New Zealand Vs England LIVE Score, 3rd T20I: Hosts Look To Level Series In Auckland

England's Harry Brook walks from the field after he was dismissed during the T20 cricket international between New Zealand and England in Christchurch, New Zealand, Saturday, Oct.18, 2025. | Photo: AP/Andrew Cornaga

Welcome to the live coverage of the third T20I between New Zealand and England at Eden Park, Auckland, on Thursday, October 23, 2025. After the first match at Christchurch was washed out, England secured a 65-run win at the same venue in the second match, taking a 1-0 lead in the series. A win in Auckland will seal the series for the Three Lions, while New Zealand need a victory to level it. Follow the live scores and updates from the New Zealand vs England match right here.

LIVE UPDATES

23 Oct 2025, 11:08:04 am IST New Zealand vs England Live Score, 3rd T20I: Full Squads New Zealand: Mitchell Santner (c), Michael Bracewell, Mark Chapman, Devon Conway, Jacob Duffy, Zak Foulkes, Matt Henry, Bevon Jacobs, Kyle Jamieson, Daryl Mitchell, Jimmy Neesham, Rachin Ravindra, Tim Robinson, Tim Seifert England: Harry Brook (c), Zak Crawley, Jacob Bethell, Liam Dawson, Jamie Overton, Sam Curran, Rehan Ahmed, Tom Banton (wk), Jordan Cox (wk), Philip Salt (wk), Jos Buttler (wk), Sonny Baker, Luke Wood, Adil Rashid, Brydon Carse

23 Oct 2025, 10:55:29 am IST New Zealand vs England Live Score, 3rd T20I: Head-To-Head New Zealand vs England T20I Head-To-Head: Matches Played: 29

New Zealand Wins: 10

England Wins: 17

No Result: 2 NZ vs ENG T20I Records at Eden Park: Matches Played: 3

New Zealand Wins: 0

England Wins: 3

No Result: 0

23 Oct 2025, 10:32:41 am IST New Zealand vs England Live Score, 3rd T20I: Where To Watch? The third T20I between New Zealand and England will be live-streamed in India on the SonyLIV and FanCode apps and websites. Television broadcasts will take place on the Sony Sports Network TV channels.