Real Madrid Vs Girona LIVE Score, La Liga: Leaders Los Blancos Visit Injury-Hit Hosts At Montilivi

Real Madrid vs Girona LIVE Score: Girona Starting XI
Starting XI: Paulo Gazzaniga; Hugo Rincon, Arnau Martinez (c), Vitor Reis, Alex Moreno; Axel Witsel; Viktor Tsigankov, Ivan Martin, Azzedine Ounahi, Bryan Gil; Vladyslav Vanat.
Bench: Aleksandar Andreev (gk), Dominik Livakovic (gk), Alejandro Frances, Gibert Jordana, Lass Kourouma, Abel Ruiz, Joel Roca, Juan Arango, Papa Ba, Yaser Asprilla.
Real Madrid vs Girona LIVE Score: Real Madrid Starting XI
Starting XI: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Eder Militao, Antonio Rudiger, Fran Garcia; Federico Valverde (c), Aurelien Tchouameni, Arda Guler; Jude Bellingham; Kylian Mbappe, Vinicius Jr.
Bench: Andriy Lunin (gk), Alvaro Carreras, Sergio Mestre, Dani Ceballos, Eduardo Camavinga, Brahim Diaz, Endrick, Ferland Mendy, Rodrygo, Franco Mastantuono, Gonzalo Garcia.
Real Madrid vs Girona LIVE Score: Head-To-Head
Matches played: 12
Real Madrid wins: 8
Girona wins: 3
Draws: 1
Last season results:
Real Madrid 2-0 Girona (February 2025)
Girona 0-3 Real Madrid (December 2024)
Real Madrid vs Girona LIVE Score: Match Details
Fixture: Girona vs Real Madrid, Matchday 14
Venue: Estadi Montilivi, Girona
Date: Sunday, November 30, 2025
Time: 1:30 AM IST (December 1)
Live Streaming: FanCode
Live Telecast: -
Real Madrid vs Girona LIVE Score: Welcome!
Hello, football fans! This is the start of our live blog for Real Madrid’s visit to Girona, hoping to end Matchday 14 at the top of the La Liga table. Stay tuned for pre-match updates and line-ups as they are released.