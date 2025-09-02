Canada Vs Namibia, ICC Cricket World Cup League 2: CAN Opt To Bowl - Check Playing XIs

Canada won the toss and elected to bowl first against Namibia in the 82nd match of the ICC Cricket World Cup League 2 at Maple Leaf Cricket Ground.
Canada Vs Namibia, ICC Cricket World Cup League 2: Playing XIs
Namibia Playing XI : Bernard Scholtz, Dylan Leicher, Gerhard Erasmus (c), JJ Smit (vc), Jean-Pierre Kotze, Jan Frylinck, Malan Kruger, Ruben Trumpelmann, Tangeni Lungameni, Willem Myburgh, Zane Green (wk)
Canada Playing XI : Akhil Kumar, Ali Abbasi, Dilpreet bajwa, Jaskaran Singh Buttar, Kaleem Sana, Mansab Gill, Nicholas Kirton (c), Pargat Singh, Saad Bin Zafar, Shivam Sharma, Shreyas Movva (wk)
Canada Vs Namibia Squads
Namibia Squad: Willem Myburgh, JP Kotze, Jan Frylinck, Gerhard Erasmus (c), Dylan Leicher, JJ Smit, Jan Nicol Loftie-Eaton, Zane Green (w), Ruben Trumpelmann, Bernard Scholtz, Tangeni Lungameni, Jan de Villiers, Shaun Fouche, Ben Shikongo, and Peter-Daniel Blignaut.
Canada Squad: Ali Nadeem, Yuvraj Samra, Pargat Singh, Dilpreet Bajwa, Nicholas Kirton (c), Shreyas Movva (wk), Akhil Kumar, Saad Bin Zafar, Jaskaran Singh, Shahid Ahmadzai, Kaleem Sana, Jatinderpal Matharu, Harsh Thaker, Shivam Sharma, Mansab Gill, and Ajayveer Hundal.