Chicago Kingsmen vs Adelaide Strikers Academy match report, Top End T20 Series 2025

Adelaide Strikers Academy will be playing Perth Scorchers Academy in the final of the Top End T20 Series 2025. Adelaide beat Chicago Kingsmen on Sunday in Darwin in a convincing fashion to book their place in the summit clash. Captain Alex Ross and left-arm spinner Jerssis Wadia were the stars of the semifinal for the Strikers Academy who earned an easy six-wicket win over Chicago.
Chicago Kingsmen vs Adelaide Strikers Academy Toss Update
Adelaide Strikers Academy won the toss and elected to field first.
Chicago Kingsmen vs Adelaide Strikers Academy Playing XIs
Adelaide Strikers Academy: Mac Harvey, Jake Winter, Ryan King, Alex Ross (c), Harry Manenti, Harry Nielsen (wk), Jerrssis Wadia, Campbell Thompson, Hanno Jacobs, Tim Oakley, Tom O'Connell
Chicago Kingsmen: Shayan Jahangir (wk), Syed Saad Ali, Sharjeel Khan, Milind Kumar, Hassan Khan, Tajinder Singh, Scott Kuggeleijn, Hammad Azam (c), Umer Khan, Asif Mehmood, Ghulam Mudassar
Chicago Kingsmen vs Adelaide Strikers Academy Match Report
Chicago's batting could never find any rhythm and none of their batters could post a big score. The highest scorer for Chicago was captain Hammad Azam with 28. Sharjeel Khan and Milind Kumar also got into 20s but could not make it big in front of a disciplined Adelaide attack.
Wadia was the pick of the bowlers with three wickets for just 20 runs and Chicago were bowled out for 130. Hanno Jacobs gave away 40 runs in four overs but picked up three scalps while Tim Oakley and Harry Manenti got two wickets each.
Chasing a below-par 131, Adelaide were led by their skipper Alex Ross who hit a 33-ball 45 to set up the chase for his team. Harry Nielsen then smashed five boundaries in eight balls to wrap things up quickly as Adelaide won by six wickets with 21 balls in hand.
Chicago Kingsmen vs Adelaide Strikers Academy Full Squads
Adelaide Strikers Academy: Alex Ross, Jake Winter, Mackenzie Harvey, Ryan King, Aidan Cahill, Harry Manenti, Jerrssis Wadia, Harry Nielsen (wk), Aubrey Stockdale, Hanno Jacobs, Josh Kann, Tim Oakley, Tom O'Connell
Chicago Kingsmen: Faraz Ali, Saad Ali, Sharjeel Khan, Shehan Jayasuriya, Hammad Azam, Hassan Khan, Milind Kumar, Scott Kuggeleijn, Tajinder Singh, Arya Kannantha (wk), Shayan Jahangir (wk), Asif Mehmood, Ehsan Adil, Ghulam Mudassar, Nick Fletcher, Umer Khan