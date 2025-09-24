Cricket

India Vs Bangladesh, Asia Cup 2025 Super Four: IND Seek To Seal Finals Place Against BAN

India play against Bangladesh in the fourth Super Four match of the Asia Cup 2025 at the Dubai International Cricket Stadium on Thursday, September 2025. India are unbeaten in the tournament, winning all three of their group-stage fixtures and their first Super Four fixture against Pakistan. As such, a big win in today’s match can all but send the Men in Blue to the Asia Cup finals. Meanwhile, after beginning their Super Four journey with a four-wicket win over Sri Lanka, the Bengal Tigers will look to upset the odds and get a good result from today’s match before a crucial fixture against Pakistan. Bangladesh’s stand-in captain Jaker Ali won the toss and opted to bowl against India.