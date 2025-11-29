Lumbini Lions Vs Pokhara Avengers LIVE Score, NPL 2025: Rohit Paudel Opts To Bowl - Check Playing XIs

Lumbini Lions Vs Pokhara Avengers, Nepal Premier League 2025: Follow the live score and updates of Match 17 of the NPL 2025 on Saturday, 29 November, at Tribhuvan University International Cricket Ground, Kirtipur, right here

Lions Off To Perfect Start With 6 Wicket Win Over Rhinos
Rohit Paudel bats during 2nd innings against Chitwan Rhinos Instagram/Official NPL
Welcome to the live coverage of today's Nepal Premier League (NPL) 2025 match featuring Lumbini Lions and Pokhara Avengers, to be played at the Tribhuvan University International Cricket Ground, Kirtipur on Saturday, November 29. The Lions will want to roar the loudest however, the Avengers will want to make sure they curb that. A win for either side could lift them in the NPL 2025 points table. Follow the live score and updates of Match 17 of the NPL 2025 on Saturday, 29 November, at Tribhuvan University International Cricket Ground, Kirtipur, right here
LIVE UPDATES

Lumbini Lions vs Pokhara Avengers LIVE Score, Nepal Premier League 2025: Playing XIs

Lumbini Lions vs Pokhara Avengers LIVE Score, Nepal Premier League 2025: Rohit Paudel Opts To Bowl

Lumbini Lions skipper Rohit Paudel has won the toss and opted to bowl.

Lumbini Lions vs Pokhara Avengers LIVE Score, Nepal Premier League 2025: Points Table

TeamPWLNRPTSNRR
Sudurpaschim Royals440081.341
Biratnagar Kings541080.421
Kathmandu Gorkhas532060.414
Chitwan Rhinos42204-0.113
Karnali Yaks413020.07
Pokhara Avengers31202-0.767
Lumbini Lions41302-1.173
Janakpur Bolts30300-0.825

Lumbini Lions vs Pokhara Avengers LIVE Score, Nepal Premier League 2025: Squads

Lumbini Lions Squad: D Arcy Short, Sumit Maharjan, Rohit Paudel(c), Dilip Nath(w), Gulbadin Naib, Ruben Trumpelmann, Sundeep Jora, Sher Malla, Thomas Draca, Tilak Bhandari, Abhishesh Gautam, Aadil Khan, Durgesh Gupta, Bishal Patel, Sameer Ali Musalman, Dinesh Adhikari

Pokhara Avengers Squad: Dinesh Kharel, Adam Rossington(w), Kushal Bhurtel(c), Sumeet Verma, James Neesham, Trit Raj Das, Daniel Douthwaite, Kiran Thagunna, Bipin Khatri, Aakash Chand, Sagar Dhakal, Arjun Kumal, Abhisekh Tiwari, Sandeep Chettri, Krishna Poudel

