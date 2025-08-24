Chicago Kingsmen vs Adelaide Strikers Academy, Top End T20: AS-A Reach Final With Clinical Win

Chicago Kingsmen vs Adelaide Strikers Academy match report, Top End T20 Series 2025: Adelaide will now face Perth in the final. Perth Scorchers Academy defeated Pakistan Shaheens in the semifinal.

O
Outlook Sports Desk
Updated on:
Updated on:
Chicago Kingsmen vs Adelaide Strikers Academy match report, Top End T20 Series 2025
Chicago Kingsmen vs Adelaide Strikers Academy match report, Top End T20 Series 2025 Photo: X/strikersbbl
info_icon
Summary
Summary of this article

  • Adelaide Strikers Academy beat Chicago Kingsmen on Sunday in Darwin in the semifinal of the Top End T20 Series

  • Captain Alex Ross was the Player of the Match for his quick 45

  • Adelaide Strikers Academy will be playing Perth Scorchers Academy in the final

Adelaide Strikers Academy will be playing Perth Scorchers Academy in the final of the Top End T20 Series 2025. Adelaide beat Chicago Kingsmen on Sunday in Darwin in a convincing fashion to book their place in the summit clash. Captain Alex Ross and left-arm spinner Jerssis Wadia were the stars of the semifinal for the Strikers Academy who earned an easy six-wicket win over Chicago.

Chicago Kingsmen vs Adelaide Strikers Academy Toss Update

Adelaide Strikers Academy won the toss and elected to field first.

Chicago Kingsmen vs Adelaide Strikers Academy Playing XIs

Adelaide Strikers Academy: Mac Harvey, Jake Winter, Ryan King, Alex Ross (c), Harry Manenti, Harry Nielsen (wk), Jerrssis Wadia, Campbell Thompson, Hanno Jacobs, Tim Oakley, Tom O'Connell

Chicago Kingsmen: Shayan Jahangir (wk), Syed Saad Ali, Sharjeel Khan, Milind Kumar, Hassan Khan, Tajinder Singh, Scott Kuggeleijn, Hammad Azam (c), Umer Khan, Asif Mehmood, Ghulam Mudassar

Chicago Kingsmen vs Adelaide Strikers Academy Match Report

Chicago's batting could never find any rhythm and none of their batters could post a big score. The highest scorer for Chicago was captain Hammad Azam with 28. Sharjeel Khan and Milind Kumar also got into 20s but could not make it big in front of a disciplined Adelaide attack.

Wadia was the pick of the bowlers with three wickets for just 20 runs and Chicago were bowled out for 130. Hanno Jacobs gave away 40 runs in four overs but picked up three scalps while Tim Oakley and Harry Manenti got two wickets each.

Chasing a below-par 131, Adelaide were led by their skipper Alex Ross who hit a 33-ball 45 to set up the chase for his team. Harry Nielsen then smashed five boundaries in eight balls to wrap things up quickly as Adelaide won by six wickets with 21 balls in hand.

Adelaide will now face Perth in the final. Perth defeated Pakistan Shaheens in the semifinal.

Chicago Kingsmen vs Adelaide Strikers Academy Full Squads

Adelaide Strikers Academy: Alex Ross, Jake Winter, Mackenzie Harvey, Ryan King, Aidan Cahill, Harry Manenti, Jerrssis Wadia, Harry Nielsen (wk), Aubrey Stockdale, Hanno Jacobs, Josh Kann, Tim Oakley, Tom O'Connell

Chicago Kingsmen: Faraz Ali, Saad Ali, Sharjeel Khan, Shehan Jayasuriya, Hammad Azam, Hassan Khan, Milind Kumar, Scott Kuggeleijn, Tajinder Singh, Arya Kannantha (wk), Shayan Jahangir (wk), Asif Mehmood, Ehsan Adil, Ghulam Mudassar, Nick Fletcher, Umer Khan

Get the Latest Cricket News, today's match Live Cricket Scores, Match Results, and upcoming cricket series & schedule at Outlook India. To follow our special coverage of the India tour of England, check India vs England News, IND vs ENG Schedule, India vs England Test Squad, and more updates.

