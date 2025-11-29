Lumbini Lions Vs Pokhara Avengers LIVE Score, NPL 2025: Rohit Paudel Opts To Bowl - Check Playing XIs

Lumbini Lions vs Pokhara Avengers LIVE Score, Nepal Premier League 2025: Playing XIs
Lumbini Lions vs Pokhara Avengers LIVE Score, Nepal Premier League 2025: Rohit Paudel Opts To Bowl
Lumbini Lions vs Pokhara Avengers LIVE Score, Nepal Premier League 2025: Points Table
|Team
|P
|W
|L
|NR
|PTS
|NRR
|Sudurpaschim Royals
|4
|4
|0
|0
|8
|1.341
|Biratnagar Kings
|5
|4
|1
|0
|8
|0.421
|Kathmandu Gorkhas
|5
|3
|2
|0
|6
|0.414
|Chitwan Rhinos
|4
|2
|2
|0
|4
|-0.113
|Karnali Yaks
|4
|1
|3
|0
|2
|0.07
|Pokhara Avengers
|3
|1
|2
|0
|2
|-0.767
|Lumbini Lions
|4
|1
|3
|0
|2
|-1.173
|Janakpur Bolts
|3
|0
|3
|0
|0
|-0.825
Lumbini Lions vs Pokhara Avengers LIVE Score, Nepal Premier League 2025: Squads
Lumbini Lions Squad: D Arcy Short, Sumit Maharjan, Rohit Paudel(c), Dilip Nath(w), Gulbadin Naib, Ruben Trumpelmann, Sundeep Jora, Sher Malla, Thomas Draca, Tilak Bhandari, Abhishesh Gautam, Aadil Khan, Durgesh Gupta, Bishal Patel, Sameer Ali Musalman, Dinesh Adhikari
Pokhara Avengers Squad: Dinesh Kharel, Adam Rossington(w), Kushal Bhurtel(c), Sumeet Verma, James Neesham, Trit Raj Das, Daniel Douthwaite, Kiran Thagunna, Bipin Khatri, Aakash Chand, Sagar Dhakal, Arjun Kumal, Abhisekh Tiwari, Sandeep Chettri, Krishna Poudel