PAK Vs USA LIVE Score, ICC U-19 World Cup Warm-Up: Pakistan Take On Minnows United States In Bulawayo

PAK Vs USA, ICC U-19 Cricket World Cup Warm-Up Match: Catch the live scores and updates from the Bulawayo Athletic Club for the PAK U19 vs USA U19 match, right here

Pakistan will be looking to test their bench strength as well as rectify some mistakes before the tournament kicks off as they take on United States of America, in their warm-up match, to be played at the Bulawayo Athletic Club on January 13, Tuesday. PAK U19 are led by Farhan Yousaf and will be one of the contenders for the title in the tourney. Catch the live scores and updates from the Bulawayo Athletic Club for the PAK U19 vs USA U19 match, right here
Pakistan vs USA LIVE Score, ICC U-19 World Cup Warm Up: Squads

United States of America U19: Amrinder Gill, Sahil Garg, Arjun Mahesh(w), Utkarsh Srivastava(c), Adnit Jhamb, Amogh Arepally, Nitish Sudini, Sabrish Prasad, Adit Kappa, Ritvik Appidi, Rishabh Shimpi, Rayaan Taj, Sahir Bhatia, Advaith Krishna, Shiv Shani

Pakistan U19: Sameer Minhas, Mohammad Sayyam(w), Usman Khan, Ahmed Hussain, Hamza Zahoor, Farhan Yousaf(c), Daniyal Ali Khan, Mohammad Shayan, Abdul Subhan, Umar Zaib, Ali Hassan Baloch, Niqab Shafiq, Huzaifa Ahsan, Momin Qamar, Ali Raza