Published At:
SUBSCRIBE
Tags

Click/Scan to Subscribe

qr-code

Advertisement

MOST POPULAR

Advertisement

WATCH

Advertisement

Advertisement

PHOTOS

Advertisement

×

Today Sports News

Cricket News

  1. Cheteshwar Pujara: The Wall From Rajkot Bids Farewell To Cricket

  2. Cheteshwar Pujara Retires: Five Best Knocks Of The Modern Wall

  3. Cheteshwar Pujara Retires From 'All Forms Of Indian Cricket'

  4. Australia vs South Africa, 3rd ODI Live Cricket Score: Head, Marsh, Green Centuries Set Target Of 432

  5. Perth Scorchers Academy Vs Pakistan Shaheens, Top End T20: Hat-trick Hero Crtichell Propels PS-A To Final

Football News

  1. Bayern Munich 4-0 Tottenham Highlights, Club Friendlies: Kane, Coman Shine In Die Roten’s Pre-Season Rout Of Spurs

  2. Panathinaikos 0-0 Shakhtar Donetsk Highlights, UEFA Europa League Qualifiers: Goalless First Leg In Athens

  3. Ballon D’Or 2025: Complete List Of Awards And Nominees

  4. Durand Cup 2025: NEROCA FC And Indian Navy Share Spoils In Goalless Draw

  5. Premier League Transfers: Burnley Sign Leslie Ugochukwu From Chelsea For £23m

Tennis News

  1. US Open Women's Singles Preview: America's Time To Shine At Flushing Meadows?

  2. US Open Men's Singles Preview: Can Anyone Break Jannik Sinner And Carlos Alcaraz's Dominance?

  3. Aryna Sabalenka Aiming To Emulate Serena Williams In US Open Title Defence

  4. US Open 2025: Jannik Sinner’s Coach Confident World Number One Ready For Action

  5. US Open 2025 Preview: Schedule, Prize Money, Live Streaming, More

Badminton News

  1. Badminton World Championships: Indian Shuttlers Handed Challenging Draws In Paris

  2. BWF World Junior Team C'ships: India Handed Easy Draw; To Face Nepal, Hong Kong, Ghana In Group H

  3. BWF Macau Open 2025: Lakshya Sen, Tharun Mannepalli Bow Out In Semi-Finals

  4. Lakshya Sen Vs Alwi Farhan Highlights, BWF Macau Open 2025 Semi-final: Indian Shuttler Bows Out In Final Four

  5. Lakshya Sen Vs Alwi Farhan Live Streaming, Macau Open Semi-Final: When, Where To Watch Badminton Match

Trending Stories

National News

  1. Over 33,000 Voters Added 3,411 Deleted From Maharashtra CM Devendra Fadnavis’s Constituency During State Elections: RTI

  2. Can Thalapathy Vijay Become The Next MGR? 

  3. SC Allows Aadhaar For Bihar Voter Roll Claims, Questions Parties As They Allege BLAs Barred From Filing Objections

  4. 'Praising Another Country Not Sedition’: Himachal HC On Vendor’s Bail Plea

  5. India Suspends Postal Shipments To US Over Unclear Customs Rules

Entertainment News

  1. Are We Really Free? | 11 Films To Watch This Independence Day

  2. 96 Years Of Kishore Kumar & His Evergreen Freedom In Comic Despair

  3. A Decade Of Masaan: Transgressive Love Amidst The Crumbling Facade Of Culture

  4. Watch | Can Met Gala Truly Celebrate Black Style Without Reckoning With Fashion's Past?

  5. Met Gala Through The Years: A Visual History Of Fashion’s Biggest Night

US News

  1. Trump Warns Of ‘Massive Sanctions’ For Russia If Ukraine Conflict Doesn’t End

  2. Zelenskyy, European Leaders Cautiously Optimistic After Call With Trump Ahead Of Alaska Summit

  3. Zelenskyy Says US Summit In Alaska A ‘Personal Victory’ For Putin

  4. South Korean President Lee Jae Myung To Hold First Summit With Donald Trump In Washington

  5. US, China Extend Tariff Truce By Another 90 Days

World News

  1. South Korea Fires Warning Shots At North Korean Troops Crossing DMZ

  2. India Suspends Postal Shipments To US Over Unclear Customs Rules

  3. Sri Lanka Arrests Former President, A Friend Of India

  4. Trump Warns Of ‘Massive Sanctions’ For Russia If Ukraine Conflict Doesn’t End

  5. Sri Lanka’s Ex-President Wickremesinghe Admitted To Hospital

Latest Stories

  1. Ganesh Chaturthi 2025: Why Is The Festival Celebrated For 10 Days?

  2. Weekly Horoscope For August 24th To August 30th: May The Stars Guide Your Journey In The Week Ahead

  3. August 23, 2025 Horoscope: Surprises Await Libra, Scorpio, and Pisces

  4. Trump Warns Of ‘Massive Sanctions’ For Russia If Ukraine Conflict Doesn’t End

  5. UP Yoddhas SWOT Analysis Ahead Of Pro Kabaddi League Season 12

  6. At Least 5 Killed, Several Injured Due To Heavy Rains In Jharkhand

  7. Haiwaan: Akshay Kumar And Saif Ali Khan Begin Shooting For Priyadarshan's Upcoming Film

  8. SIT Arrests Sanitation Worker Who Alleged Multiple Burials In Dharmasthala