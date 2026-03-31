Bangladesh vs Singapore LIVE Score, AFC Asian Cup Qualifiers: Bengal Tigers Play For Pride Against Lions

Sushruta Bhattacharjee
Welcome to the live coverage of the AFC Asian Cup 2027 Qualifiers Group C fixture between Singapore and Bangladesh at the National Stadium on Tuesday, March 31, 2026. Singapore have already sealed qualification, going unbeaten in the third round and collecting 11 points from five games. Stars like Ilhan Fandi and Kyoga Nakamura have been key for the Lions, who will look to maintain their flawless run in the group stage. Bangladesh, meanwhile, are out of contention for qualification, sitting third with just five points. Javier Cabrera has led his side to a historic win over rivals India in their last outing – their only victory in the group stage. The Bengal Tigers will look to cause a massive upset in their closing game and end their qualification run on a positive note. Follow the play-by-play updates from the Bangladesh vs Singapore football match right here.
Bangladesh vs Singapore LIVE Score, AFC Asian Cup Qualifiers: Live Streaming Details

  • Bangladesh: T Sports

  • Singapore: meWATCH, Channel 5

Bangladesh vs Singapore LIVE Score, AFC Asian Cup Qualifiers: Bangladesh Starting XI

Starting XI: Mitul Marma (gk), Zayyan Ahmed, Hamza Choudhury, Mohammed Fahim, Fahamedul Islam, Tariq Kazi, Shekh Morsalin, Sohel Rana (c), Shamit SHome, Shakil Ahad Topu, Saad Uddin.

Bench: Mehedi Hasan Srabon (gk), Sujon Hossain (gk), Jamal Bhuyan, Shahriar Emon, Arman Foysal Akash, Bishwanath Ghosh, Mirajul Islam, Rahmat Mia, Abdullah Omar, Sumon Reza, Mohammad Ridoy.

Bangladesh vs Singapore LIVE Score, AFC Asian Cup Qualifiers: Singapore Starting XI

Starting XI: Izwan Mahbud (gk), Nur Abdullah, Safuwan Baharduin, Ikhsan Fandi, Irfan Fandi, Hariss Harun (c), Glenn Kweh, Kyoga Nakamura, Shah Shahiran, Harhys Stewart, Ryhan Stewart.

Bench: Syazwan Buhari (gk), Rudy Khairullah (gk), Amirul Adli, Joel Chew, Jordan Emaviwe, Ilhan Fandi, Jacob Mahler, Nathan mao, Irfan Najeeb, Hami Syahim, Lionel Tan, Farhan Zulkifli.

Bangladesh vs Singapore LIVE Score, AFC Asian Cup Qualifiers: Points Table

PosTeamPldWinDrawLossGFGAGDPts
1Singapore532074+311
2Hong Kong522176+18
3Bangladesh512267-15
4India502325-32

Bangladesh vs Singapore LIVE Score, AFC Asian Cup Qualifiers: Match Details

  • Fixture: Singapore vs Bangladesh

  • Series: AFC Asian Cup 2027 Qualifiers

  • Venue: National Stadium, Singapore

  • Date: Tuesday, March 31, 2026

  • Time: 5:30 PM IST

Welcome to the start of our live blog covering Bangladesh’s AFC Asian Cup 2027 Qualifiers match against Singapore. Stay tuned for pre-match updates and line-ups as they are released.

