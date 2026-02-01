AS Monaco Vs Paris Saint-Germain LIVE Score, UEFA Champions League: All French Affair As PSG Take On Le Rocher

AS Monaco Vs Paris Saint-Germain LIVE Score, Champions League 2025-26: Check out the live score and play-by-play updates of the leg 1 of the play-offs at the Stade Louis II on February 17, 2026

PSG vs Marseille France League One Soccer match-Khvicha Kvaratskhelia
PSG's Khvicha Kvaratskhelia celebrates with teammates after scoring his side's fourth goal during the French League One soccer match between Paris Saint-Germain and Marseille in Paris. | Photo: AP/Thibault Camus
AS Monaco will look to start off with a bang when they entertain fellow Ligue 1 rivals, Paris Saint-Germain (PSG) for their first-leg playoffs fixture of the 2025-26 UEFA Champions League at the Stade Louis II. Les Rogues et Blanc will go in as underdogs whereas the holders will look to make a mark with a star-studded line-up in the team. Check out the live score and play-by-play updates of the leg 1 of the play-offs at the Stade Louis II on February 17, 2026
LIVE UPDATES

AS Monaco Vs Paris Saint-Germain LIVE Score, UEFA Champions League 2025-26: Starting XIs Out

Monaco: Kohn, Vanderson, Teze, Faes, Henrique; Camara, Zakaria; Akliouche, Golovin, Adingra, Balogun.

PSG: Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Zaire- Emery, Vitinha, Neves, Kvaratskhelia, Dembele, Barcola

AS Monaco Vs Paris Saint-Germain LIVE Score, UEFA Champions League 2025-26: Match Details

  • Location: Monaco, France

  • Stadium: Stade Louis II

  • Date: Wednesday, February 18

  • Kick-off Time: 01:30 a.m. IST

