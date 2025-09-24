Cricket

India Vs Bangladesh, Asia Cup 2025 Super Four: IND Seek To Seal Finals Place Against BAN

India play against Bangladesh in the fourth Super Four match of the Asia Cup 2025 at the Dubai International Cricket Stadium on Thursday, September 2025. India are unbeaten in the tournament, winning all three of their group-stage fixtures and their first Super Four fixture against Pakistan. As such, a big win in today’s match can all but send the Men in Blue to the Asia Cup finals. Meanwhile, after beginning their Super Four journey with a four-wicket win over Sri Lanka, the Bengal Tigers will look to upset the odds and get a good result from today’s match before a crucial fixture against Pakistan. Bangladesh’s stand-in captain Jaker Ali won the toss and opted to bowl against India.

P
Photo Webdesk
Updated on:
Updated on:
Asia Cup cricket Super 4 match India vs Bangladesh photos_Suryakumar Yadav
Asia Cup 2025 Super Four: India vs Bangladesh | Photo: AP/Altaf Qadri

India's captain Suryakumar Yadav, left, tosses the coin as Bangladesh's captain Jaker Ali centre, looks on during the Asia Cup cricket match between India and Bangladesh at Dubai International Cricket Stadium in Dubai, United Arab Emirates.

2/16
Asia Cup cricket Super 4 match India vs Bangladesh photos_1
Asia Cup 2025 Super Four: India vs Bangladesh | Photo: AP/Altaf Qadri

Indian and Bangladesh players stand for the national anthem during the Asia Cup cricket match between India and Bangladesh at Dubai International Cricket Stadium in Dubai, United Arab Emirates.

3/16
Asia Cup cricket Super 4 match India vs Bangladesh photos_Bangladesh fans
Asia Cup 2025 Super Four: India vs Bangladesh | Photo: AP/Altaf Qadri

Bangladesh fans cheer for their team in the stands before the start of the Asia Cup Cricket match between India and Bangladesh at Dubai International Cricket Stadium in Dubai, United Arab Emirates.

4/16
Asia Cup cricket Super 4 match India vs Bangladesh photos_Shubman Gill
Asia Cup 2025 Super Four: India vs Bangladesh | Photo: AP/Altaf Qadri

India's Shubman Gill plays a shot during the Asia Cup cricket match between India and Bangladesh at Dubai International Cricket Stadium in Dubai, United Arab Emirates.

5/16
Asia Cup cricket Super 4 match India vs Bangladesh photos_Abhishek Sharma, Shubman Gill
Asia Cup 2025 Super Four: India vs Bangladesh | Photo: AP/Altaf Qadri

India's Abhishek Sharma, left, talks to his teammate Shubman Gill during the Asia Cup cricket match between India and Bangladesh at Dubai International Cricket Stadium in Dubai, United Arab Emirates.

6/16
Asia Cup cricket Super 4 match India vs Bangladesh photos_Abhishek Sharma
Asia Cup 2025 Super Four: India vs Bangladesh | Photo: AP/Altaf Qadri

India's Abhishek Sharma plays a shot during the Asia Cup cricket match between India and Bangladesh at Dubai International Cricket Stadium in Dubai, United Arab Emirates.

7/16
Asia Cup cricket Super 4 match India vs Bangladesh photos_Shubman Gill
Asia Cup 2025 Super Four: India vs Bangladesh | Photo: AP/Altaf Qadri

India's Shubman Gill plays a shot during the Asia Cup cricket match between India and Bangladesh at Dubai International Cricket Stadium in Dubai, United Arab Emirates.

8/16
Asia Cup cricket Super 4 match India vs Bangladesh photos_Rishad Hossain
Asia Cup 2025 Super Four: India vs Bangladesh | Photo: AP/Altaf Qadri

Bangladesh's Rishad Hossain, centre, celebrates with teammates the wicket of of India's Shubman Gill, right, during the Asia Cup cricket match between India and Bangladesh at Dubai International Cricket Stadium in Dubai, United Arab Emirates.

9/16
Asia Cup cricket Super 4 match India vs Bangladesh photos_Abhishek Sharma
Asia Cup 2025 Super Four: India vs Bangladesh | Photo: AP/Altaf Qadri

India's Abhishek Sharma celebrates his fifty runs during the Asia Cup cricket match between India and Bangladesh at Dubai International Cricket Stadium in Dubai, United Arab Emirates.

