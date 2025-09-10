Football

Bolivia 1-0 Brazil, FIFA World Cup CONMEBOL Qualifiers: La Verde Seal Playoff Spot With Shock Win

Bolivia sealed a stunning 1-0 victory over mighty Brazil in the FIFA World Cup 2026 CONMEBOL Qualifiers at the Estadio Municipal de El Alto, earning a spot in the intercontinental playoff. Miguel Terceros stepped up deep into stoppage time before halftime to break the deadlock, scoring after VAR awarded a penalty. Despite fielding a rotated side, Brazil failed to push for an equaliser in the high-altitude environment, finishing with the worst qualifying record in their history, while Bolivia kept their hopes of making a World Cup appearance alive.

P
Photo Webdesk
Updated on:
Updated on:
FIFA World Cup CONMEBOL qualifying soccer match Bolivia vs Brazil_Carlos Lampe, Luis Haquin
FIFA World Cup CONMEBOL Qualifiers: Bolivia vs Brazil | Photo: AP/Juan Karita

Bolivia's goalkeeper Carlos Lampe and teammate Luis Haquin celebrate their team's 1-0 victory over Brazil at the end of a World Cup 2026 qualifying soccer match at Villa Ingenio stadium in El Alto, Bolivia.

2/10
FIFA World Cup CONMEBOL qualifying soccer match Bolivia vs Brazil_Estevao
FIFA World Cup CONMEBOL Qualifiers: Bolivia vs Brazil | Photo: AP/Juan Karita

Brazil's Estevao, right, is pressured by Bolivia's Roberto Fernandez during a World Cup 2026 qualifying soccer match at Villa Ingenio stadium in El Alto, Bolivia.

3/10
FIFA World Cup CONMEBOL qualifying soccer match Bolivia vs Brazil_Moises Paniagua
FIFA World Cup CONMEBOL Qualifiers: Bolivia vs Brazil | Photo: AP/Juan Karita

Bolivia's Moises Paniagua controls the ball challenged by Brazil's Andrey Santos during a World Cup 2026 qualifying soccer match at Villa Ingenio stadium in El Alto, Bolivia.

4/10
FIFA World Cup CONMEBOL qualifying soccer match Bolivia vs Brazil_Robson Tome De Araujo
FIFA World Cup CONMEBOL Qualifiers: Bolivia vs Brazil | Photo: AP/Juan Karita

Bolivia's Robson Tome De Araujo, left, and Brazil's Caio Henrique battle for the ball during a World Cup 2026 qualifying soccer match at Villa Ingenio stadium in El Alto, Bolivia.

5/10
FIFA World Cup CONMEBOL qualifying soccer match Bolivia vs Brazil_Miguel Terceros
FIFA World Cup CONMEBOL Qualifiers: Bolivia vs Brazil | Photo: AP/Juan Karita

Bolivia's Miguel Terceros, second from right, celebrates with teammates after scoring his side's opening goal from the penalty spot during a World Cup 2026 qualifying soccer match against Brazil at Villa Ingenio stadium in El Alto, Bolivia.

6/10
FIFA World Cup CONMEBOL qualifying soccer match Bolivia vs Brazil_Bruno Guimaraes
FIFA World Cup CONMEBOL Qualifiers: Bolivia vs Brazil | Photo: AP/Juan Karita

Brazil's Bruno Guimaraes falls while fighting for the ball with Bolivia's Efrain Morales during a World Cup 2026 qualifying soccer match at Villa Ingenio stadium in El Alto, Bolivia.

7/10
FIFA World Cup CONMEBOL qualifying soccer match Bolivia vs Brazil_Luiz Henrique
FIFA World Cup CONMEBOL Qualifiers: Bolivia vs Brazil | Photo: AP/Juan Karita

Brazil's Luiz Henrique shoots the ball challenged by Bolivia's Efrain Morales during a World Cup 2026 qualifying soccer match at Villa Ingenio stadium in El Alto, Bolivia.

8/10
FIFA World Cup CONMEBOL qualifying soccer match Bolivia vs Brazil_Bruno Guimaraes
FIFA World Cup CONMEBOL Qualifiers: Bolivia vs Brazil | Photo: AP/Juan Karita

Brazil's Bruno Guimaraes, center, and Bolivia's Enzo Monteiro, right, battle for the ball during a World Cup 2026 qualifying soccer match at Villa Ingenio stadium in El Alto, Bolivia.

9/10
FIFA World Cup CONMEBOL qualifying soccer match Bolivia vs Brazil_Roberto Fernandez
FIFA World Cup CONMEBOL Qualifiers: Bolivia vs Brazil | Photo: AP/Juan Karita

Brazil's Luiz Henrique, left, and Bolivia's Roberto Fernandez battle for the ball during a World Cup 2026 qualifying soccer match at Villa Ingenio stadium in El Alto, Bolivia.

10/10
FIFA World Cup CONMEBOL qualifying soccer match Bolivia vs Brazil_Bolivia fan
FIFA World Cup CONMEBOL Qualifiers: Bolivia vs Brazil | Photo: AP/Juan Karita

A Bolivia fan waits for the start of a World Cup 2026 qualifying soccer match between Bolivia and Brazil at Villa Ingenio stadium in El Alto, Bolivia.

