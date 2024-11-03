United Arab Emirates Vs Netherlands, ICC CWC League 2 Toss Update: NED Field First In Al-Amerat - Check Playing XIs

Netherlands won the toss and have opted to field first against United Arab Emirates in match 43 of the ICC Men's Cricket World Cup League 2 on Sunday, November 3, at the Al-Amerat Cricket Ground in Oman. (More Cricket News)
Playing XIs
UAE: Muhammad Waseem, Tanish Suri, Vriitya Aravind(wk), Vishnu Sukumaran, Rahul Chopra(c), Dhruv Parashar, Basil Hameed, Aayan Khan, Ali Naseer, Rahul Bhatia, Junaid Siddique
Netherlands: Michael Levitt, Max O'Dowd, Vikramjit Singh, Scott Edwards(c)(wk), Bas de Leede, Noah Croes, Shariz Ahmad, Roelof van der Merwe, Aryan Dutt, Timm van der Gugten, Paul van Meekeren
United Arab Emirates Vs Netherlands: Full Squads
Netherlands: Scott Edwards (c), Musa Ahmad, Shariz Ahmad, Wesley Barresi, Noah Croes, Aryan Dutt, Oli Elenbaas, Clayton Floyd, Viv Kingma, Kyle Klein, Ryan Klein, Michael Levitt, Max O'Dowd, Vikram Singh, Paul van Meekeren. Reserve: Daniel Doram
UAE: Rahul Chopra (captain), Aayan Afzal Khan, Ali Naseer, Aryansh Sharma, Basil Hameed, Dhruv Parashar, Junaid Siddique, Muhammad Farooq, Muhammad Jawadullah, Muhammad Waseem, Omid Rahman, Rahul Bhatia, Tanish Suri, Vishnu Sukumaran and Vriitya Aravind.