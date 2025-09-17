Cricket

India Vs Australia, 2nd Women's ODI: Smriti Mandhana Hundred Guides IND-W To 102-Run Win

Smriti Mandhana smashed the second-fastest ODI century by an Indian woman as the hosts handed Australia their heaviest defeat — a 102-run thrashing — in the second ODI to level the three-match series 1-1 in Mullanpur on Wednesday (September 17, 2025). Mandhana’s onslaught of 117 off only 91 balls with 14 fours and four sixes in the first half powered India to their highest-ever total of 292, and despite plenty of dropped catches, the hosts recorded a huge win by bowling Australia out for 190 in 40.5 overs. Australia’s chase never found a momentum as India’s sharp bowling and fielding kept them on a tight leash in the first 10 overs from which the visitors managed only 25/2, and it became an uphill task which they could not surmount despite their long batting line-up. The series deciding third and final ODI will be played in New Delhi on September 20.

P
Photo Webdesk
Updated on:
Updated on:
India Women vs Australia Women 2nd ODI
Australia Women vs India Women 2nd ODI | Photo: PTI/Kamal Kishore

India Women players celebrate after winning the second ODI cricket match of a series against Australia Women, in New Chandigarh.

2/14
Australia Women vs India Women 2nd ODI
India Women vs Australia Women 2nd ODI | Photo: PTI/Kamal Kishore

Australia's Tahlia McGrath plays a shot during the second ODI cricket match of a series between India Women and Australia Women, in New Chandigarh.

3/14
AUS-W vs IND-W: 2nd ODI
IND-W vs AUS-W: 2nd ODI | Photo: PTI/Kamal Kishore

Australia's Ashleigh Gardner plays a shot during the second ODI cricket match of a series between India Women and Australia Women, in New Chandigarh.

4/14
India Women vs Australia Women
Australia Women vs India Women | Photo: PTI/Kamal Kishore

Australia's Annabel Sutherland plays a shot during the second ODI cricket match of a series between India Women and Australia Women, in New Chandigarh.

5/14
Australia Women vs India Women
India Women vs Australia Women | Photo: PTI/Kamal Kishore

Australia's Ellyse Perry plays a shot during the second ODI cricket match of a series between India Women and Australia Women, in New Chandigarh.

6/14
Australia India Womens Cricket
India Australia Women's Cricket | Photo: PTI/Kamal Kishore

India's Renuka Singh bowls a delivery during the second ODI cricket match of a series between India Women and Australia Women, in New Chandigarh.

7/14
India Australia Womens Cricket
Australia India Women's Cricket | Photo: PTI/Kamal Kishore

Australia's captain Alyssa Healy plays a shot during the second ODI cricket match of a series between India Women and Australia Women, in New Chandigarh.

8/14
AUS-W vs IND-W
IND-W vs AUS-W | Photo: PTI/Kamal Kishore

Australia's Darcie Brown during the second ODI cricket match of a series between India Women and Australia Women, in New Chandigarh.

9/14
India Women vs Australia Women
Australia Women vs India Women | Photo: PTI/Kamal Kishore

India's Richa Ghosh plays a shot during the second ODI cricket match of a series between India Women and Australia Women, in New Chandigarh.

10/14
Australia Women vs India Women
India Women vs Australia Women | Photo: PTI/Kamal Kishore

India's Deepti Sharma plays a shot during the second ODI cricket match of a series between India Women and Australia Women, in New Chandigarh.

11/14
IND W vs AUS W: 2nd ODI
AUS W vs IND W: 2nd ODI | Photo: PTI/Kamal Kishore

India's Smriti Mandhana celebrates her century during the second ODI cricket match of a series between India Women and Australia Women, in New Chandigarh.

12/14
AUS W vs IND W: 2nd ODI
IND W vs AUS W: 2nd ODI | Photo: PTI/Kamal Kishore

India's captain Harmanpreet Kaur plays a shot during the second ODI cricket match of a series between India Women and Australia Women, in New Chandigarh.

13/14
India Women vs Australia Women 2nd ODI
Australia Women vs India Women 2nd ODI | Photo: PTI/Kamal Kishore

India's Smriti Mandhana plays a shot during the second ODI cricket match of a series between India Women and Australia Women, in New Chandigarh.

14/14
Australia Women vs India Women 2nd ODI
India Women vs Australia Women 2nd ODI | Photo: PTI/Kamal Kishore

India's Smriti Mandhana, right, and Pratika Rawal greet each other between the wickets during the second ODI cricket match of a series between India Women and Australia Women, in New Chandigarh.

Get the Latest Cricket News, today's match Live Cricket Scores, Match Results, and upcoming cricket series & schedule at Outlook India. To follow our special coverage of the Asia Cup 2025, News updates, Asia Cup 2025 Schedule, Asia Cup teams' Squad, Asia Cup Points table, and stats.

