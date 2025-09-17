India Women players celebrate after winning the second ODI cricket match of a series against Australia Women, in New Chandigarh.
Australia's Tahlia McGrath plays a shot during the second ODI cricket match of a series between India Women and Australia Women, in New Chandigarh.
Australia's Ashleigh Gardner plays a shot during the second ODI cricket match of a series between India Women and Australia Women, in New Chandigarh.
Australia's Annabel Sutherland plays a shot during the second ODI cricket match of a series between India Women and Australia Women, in New Chandigarh.
Australia's Ellyse Perry plays a shot during the second ODI cricket match of a series between India Women and Australia Women, in New Chandigarh.
India's Renuka Singh bowls a delivery during the second ODI cricket match of a series between India Women and Australia Women, in New Chandigarh.
Australia's captain Alyssa Healy plays a shot during the second ODI cricket match of a series between India Women and Australia Women, in New Chandigarh.
Australia's Darcie Brown during the second ODI cricket match of a series between India Women and Australia Women, in New Chandigarh.
India's Richa Ghosh plays a shot during the second ODI cricket match of a series between India Women and Australia Women, in New Chandigarh.
India's Deepti Sharma plays a shot during the second ODI cricket match of a series between India Women and Australia Women, in New Chandigarh.
India's Smriti Mandhana celebrates her century during the second ODI cricket match of a series between India Women and Australia Women, in New Chandigarh.
India's captain Harmanpreet Kaur plays a shot during the second ODI cricket match of a series between India Women and Australia Women, in New Chandigarh.
India's Smriti Mandhana plays a shot during the second ODI cricket match of a series between India Women and Australia Women, in New Chandigarh.
India's Smriti Mandhana, right, and Pratika Rawal greet each other between the wickets during the second ODI cricket match of a series between India Women and Australia Women, in New Chandigarh.