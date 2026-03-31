Bangladesh vs Singapore LIVE Score, AFC Asian Cup Qualifiers: Bengal Tigers Play For Pride Against Lions

Bangladesh vs Singapore LIVE Score, AFC Asian Cup Qualifiers: Live Streaming Details
Bangladesh: T Sports
Singapore: meWATCH, Channel 5
Bangladesh vs Singapore LIVE Score, AFC Asian Cup Qualifiers: Bangladesh Starting XI
Starting XI: Mitul Marma (gk), Zayyan Ahmed, Hamza Choudhury, Mohammed Fahim, Fahamedul Islam, Tariq Kazi, Shekh Morsalin, Sohel Rana (c), Shamit SHome, Shakil Ahad Topu, Saad Uddin.
Bench: Mehedi Hasan Srabon (gk), Sujon Hossain (gk), Jamal Bhuyan, Shahriar Emon, Arman Foysal Akash, Bishwanath Ghosh, Mirajul Islam, Rahmat Mia, Abdullah Omar, Sumon Reza, Mohammad Ridoy.
Bangladesh vs Singapore LIVE Score, AFC Asian Cup Qualifiers: Singapore Starting XI
Starting XI: Izwan Mahbud (gk), Nur Abdullah, Safuwan Baharduin, Ikhsan Fandi, Irfan Fandi, Hariss Harun (c), Glenn Kweh, Kyoga Nakamura, Shah Shahiran, Harhys Stewart, Ryhan Stewart.
Bench: Syazwan Buhari (gk), Rudy Khairullah (gk), Amirul Adli, Joel Chew, Jordan Emaviwe, Ilhan Fandi, Jacob Mahler, Nathan mao, Irfan Najeeb, Hami Syahim, Lionel Tan, Farhan Zulkifli.
Bangladesh vs Singapore LIVE Score, AFC Asian Cup Qualifiers: Points Table
|Pos
|Team
|Pld
|Win
|Draw
|Loss
|GF
|GA
|GD
|Pts
|1
|Singapore
|5
|3
|2
|0
|7
|4
|+3
|11
|2
|Hong Kong
|5
|2
|2
|1
|7
|6
|+1
|8
|3
|Bangladesh
|5
|1
|2
|2
|6
|7
|-1
|5
|4
|India
|5
|0
|2
|3
|2
|5
|-3
|2
Bangladesh vs Singapore LIVE Score, AFC Asian Cup Qualifiers: Match Details
Fixture: Singapore vs Bangladesh
Series: AFC Asian Cup 2027 Qualifiers
Venue: National Stadium, Singapore
Date: Tuesday, March 31, 2026
Time: 5:30 PM IST
Bangladesh vs Singapore LIVE Score, AFC Asian Cup Qualifiers: Welcome!
Welcome to the start of our live blog covering Bangladesh’s AFC Asian Cup 2027 Qualifiers match against Singapore. Stay tuned for pre-match updates and line-ups as they are released.