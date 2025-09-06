Meerut Mavericks Vs Kashi Rudras, UP T20 League Final: MM Opt To Bat - Check Playing XIs

Meerut Mavericks won the toss and elected to bat first against Kashi Rudras in the final of UP T20 League at the Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow.
Meerut Mavericks Vs Kashi Rudras, UP T20 League Final: Playing XIs
Meerut Mavericks Playing XI: Swastik Chikara, Akshay Dubey (wk), Divyansh Rajput, Madhav Kaushik (c), Rituraj Sharma, Prashant Chaudhary, Ritik Vats, Yash Garg, Kartik Tyagi, Vijay Kumar, Zeeshan Ansari
Kashi Rudras Playing XI: Karan Sharma (c), Abhishek Goswami, Yashovardhan Singh, Uvaish Ahmed (wk), Shubham Chaubey, Saksham Rai, Shiva Singh, Kartik Yadav, Shivam Mavi, Sunil Kumar, Atal Bihari Vipin Rai
Meerut Mavericks Vs Kashi Rudras, UP T20 League Final: Squads
Kashi Rudras Squad: Karan Sharma (c), Shivam Mavi, Shiva Singh, Yashovardhan Singh, Arnanav Baliyan, Sunil Kumar, Amar Chaudhary, Shubham Dubey, Abhishek Goswami, Upendra Yadav (wk), Uvaish Ahmad, Harsh Payal, Rishabh Rajput, Atal Bihari Rai, Deepanshu Yadav, Saksham Rai, Sudhanshu Sonkar, Bhavy Goyal
Meerut Mavericks Squad: Rinku Singh, Akshay Dubey (wk), Swastik Chikara, Rituraj Sharma, Madhav Kaushik (c), Divyansh Rajput, Ritik Vats, Yash Garg, Zeeshan Ansari, Kartik Tyagi, Vijay Kumar, Vishal Chaudhary, Sahab Yuvraj, Vaibhav Chaudhary, Sachin Singh, Aditya Kumar Singh, Rajat Sanserwal, Ansh Dwivedi, Divyansh joshi
Uttar Pradesh T20 League: Live Streaming Details
The Uttar Pradesh T20 League will be live streamed on the SonyLIV app and website in India. It will be telecast on the Sony Sports Network TV channels in the country.