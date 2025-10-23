New Zealand Vs England LIVE Score, 3rd T20I: Hosts Look To Level Series In Auckland

New Zealand vs England 3rd T20I Live Cricket Score: Catch the play-by-play updates from the match at Eden Park, Auckland, on October 23, 2025

England's Harry Brook walks from the field after he was dismissed during the T20 cricket international between New Zealand and England in Christchurch, New Zealand, Saturday, Oct.18, 2025. | Photo: AP/Andrew Cornaga
Welcome to the live coverage of the third T20I between New Zealand and England at Eden Park, Auckland, on Thursday, October 23, 2025. After the first match at Christchurch was washed out, England secured a 65-run win at the same venue in the second match, taking a 1-0 lead in the series. A win in Auckland will seal the series for the Three Lions, while New Zealand need a victory to level it. Follow the live scores and updates from the New Zealand vs England match right here.
New Zealand vs England Live Score, 3rd T20I: Full Squads

New Zealand: Mitchell Santner (c), Michael Bracewell, Mark Chapman, Devon Conway, Jacob Duffy, Zak Foulkes, Matt Henry, Bevon Jacobs, Kyle Jamieson, Daryl Mitchell, Jimmy Neesham, Rachin Ravindra, Tim Robinson, Tim Seifert

England: Harry Brook (c), Zak Crawley, Jacob Bethell, Liam Dawson, Jamie Overton, Sam Curran, Rehan Ahmed, Tom Banton (wk), Jordan Cox (wk), Philip Salt (wk), Jos Buttler (wk), Sonny Baker, Luke Wood, Adil Rashid, Brydon Carse

New Zealand vs England Live Score, 3rd T20I: Head-To-Head

New Zealand vs England T20I Head-To-Head:

  • Matches Played: 29

  • New Zealand Wins: 10

  • England Wins: 17

  • No Result: 2

NZ vs ENG T20I Records at Eden Park:

  • Matches Played: 3

  • New Zealand Wins: 0

  • England Wins: 3

  • No Result: 0

New Zealand vs England Live Score, 3rd T20I: Where To Watch?

The third T20I between New Zealand and England will be live-streamed in India on the SonyLIV and FanCode apps and websites. Television broadcasts will take place on the Sony Sports Network TV channels.

New Zealand vs England Live Score, 3rd T20I: Welcome!

A very good morning to all the cricket fans tuning in to the start of our live blog for the NZ vs ENG match in Auckland. England can seal the series with a win tonight, while New Zealand will look to level it. Stay tuned!

