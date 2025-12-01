Real Madrid Vs Girona LIVE Score, La Liga: Leaders Los Blancos Visit Injury-Hit Hosts At Montilivi

Real Madrid vs Girona Live Score, Spanish La Liga 2025-26: Follow the play-by-play updates from the RMA vs GIR, Matchday 14 fixture at Estadi Montilivi on November 30, 2025

Girona vs Real Madrid live score La Liga 2025-26 Matchday 14
Real Madrid vs Girona Live Score, Spanish La Liga 2025-26 Matchday 14. | Photo: AP/X
Welcome to the live coverage of the La Liga 2025-26 Matchday 14 fixture between Real Madrid and Girona at the Estadi Montilivi in Girona on Sunday, November 30, 2025. Los Blancos, led by Xabi Alonso, sit in third place with 32 points, two behind Barcelona (with a game in hand), and will look to return to winning ways after two straight league draws. They arrive boosted by a thrilling 4-3 UEFA Champions League win over Olympiacos, inspired by Kylian Mbappe’s four-goal performance. Girona, meanwhile, are 18th with 11 points from 13 matches and battling injuries, including long-term absences for Portu and Donny van de Beek. The hosts will hope to build on recent positive results against Alaves and Real Betis. Follow the live scores and updates from the Real Madrid vs Girona football match right here.
LIVE UPDATES

Real Madrid vs Girona LIVE Score: Girona Starting XI

Starting XI: Paulo Gazzaniga; Hugo Rincon, Arnau Martinez (c), Vitor Reis, Alex Moreno; Axel Witsel; Viktor Tsigankov, Ivan Martin, Azzedine Ounahi, Bryan Gil; Vladyslav Vanat.

Bench: Aleksandar Andreev (gk), Dominik Livakovic (gk), Alejandro Frances, Gibert Jordana, Lass Kourouma, Abel Ruiz, Joel Roca, Juan Arango, Papa Ba, Yaser Asprilla.

Real Madrid vs Girona LIVE Score: Real Madrid Starting XI

Starting XI: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Eder Militao, Antonio Rudiger, Fran Garcia; Federico Valverde (c), Aurelien Tchouameni, Arda Guler; Jude Bellingham; Kylian Mbappe, Vinicius Jr.

Bench: Andriy Lunin (gk), Alvaro Carreras, Sergio Mestre, Dani Ceballos, Eduardo Camavinga, Brahim Diaz, Endrick, Ferland Mendy, Rodrygo, Franco Mastantuono, Gonzalo Garcia.

Real Madrid vs Girona LIVE Score: Head-To-Head

  • Matches played: 12

  • Real Madrid wins: 8

  • Girona wins: 3

  • Draws: 1

Last season results:

  • Real Madrid 2-0 Girona (February 2025)

  • Girona 0-3 Real Madrid (December 2024)

Real Madrid vs Girona LIVE Score: Match Details

  • Fixture: Girona vs Real Madrid, Matchday 14

  • Venue: Estadi Montilivi, Girona

  • Date: Sunday, November 30, 2025

  • Time: 1:30 AM IST (December 1)

  • Live Streaming: FanCode

  • Live Telecast: -

Real Madrid vs Girona LIVE Score: Welcome!

Hello, football fans! This is the start of our live blog for Real Madrid’s visit to Girona, hoping to end Matchday 14 at the top of the La Liga table. Stay tuned for pre-match updates and line-ups as they are released.

Published At:
Tags

