever title in 2024, going unbeaten across the season.
Werder Bremen Vs Bayer Leverkusen: Head-To-Head Record
Bremen have won 35 of their 101 meetings with Leverkusen, drawing 38 and losing 28. Last season, Bremen took four points off Leverkusen, drawing 2-2 at home and winning 2-0 away.
Werder Bremen Vs Bayer Leverkusen: Live Streaming Details
When and where will the Werder Bremen vs Bayer Leverkusen, Bundesliga 2025-26 match be played?
The Werder Bremen vs Bayer Leverkusen, Bundesliga 2025-26 match will be played at the Weserstadion on Saturday, August 30 at 7pm IST.
Where will the Werder Bremen vs Bayer Leverkusen, Bundesliga 2025-26 match be telecast and live streamed?
The Werder Bremen vs Bayer Leverkusen, Bundesliga 2025-26 match will be telecast on the Sony Sports Network in India. It will be live streamed on the Sony LIV app and website in the country. It will be shown on Sky Go, WOW, Amazon Prime Video, Sky Sport Bundesliga 3, Sky Sport Bundesliga 5 in Germany.