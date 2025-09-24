India Vs Bangladesh, Asia Cup 2025 Super Four: IND Seek To Seal Finals Place Against BAN

India's captain Suryakumar Yadav, left, tosses the coin as Bangladesh's captain Jaker Ali centre, looks on during the Asia Cup cricket match between India and Bangladesh at Dubai International Cricket Stadium in Dubai, United Arab Emirates.
Indian and Bangladesh players stand for the national anthem during the Asia Cup cricket match between India and Bangladesh at Dubai International Cricket Stadium in Dubai, United Arab Emirates.
Bangladesh fans cheer for their team in the stands before the start of the Asia Cup Cricket match between India and Bangladesh at Dubai International Cricket Stadium in Dubai, United Arab Emirates.
India's Shubman Gill plays a shot during the Asia Cup cricket match between India and Bangladesh at Dubai International Cricket Stadium in Dubai, United Arab Emirates.
India's Abhishek Sharma, left, talks to his teammate Shubman Gill during the Asia Cup cricket match between India and Bangladesh at Dubai International Cricket Stadium in Dubai, United Arab Emirates.
India's Abhishek Sharma plays a shot during the Asia Cup cricket match between India and Bangladesh at Dubai International Cricket Stadium in Dubai, United Arab Emirates.
India's Shubman Gill plays a shot during the Asia Cup cricket match between India and Bangladesh at Dubai International Cricket Stadium in Dubai, United Arab Emirates.
Bangladesh's Rishad Hossain, centre, celebrates with teammates the wicket of of India's Shubman Gill, right, during the Asia Cup cricket match between India and Bangladesh at Dubai International Cricket Stadium in Dubai, United Arab Emirates.
India's Abhishek Sharma celebrates his fifty runs during the Asia Cup cricket match between India and Bangladesh at Dubai International Cricket Stadium in Dubai, United Arab Emirates.
India's captain Suryakumar Yadav plays a shot during the Asia Cup cricket match between India and Bangladesh at Dubai International Cricket Stadium in Dubai, United Arab Emirates.
Bangladesh's Mustafizur Rahman, left, successfully run out India's Abhishek Sharma, right, during the Asia Cup cricket match between India and Bangladesh at Dubai International Cricket Stadium in Dubai, United Arab Emirates.
Bangladesh players celebrates the wicket of India's captain Suryakumar Yadav during the Asia Cup cricket match between India and Bangladesh at Dubai International Cricket Stadium in Dubai, United Arab Emirates.
India's Tilak Varma plays a shot during the Asia Cup cricket match between India and Bangladesh at Dubai International Cricket Stadium in Dubai, United Arab Emirates.
Bangladesh's Tanzim Hasan Sakib, centre, celebrates the wicket of India's Tilak Varma during the Asia Cup cricket match between India and Bangladesh at Dubai International Cricket Stadium in Dubai, United Arab Emirates.
India's Axar Patel plays a shot during the Asia Cup cricket match between India and Bangladesh at Dubai International Cricket Stadium in Dubai, United Arab Emirates.
India's Hardik Pandya plays a shot during the Asia Cup cricket match between India and Bangladesh at Dubai International Cricket Stadium in Dubai, United Arab Emirates.