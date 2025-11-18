Chitwan Rhinos Vs Karnali Yaks Live Score, Nepal Premier League 2025: CHR Face KAY

Chitwan Rhinos vs Karnali Yaks Live Score, Nepal Premier League 2025: Get live scores and updates from Match 2 of the Nepal Premier League 2025 on Tuesday, 18 November, at the Tribhuvan University International Cricket Ground in Kirtipur

Chitwan Rhinos Vs Karnali Yaks Live Cricket Score, Nepal Premier League 2025 Updates
Chitwan Rhinos Vs Karnali Yaks Live Score, Nepal Premier League 2025: Player in action. X/OfficialNPLT20
Chitwan Rhinos vs Karnali Yaks Live Score, Nepal Premier League 2025: Hello and welcome to our live coverage of the second match of the Nepal Premier League 2025 between Chitwan Rhinos and Karnali Yaks on Tuesday, 18 November, at the Tribhuvan University International Cricket Ground in Kirtipur. The sides last met in the NPL 2024 Eliminator, where Karnali Yaks won by 21 runs. Chitwan, who finished third last season, look to reset with experienced names like Ravi Bopara, Dawid Malan and Sohail Tanvir. Karnali Yaks, fourth in NPL 2024 and coming off a tough Qualifier loss, also bring a strong mix of youth and experience with Max O’Dowd, William Bosisto and Mark Watt aiming for a stronger run this season.
LIVE UPDATES

Chitwan Rhinos Vs Karnali Yaks Live Score, Nepal Premier League 2025: GAME ON! KAY 5/0 (1.1)

Priyank Panchal settles in, Max O’Dowd joins him, and the innings gets rolling. Panchal takes first strike, eyes locked in as Sohail Tanvir charges in to kick things off.

Chitwan Rhinos Vs Karnali Yaks Live Score, Nepal Premier League 2025: Playing XIs

Karnali Yaks (Playing XI): Sompal Kami(c), Priyank Panchal, Max ODowd, Najibullah Zadran, Unish Bikram Singh, Arjun Gharti(w), Yuvraj Khatri, Gulsan Jha, Mark Watt, Nandan Yadav, Pawan Sarraf

Chitwan Rhinos (Playing XI): Kushal Malla(c), Dawid Malan, Dev Khanal, Arjun Saud(w), Deepak Bohara, Bipin Acharya, Kamal Singh Airee, Rijan Dhakal, Ravi Bopara, Saif Zaib, Sohail Tanvir

Chitwan Rhinos Vs Karnali Yaks Live Score, Nepal Premier League 2025: Toss Update

Chitwan Rhinos have won the toss and have opted to bowl first against Karnali Yaks.

Chitwan Rhinos Vs Karnali Yaks Live Score, Nepal Premier League 2025: Squads

Chitwan Rhinos Squad: Dawid Malan, Dev Khanal, Arjun Saud, Saif Zaib, Bipin Acharya(w/c), Ravi Bopara, Kushal Malla, Alpesh Ramjani, Sohail Tanvir, Rijan Dhakal, Ranjit Kumar, Gautam KC, Amar Routela, Bipin Rawal, Deepak Bohara

Karnali Yaks: Max O'Dowd, Gulsan Jha, Pawan Sarraf, Sompal Kami, Mark Watt, Nandan Yadav, William Bosisto, Deepak Dumre, Arjun Gharti, Imran Sheikh, Yuvraj Khatri, Dipendra Rawat, Bipin Sharma, Unish Singh

Chitwan Rhinos Vs Karnali Yaks Live Score, Nepal Premier League 2025: Hello!

Hello, we are back with another live blog and it is Chitwan Rhinos vs Karnali Yaks. Stay tuned for live updates.

