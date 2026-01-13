BAN Vs SCO LIVE Score, ICC U-19 World Cup 2026 Warm-Up: Bangladesh Face Scottish Test In Harare

Bangladesh vs Scotland LIVE Score, ICC U-19 World Cup Warm Up: Follow Our VHT QF Coverage
It is time for the 3rd and 4th quarter-finals of the Vijay Hazare Trophy 2025-26. Delhi are taking on Vidarbha while heavyweights Punjab are going head-to-head against Madhya Pradesh.
Bangladesh vs Scotland LIVE Score, ICC U-19 World Cup Warm Up: Squads
Bangladesh U19 Squad: Zawad Abrar, MD Rifat Beg, Md Azizul Hakim Tamim(c), Kalam Siddiki Aleen, Md Rizan Hossan, Shahriar Ahmed, Md Farid Hasan Faysal, Md Abdullah(w), Md Samiun Basir Ratul, Al Fahad, Saad Islam Razin, Shadhin Islam, Shahria Al-Amin, Sheikh Paevez Jibon, Iqbal Hossain Emon\
Scotland U19 Squad: Theo Robinson, Olly Pillinger, Max Chaplin, Rory Grant, Ollie Jones, Finlay Carter, Manu Saraswat, Thomas Knight(w/c), Ethan Ramsay, Finlay Jones, Jake Woodhouse, Shlok Thaker, Shreyas Tekale, George Cutler, Ram Sharma.