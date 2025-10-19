Cricket

NZ Vs ENG: Rain Plays Spoilsport Between New Zealand And England 1st T20I

Rain forced the abandonment of the first Twenty20 international between New Zealand and England after the visitors posted 153-6 in their completed innings Saturday. Sam Curran top-scored with 49 not out from 35 balls. He hit three fours and two sixes — and 19 runs from the final over of the England innings. Jos Buttler with 29 from 25 balls and Harry Brook with 20 from 14 both made starts but were unable to go on as the England batters struggled when the New Zealand bowlers took the pace off the ball. A shower caused a 15-minute break while England was batting, then returned more heavily between innings, finally causing the match to be abandoned around 10.10 p.m. local time. By then, most of a sell-out crowd had already left Hagley Oval.

New Zealand vs England 1st T20 photos from Christchurch_Rain delays match
New Zealand Vs England 1st T20I | Photo: Chris Symes/Photosport via AP

Rain delays play during the T20 cricket international between New Zealand and England in Christchurch, New Zealand.

New Zealand vs England 1st T20 photos from Christchurch_
New Zealand Vs England 1st T20I | Photo: Chris Symes/Photosport via AP
Rain delays play during the T20 cricket international between New Zealand and England in Christchurch, New Zealand.

New Zealand vs England 1st T20 photos from Christchurch_Sam Curran
New Zealand Vs England 1st T20I | Photo: Chris Symes/Photosport via AP
Sam Curran of England bats during the T20 cricket international between New Zealand and England in Christchurch, New Zealand.

New Zealand vs England 1st T20 photos from Christchurch_Jacob Duffy
New Zealand Vs England 1st T20I | Photo: Andrew Cornaga/Photosport via AP
New Zealand's Jacob Duffy drops a catch during the T20 cricket international between New Zealand and England in Christchurch, New Zealand.

New Zealand vs England 1st T20 photos from Christchurch_Harry Brook
New Zealand Vs England 1st T20I | Photo: Andrew Cornaga/Photosport via AP
Harry Brook of England is out bowled by New Zealand player Jimmy Neesham during the T20 cricket international between New Zealand and England in Christchurch, New Zealand.

New Zealand vs England 1st T20 photos from Christchurch_Harry Brook
New Zealand Vs England 1st T20I | Photo: Andrew Cornaga/Photosport via AP
England's Harry Brook is out bowled during the T20 cricket international between New Zealand and England in Christchurch, New Zealand.

New Zealand vs England 1st T20 photos from Christchurch_Jimmy Neesham
New Zealand Vs England 1st T20I | Photo: Andrew Cornaga/Photosport via AP
New Zealand's Jimmy Neesham, left, celebrates the wicket of England captain Harry Brook during the T20 cricket international between New Zealand and England in Christchurch, New Zealand.

New Zealand vs England 1st T20 photos from Christchurch_Jos Buttler
New Zealand Vs England 1st T20I | Photo: Andrew Cornaga/Photosport via AP
England's Jos Buttler bats during the T20 cricket international between New Zealand and England in Christchurch, New Zealand.

New Zealand vs England 1st T20 photos from Christchurch_Mark Chapman
New Zealand Vs England 1st T20I | Photo: Andrew Cornaga/Photosport via AP
New Zealand's Mark Chapman takes a catch to dismiss England's Phil Salt during the T20 cricket international between New Zealand and England in Christchurch, New Zealand.

