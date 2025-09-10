Bolivia's goalkeeper Carlos Lampe and teammate Luis Haquin celebrate their team's 1-0 victory over Brazil at the end of a World Cup 2026 qualifying soccer match at Villa Ingenio stadium in El Alto, Bolivia.
Brazil's Estevao, right, is pressured by Bolivia's Roberto Fernandez during a World Cup 2026 qualifying soccer match at Villa Ingenio stadium in El Alto, Bolivia.
Bolivia's Moises Paniagua controls the ball challenged by Brazil's Andrey Santos during a World Cup 2026 qualifying soccer match at Villa Ingenio stadium in El Alto, Bolivia.
Bolivia's Robson Tome De Araujo, left, and Brazil's Caio Henrique battle for the ball during a World Cup 2026 qualifying soccer match at Villa Ingenio stadium in El Alto, Bolivia.
Bolivia's Miguel Terceros, second from right, celebrates with teammates after scoring his side's opening goal from the penalty spot during a World Cup 2026 qualifying soccer match against Brazil at Villa Ingenio stadium in El Alto, Bolivia.
Brazil's Bruno Guimaraes falls while fighting for the ball with Bolivia's Efrain Morales during a World Cup 2026 qualifying soccer match at Villa Ingenio stadium in El Alto, Bolivia.
Brazil's Luiz Henrique shoots the ball challenged by Bolivia's Efrain Morales during a World Cup 2026 qualifying soccer match at Villa Ingenio stadium in El Alto, Bolivia.
Brazil's Bruno Guimaraes, center, and Bolivia's Enzo Monteiro, right, battle for the ball during a World Cup 2026 qualifying soccer match at Villa Ingenio stadium in El Alto, Bolivia.
Brazil's Luiz Henrique, left, and Bolivia's Roberto Fernandez battle for the ball during a World Cup 2026 qualifying soccer match at Villa Ingenio stadium in El Alto, Bolivia.
A Bolivia fan waits for the start of a World Cup 2026 qualifying soccer match between Bolivia and Brazil at Villa Ingenio stadium in El Alto, Bolivia.