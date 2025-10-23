New Zealand Vs England LIVE Score, 3rd T20I: Hosts Look To Level Series In Auckland

New Zealand vs England Live Score, 3rd T20I: Full Squads
New Zealand: Mitchell Santner (c), Michael Bracewell, Mark Chapman, Devon Conway, Jacob Duffy, Zak Foulkes, Matt Henry, Bevon Jacobs, Kyle Jamieson, Daryl Mitchell, Jimmy Neesham, Rachin Ravindra, Tim Robinson, Tim Seifert
England: Harry Brook (c), Zak Crawley, Jacob Bethell, Liam Dawson, Jamie Overton, Sam Curran, Rehan Ahmed, Tom Banton (wk), Jordan Cox (wk), Philip Salt (wk), Jos Buttler (wk), Sonny Baker, Luke Wood, Adil Rashid, Brydon Carse
New Zealand vs England Live Score, 3rd T20I: Head-To-Head
New Zealand vs England T20I Head-To-Head:
Matches Played: 29
New Zealand Wins: 10
England Wins: 17
No Result: 2
NZ vs ENG T20I Records at Eden Park:
Matches Played: 3
New Zealand Wins: 0
England Wins: 3
No Result: 0
New Zealand vs England Live Score, 3rd T20I: Where To Watch?
The third T20I between New Zealand and England will be live-streamed in India on the SonyLIV and FanCode apps and websites. Television broadcasts will take place on the Sony Sports Network TV channels.