SUBSCRIBE
Tags

Click/Scan to Subscribe

qr-code

Advertisement

MOST POPULAR

Advertisement

WATCH

Advertisement

MORE FROM THE AUTHOR

Advertisement

PHOTOS

Advertisement

CLOSE

Today Sports News

Cricket News

  1. India Vs UAE Preview, Asia Cup 2025: Squad Balance Crucial For Men In Blue Against Hosts

  2. Asia Cup 2025, India Vs UAE, Match 2: T20I Head-To-Head Record, Match Prediction, Likely XI's

  3. SA20 2026: Dewald Brevis, Aiden Markram Fetch Record Sums At Player Auctions

  4. SA20 2026: Full Updated Squads Of All Six Teams After Mega Auction

  5. ICC Women’s World Cup 2025: New Zealand Name 15-Member Squad; Devonshire Receives Maiden Call-Up

Football News

  1. Bayern Munich 4-0 Tottenham Highlights, Club Friendlies: Kane, Coman Shine In Die Roten’s Pre-Season Rout Of Spurs

  2. Panathinaikos 0-0 Shakhtar Donetsk Highlights, UEFA Europa League Qualifiers: Goalless First Leg In Athens

  3. Ballon D’Or 2025: Complete List Of Awards And Nominees

  4. Durand Cup 2025: NEROCA FC And Indian Navy Share Spoils In Goalless Draw

  5. Premier League Transfers: Burnley Sign Leslie Ugochukwu From Chelsea For £23m

Tennis News

  1. Jack Draper Vows To Come Back Stronger As Arm Injury Ends 2025 Season Early

  2. Carlos Alcaraz Vs Jannik Sinner Rivalry: Italian Aims To Become Unpredictable After US Open Final Defeat

  3. US Open 2025: Carlos Alcaraz Revels In Regaining World Number One Title

  4. US Open 2025 Final: Donald Trump's Courtside Reactions Made Headlines Worldwide

  5. Carlos Alcaraz Outplays Jannik Sinner In Final To Win US Open 2025

Badminton News

  1. PV Sindhu Vs Line Christophersen, Hong Kong Open 2025: Indian Shuttler Bows Out After Loss To Unseeded Dane

  2. New Delhi To Host 2026 Badminton World C'ships As India Continues To Shine On Global Stage

  3. Satwik-Chirag Vs Chen-Liu, BWF World Championships 2025: Indian Pair Settle For Bronze After Semi-Final Defeat

  4. Satwik-Chirag Vs Chia-Soh, BWF World Championships 2025 QF: Indian Pair Stun Nemesis, Assure Medal

  5. PV Sindhu Vs Wardani Highlights, BWF World Championships Quaterfinals: Indian Star Faces Heartbreak With 2-1 Loss

Trending Stories

National News

  1. CP Radhakrishnan Elected As Vice President Of India

  2. Ladakh District Realignment Raises Concerns Ahead Of LAHDC Polls

  3. Day In Pics: September 09, 2025

  4. Jaishankar Warns BRICS Against Linking Trade Policies To Political Issues

  5. Left’s Ayyappa Gamble: Decoding CPIM’s Political Calculus On Sabarimala

Entertainment News

  1. Are We Really Free? | 11 Films To Watch This Independence Day

  2. 96 Years Of Kishore Kumar & His Evergreen Freedom In Comic Despair

  3. A Decade Of Masaan: Transgressive Love Amidst The Crumbling Facade Of Culture

  4. Watch | Can Met Gala Truly Celebrate Black Style Without Reckoning With Fashion's Past?

  5. Met Gala Through The Years: A Visual History Of Fashion’s Biggest Night

US News

  1. Trump Asks SC To Quickly Take Up Tariffs Case

  2. US Bars Palestinian Leader Mahmoud Abbas From UN Assembly

  3. US Court Finds Trump’s Global Tariffs Illegal

  4. Trump Administration Planning To Limit Duration Of Visas for Students, Media

  5. Trump To Chair Meeting On Gaza, Says US Envoy Witkoff

World News

  1. Outlook's Latest Issue: Where Does India Stand In The World Order?

  2. Ground Report On Nepal Gen-Z Protests: Why 'Nepo Babies' Are Under Fire 

  3. Nepal Protests: GenZ Leads Mass Uprising Against Corruption and Social Media Ban In Kathmandu

  4. Nepal: Protestors Set Parliament and Supreme Court On Fire, PM and President Resign

  5. Nepal GenZ Protests: Failure Of Politics Behind Unrest

Latest Stories

  1. Gujarat Heavy Rain Alert: IMD Issues Red Warning for Kutch and North Gujarat

  2. India Says It Is Closely Monitoring The Situation In Nepal, Asks Indian Nationals In Nepal To Exercise Caution

  3. Asia Cup 2025 Know Your Captains: Full List Of Skippers For India, Pakistan, And Others

  4. Switzerland 3-0 Slovenia, FIFA World Cup European Qualifiers: SUI Stay On Top Of Group B

  5. Horoscope Today, September 9, 2025: What’s in Store for Cancer, Virgo, Aquarius & More

  6. BJP Thought SIR Would Polarise Bihar, But Got Stuck Itself: Kanhaiya Kumar

  7. Ladakh District Realignment Raises Concerns Ahead Of LAHDC Polls

  8. French PM Bayrou Fails in Confidence Vote Amid Deepening Political Crisis