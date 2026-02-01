AS Monaco Vs Paris Saint-Germain LIVE Score, UEFA Champions League: All French Affair As PSG Take On Le Rocher

AS Monaco Vs Paris Saint-Germain LIVE Score, UEFA Champions League 2025-26: Starting XIs Out
Monaco: Kohn, Vanderson, Teze, Faes, Henrique; Camara, Zakaria; Akliouche, Golovin, Adingra, Balogun.
PSG: Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Zaire- Emery, Vitinha, Neves, Kvaratskhelia, Dembele, Barcola
AS Monaco Vs Paris Saint-Germain LIVE Score, UEFA Champions League 2025-26: Match Details
Location: Monaco, France
Stadium: Stade Louis II
Date: Wednesday, February 18
Kick-off Time: 01:30 a.m. IST