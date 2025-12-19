AFCON 2025 Live Streaming: Groups, Schedule, How To Watch African Cup of Nations In India - All You Need To Know

2025 Africa Cup of Nations will get underway from Dec 21
Likes of Mo Salah, Sadio Mane will feature in the tourney
FanCode to stream event LIVE in India
The 2025 Africa Cup of Nations (AFCON) is almost near as the excitement builds to one of the most anticipated football tournaments featuring some of the best stars in world football. The 35th edition of AFCON takes place in Morocco with 24 teams participating in the group stage.
The group stage kicks off from December 21 with the final slated to be held on January 18, 2026.
There will be some star attraction with the likes of Mo Salah, Riyad Mahrez, Sadio Mané (Senegal), Achraf Hakimi (Morocco), Victor Osimhen (Nigeria), and many more participating.
AFCON 2025: Teams and Groups
Group A: Morocco, Mali, Zambia, Comoros
Group B: Egypt, South Africa, Angola, Zimbabwe
Group C: Nigeria, Tunisia, Uganda, Tanzania
Group D: Senegal, DR Congo, Benin, Botswana
Group E: Algeria, Burkina Faso, Equatorial Guinea, Sudan
Group F: Ivory Coast, Cameroon, Gabon, Mozambique
AFCON 2025: Match schedule
Group Stage
December 21
Group A: Morocco vs Comoros (Prince Moulay Abdellah Stadium)
December 22
Group A: Mali vs Zambia (Stade Mohammed V)
Group B: Egypt vs Zimbabwe (Adrar Stadium)
Group B: South Africa vs Angola (Marrakesh Stadium)
December 23
Group C: Nigeria vs Tanzania (Fez Stadium)
Group C: Tunisia vs Uganda (Prince Moulay Abdellah Stadium)
Group D: Senegal vs Botswana (Ibn Batouta Stadium)
Group D: DR Congo vs Benin (Al Barid Stadium)
December 24
Group E: Algeria vs Sudan (Moulay Hassan Stadium)
Group E: Burkina Faso vs Equatorial Guinea (Stade Mohammed V)
Group F: Ivory Coast vs Mozambique (Marrakesh Stadium)
Group F: Cameroon vs Gabon(Adrar Stadium)
December 26
Group A: Morocco vs Mali (Prince Moulay Abdellah Stadium)
Group A: Zambia vs Comoros (Stade Mohammed V)
Group B: Egypt vs South Africa (Adrar Stadium)
Group B: Angola vs Zimbabwe (Marrakesh Stadium)
December 27
Group C: Nigeria vs Tunisia (Fez Stadium)
Group C: Uganda vs Tanzania (Al Barid Stadium)
Group D: Senegal vs DR Congo (Ibn Batouta Stadium)
Group D: Benin vs Botswana (Prince Moulay Abdellah Stadium)
December 28
Group E: Algeria vs Burkina Faso (Moulay Hassan Stadium)
Group E: Equatorial Guinea vs Sudan (Stade Mohammed V)
Group F: Ivory Coast vs Cameroon (Marrakesh Stadium)
Group F: Gabon vs Mozambique (Adrar Stadium)
December 29
Group A: Comoros vs Mali (Stade Mohammed V)
Group A: Zambia vs Morocco (Prince Moulay Abdellah Stadium)
Group B: Angola vs Egypt (Adrar Stadium)
Group B: Zimbabwe vs South Africa (Marrakesh Stadium)
December 30
Group C: Tanzania vs Tunisia (Prince Moulay Abdellah Stadium)
Group C: Uganda vs Nigeria (Fez Stadium)
Group D: Benin vs Senegal (Ibn Batouta Stadium)
Group D: Botswana vs DR Congo (Al Barid Stadium)
December 31
Group E: Equatorial Guinea vs Algeria (Moulay Hassan Stadium)
Group E: Sudan vs Burkina Faso (Stade Mohammed V)
Group F: Gabon vs Ivory Coast (Marrakesh Stadium)
Group F: Mozambique vs Cameroon (Adrar Stadium)
AFCON 2025: Further Stages
Round of 16: Saturday, Jan. 3 2026 to Tuesday, Jan. 6 2026
Quarterfinals: Friday, Jan. 9 2026 and Saturday, Jan. 10 2026
Semifinals: Wednesday, Jan. 14 2026
Third-place playoff: Saturday, Jan. 17 2026
Final: Sunday, Jan. 18 2026
AFCON 2025: Live Streaming
The African Cup of Nations 2025-26 will be streamed live on FanCode app and website in India.