SUBSCRIBE
Tags

Click/Scan to Subscribe

qr-code

Advertisement

MOST POPULAR

Advertisement

WATCH

Advertisement

MORE FROM THE AUTHOR

Advertisement

PHOTOS

Advertisement

CLOSE

Today Sports News

Cricket News

  1. India Vs Australia Highlights, 2nd Women's ODI Updates: IND-W Level 3-Match Series With 102-Run Win

  2. Pakistan Vs UAE Live Score, Asia Cup: Sharafu, Waseem Start Hosts' Chase Of 147-Run Target | UAE 6/0 (1)

  3. Ireland Vs England Highlights, 1st T20I: Red-Hot Phil Salt Powers ENG To Four-Wicket Win In Opener

  4. India-Pakistan No Handshake Controversy, Asia Cup 2025: PCB Doubles Down On Pycroft Removal Demand - Report

  5. India Vs West Indies Tests: WI Announce 15-Member Test Squad, Roston Chase Named Captain

Football News

  1. Bayern Munich 4-0 Tottenham Highlights, Club Friendlies: Kane, Coman Shine In Die Roten’s Pre-Season Rout Of Spurs

  2. Panathinaikos 0-0 Shakhtar Donetsk Highlights, UEFA Europa League Qualifiers: Goalless First Leg In Athens

  3. Ballon D’Or 2025: Complete List Of Awards And Nominees

  4. Durand Cup 2025: NEROCA FC And Indian Navy Share Spoils In Goalless Draw

  5. Premier League Transfers: Burnley Sign Leslie Ugochukwu From Chelsea For £23m

Tennis News

  1. Guadalajara Open 2025: Iva Jovic Becomes Youngest American To Win WTA Title Since Coco Gauff

  2. Beatriz Haddad Maia Stunned In Sao Paolo; Jelena Ostapenko Suffers Shock Exits At Guadalajara Open

  3. India Vs Switzerland, Davis Cup: Debutant Dhakshineshwar Suresh, Sumit Nagal Hand IND 2-0 Lead

  4. Sao Paolo Open: Beatriz Haddad Maia Sees Off Laura Pigossi To Enter Quarter-finals

  5. Carlos Alcaraz Dating Brooks Nader? Supermodel's Sister Gives Major Hint In US Open 2025 Champion's Romance

Badminton News

  1. Satwik-Chirag Vs Arif-Yap, China Masters 2025: Indian Pair Enter Last 16 With Straight-Game Win

  2. PV Sindhu Vs Julie Dawall Jakobsen, China Masters 2025: Indian Shuttler Wins In Straight Games

  3. Satwik-Chirag Vs Liang-Wang, Hong Kong Open 2025: Indian Duo Finish Runners-Up In BWF 500 Final

  4. Lakshya Sen Vs Li Shi Feng Live Streaming, Hong Kong Open 2025 Final: When, Where To Watch Match

  5. Lakshya Sen Vs Chou Tien Chen, Hong Kong Open: Indian Wins In Straight Games To Storm Into Final

Trending Stories

National News

  1. A Confrontation Between the Institutional Foundations Of Democracy

  2. BJP Expels Leader Over Alleged Objectionable Video With Minor in UP

  3. Hail Mary: Book Review Of Arundhati Roy's 'Mother Mary Comes To Me'

  4. Prime Minister Narendra Modi's 75th Birthday: What Investments And Visits Are Planned This Year

  5. India-US Get Ready For Trade Talks

Entertainment News

  1. Are We Really Free? | 11 Films To Watch This Independence Day

  2. 96 Years Of Kishore Kumar & His Evergreen Freedom In Comic Despair

  3. A Decade Of Masaan: Transgressive Love Amidst The Crumbling Facade Of Culture

  4. Watch | Can Met Gala Truly Celebrate Black Style Without Reckoning With Fashion's Past?

  5. Met Gala Through The Years: A Visual History Of Fashion’s Biggest Night

US News

  1. Trump Meets King Charles Amid 'Dump Trump' Chants On London Streets

  2. U.S. and China Agree on TikTok Ownership Framework Amid Trade Talks

  3. Trump Files $15 Billion Defamation Suit Against The New York Times

  4. Trump Issues Warning To Hamas Over Hostage Use

  5. Charlie Kirk Shooting Suspect: Ammo Engraved With Antifascist Symbols, Gamer Codes, And Meme References

World News

  1. India-US Get Ready For Trade Talks

  2. The Heat Is On: Textile Exporters And Workers Await Government Action

  3. Japan Holds Back On Palestinian Statehood Recognition Amid Diplomatic Pressures

  4. Tianjin Trifecta: Who Plays What Role In Changed India, China, Russia Relations?

  5. Germany Holds Talks With Taliban Representatives To Resume Deportations

Latest Stories

  1. NEET UG Round 2 Seat Allotment Declared; Admissions by September 25

  2. Rohan Kanawade Interview On Sabar Bonda| “Audiences Should See The Relationship As Any Other Love Story”

  3. PM Narendra Modi’s 75th Birthday: Indian and Global Leaders Send Greetings

  4. India Vs Australia Highlights, 2nd Women's ODI Updates: IND-W Level 3-Match Series With 102-Run Win

  5. Horoscope Today, September 17, 2025: What’s in Store for Aries, Libra, Sagittarius & More

  6. Prime Minister Narendra Modi's 75th Birthday: What Investments And Visits Are Planned This Year

  7. Mahalaya 2025 - Date, Rituals, And Celebration Of The Auspicious Day

  8. Death Penalty Sought In Charlie Kirk Killing