10/16
Asia Cup cricket Super 4 match India vs Bangladesh photos_Suryakumar Yadav
Asia Cup 2025 Super Four: India vs Bangladesh | Photo: AP/Altaf Qadri

India's captain Suryakumar Yadav plays a shot during the Asia Cup cricket match between India and Bangladesh at Dubai International Cricket Stadium in Dubai, United Arab Emirates.

11/16
Asia Cup cricket Super 4 match India vs Bangladesh photos_Mustafizur Rahman
Asia Cup 2025 Super Four: India vs Bangladesh | Photo: AP/Altaf Qadri

Bangladesh's Mustafizur Rahman, left, successfully run out India's Abhishek Sharma, right, during the Asia Cup cricket match between India and Bangladesh at Dubai International Cricket Stadium in Dubai, United Arab Emirates.

12/16
Asia Cup cricket Super 4 match India vs Bangladesh photos_1
Asia Cup 2025 Super Four: India vs Bangladesh | Photo: AP/Altaf Qadri

Bangladesh players celebrates the wicket of India's captain Suryakumar Yadav during the Asia Cup cricket match between India and Bangladesh at Dubai International Cricket Stadium in Dubai, United Arab Emirates.

13/16
Asia Cup cricket Super 4 match India vs Bangladesh photos_Tilak Varma
Asia Cup 2025 Super Four: India vs Bangladesh | Photo: AP/Altaf Qadri

India's Tilak Varma plays a shot during the Asia Cup cricket match between India and Bangladesh at Dubai International Cricket Stadium in Dubai, United Arab Emirates.

14/16
Asia Cup cricket Super 4 match India vs Bangladesh photos_Tanzim Hasan Sakib
Asia Cup 2025 Super Four: India vs Bangladesh | Photo: AP/Altaf Qadri

Bangladesh's Tanzim Hasan Sakib, centre, celebrates the wicket of India's Tilak Varma during the Asia Cup cricket match between India and Bangladesh at Dubai International Cricket Stadium in Dubai, United Arab Emirates.

15/16
Asia Cup cricket Super 4 match India vs Bangladesh photos_Axar Patel
Asia Cup 2025 Super Four: India vs Bangladesh | Photo: AP/Altaf Qadri

India's Axar Patel plays a shot during the Asia Cup cricket match between India and Bangladesh at Dubai International Cricket Stadium in Dubai, United Arab Emirates.

16/16
Asia Cup cricket Super 4 match India vs Bangladesh photos_Hardik Pandya
Asia Cup 2025 Super Four: India vs Bangladesh | Photo: AP/Altaf Qadri

India's Hardik Pandya plays a shot during the Asia Cup cricket match between India and Bangladesh at Dubai International Cricket Stadium in Dubai, United Arab Emirates.

Get the Latest Cricket News, today's match Live Cricket Scores, Match Results, and upcoming cricket series & schedule at Outlook India. To follow our special coverage of the Asia Cup 2025, News updates, Asia Cup 2025 Schedule, Asia Cup teams' Squad, Asia Cup Points table, and stats.

