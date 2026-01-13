PAK Vs USA LIVE Score, ICC U-19 World Cup Warm-Up: Pakistan Take On Minnows United States In Bulawayo

Pakistan vs USA LIVE Score, ICC U-19 World Cup Warm Up: Squads
United States of America U19: Amrinder Gill, Sahil Garg, Arjun Mahesh(w), Utkarsh Srivastava(c), Adnit Jhamb, Amogh Arepally, Nitish Sudini, Sabrish Prasad, Adit Kappa, Ritvik Appidi, Rishabh Shimpi, Rayaan Taj, Sahir Bhatia, Advaith Krishna, Shiv Shani
Pakistan U19: Sameer Minhas, Mohammad Sayyam(w), Usman Khan, Ahmed Hussain, Hamza Zahoor, Farhan Yousaf(c), Daniyal Ali Khan, Mohammad Shayan, Abdul Subhan, Umar Zaib, Ali Hassan Baloch, Niqab Shafiq, Huzaifa Ahsan, Momin Qamar, Ali Raza