SUBSCRIBE
Tags

Click/Scan to Subscribe

qr-code

Advertisement

MOST POPULAR

Advertisement

WATCH

Advertisement

MORE FROM THE AUTHOR

Advertisement

PHOTOS

Advertisement

CLOSE

Today Sports News

Cricket News

  1. India Vs Bangladesh Live Cricket Score, T20 Asia Cup 2025 Super Four: Hardik Pandya Departs On 38 As IND Finish 168/6

  2. India Vs Bangladesh Toss Update, Asia Cup 2025 Super Four: BAN Bowling First - Check Playing XIs

  3. Shreyas Iyer To Miss Red-Ball Cricket In Coming Months, Confirms BCCI

  4. OTD In 2007: India Beat Pakistan In Inaugural ICC T20 World Cup Final

  5. India U19 Vs Australia U19, 2nd Youth ODI: Vaibhav Suryavanshi Breaks Record For Most Sixes In YODI's

Football News

  1. Bayern Munich 4-0 Tottenham Highlights, Club Friendlies: Kane, Coman Shine In Die Roten’s Pre-Season Rout Of Spurs

  2. Panathinaikos 0-0 Shakhtar Donetsk Highlights, UEFA Europa League Qualifiers: Goalless First Leg In Athens

  3. Ballon D’Or 2025: Complete List Of Awards And Nominees

  4. Durand Cup 2025: NEROCA FC And Indian Navy Share Spoils In Goalless Draw

  5. Premier League Transfers: Burnley Sign Leslie Ugochukwu From Chelsea For £23m

Tennis News

  1. Alexander Bublik Wins Hangzhou Title, Lorenzo Musetti Stunned By Alejandro Tabilo In Chengdu

  2. Iga Swiatek Vs Ekaterina Alexandrova, Korea Open 2025: Polish Star Overcomes Early Scare To Clinch Maiden Title

  3. Jasmine Paolini Downs Jessica Pegula As Italy Retain Billie Jean King Cup Title

  4. Billie Jean King Cup: Italy Ride On Paolini's Heroics To Reach Final

  5. Billie Jean King Cup: Paolini And Italy's Comeback Heroics Seal Final Spot

Badminton News

  1. India At Korea Open Super 500 Preview: HS Prannoy, Ayush Shetty To Spearhead Challenge

  2. Satwik-Chirag Vs Kim-Seo Match Report, China Masters Final: Heartbreak For Sat-Chi Who Went Down In Straight Sets

  3. Satwik-Chirag Vs Kim-Seo Highlights, China Masters Final: Indian Pair Goes Down In Straight Games

  4. China Masters 2025: Satwik-Chirag Sail Into The Final With Win Over Aaron Chia-Soh Wooi

  5. Satwik-Chirag Vs Ren-Xie, China Masters 2025: Indian Duo Breezes Into Semi-Finals

Trending Stories

National News

  1. Religious Rhetoric And Divisiveness Threaten India’s Democracy—Here’s How We Can Safeguard It

  2. Public Land Or Builder’s Gain? Congress Questions Hasty Clearance Of Juhu SRA Scheme

  3. SC Allows CBI To Register Six More Cases In ‘Builder-Bank Nexus’ In NCR

  4. Ram-Rajya Should Come In Delhi, Durga Puja Cannot End At 10 PM: CM Rekha Gupta

  5. Missing From The Ballot: How DUSU Elections Silenced Marginalised Voices

Entertainment News

  1. Remembering Silk Smitha: Desire, Defiance, And The Cost Of Visibility

  2. Nishaanchi Review | A Small-Town Masala Carnival From Kashyap’s Filmy Heart

  3. Are We Really Free? | 11 Films To Watch This Independence Day

  4. 96 Years Of Kishore Kumar & His Evergreen Freedom In Comic Despair

  5. A Decade Of Masaan: Transgressive Love Amidst The Crumbling Facade Of Culture

US News

  1. Trump Says Ukraine Can Win Back All Territory From Russia With NATO’s Help

  2. Trump to Address UNGA : ‘Globalist Institutions Have Decayed the World Order’

  3. Immigration Attorneys, Companies Tell H-1B Visa Holders To Return To US Immediately Or Risk Getting Stranded

  4. US Vetoes Security Council Resolution Demanding Immediate Gaza Ceasefire, Hostage Release

  5. Trump Asks Britain To Call Out Military To Control Its Borders

World News

  1. A Two State Solution Is A Pipe Dream For Now

  2. At UN, Trump Slams ‘Globalist Institutions,’ Targets India, China Over Ukraine War

  3. Turkish President Erdogan Speaks About Kashmir At UNGA

  4. Indonesia, EU Seal Landmark Trade Deal After Nearly A Decade of Talks

  5. Ukrainian Drone Barrage Disrupts Moscow Air Traffic, Over 200 Flights Affected

Latest Stories

  1. Uttarakhand Achieves Historic Revenue Surplus, Confirmed By CAG Report

  2. Zubeen Garg Last Rites: Legendary Singer Laid To Rest With Full State Honours

  3. September 23, 2025 Horoscope: Surprises Await Cancer, Libra, And Pisces

  4. When The River Took The Harvest: Pulwama’s Orchard Farmers Face A Season Of Loss

  5. France Formally Recognises Palestinian Statehood At UN Meeting

  6. Bayer Leverkusen 1-1 Monchengladbach, Bundesliga: Tabakovic Rescues Draw For Visitors

  7. Trump's 'Reckless' $100,000 H-1B Fee Slammed As Xenophobic Weaponisation Of Immigration Policy, Says Advocacy Group

  8. Kolkata Rains: Heavy Downpour Triggers Massive Waterlogging and School Closures